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हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं सैमसंग के Flip फोन, यह होगा आखिरी मॉडल

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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खबरे हैं कि सैमसंग अपने Galaxy Z Flip लाइनअप को खत्म कर सकती है। कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy Z Flip 8 कंपनी का आखिरी फ्लिप फोल्डेबल फोन होगा। कंपनी 22 जुलाई को होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में नए फोन लॉन्च करेगी।

हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं सैमसंग के Flip फोन, यह होगा आखिरी मॉडल

लगता है कि सैमसंग Flip फोन्स को हमेशा के लिए बंद करने वाला है। पॉपुलर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स के नए दावे के अनुसार, आने वाले Galaxy Z Flip 8 के बाद सैमसंग की Galaxy Z Flip लाइनअप खत्म हो सकती है। लेटेस्ट लीक से पता चलता है कि क्लैमशेल फोल्डेबल, कंपनी का आखिरी कॉम्पैक्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है। अगर यह बात सच होती है, तो यह कदम Samsung की फोल्डेबल स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव का हिंट हो सकता है। उम्मीद है कि गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 को 22 जुलाई को कंपनी के Galaxy Unpacked इवेंट में दूसरे फोल्डेबल डिवाइस के साथ लॉन्च किया जाएगा।

Galaxy Z Flip 8 सैमसंग का आखिरी क्लैमशेल फोल्डेबल फोन हो सकता है

एक्स पर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स (@यूनिवर्सआइस) द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 कंपनी का आखिरी छोटा फोल्डेबल प्रोडक्ट होने की संभावना है। पोस्ट के शब्दों से हिंट मिलता है कि यह डिटेल फाइनल नहीं है और सुझाव देती है कि सैमसंग की योजनाएं अभी भी बदल सकती हैं। यदि दावा सटीक साबित होता है, तो सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 एफई मॉडल पेश नहीं करने का विकल्प भी चुन सकता है, हालांकि टिप्स्टर ने विशेष रूप से फैन एडिशन वेरिएंट का उल्लेख नहीं किया है।

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Galaxy Z Flip 8 Could Be Samsung's Final Clamshell Foldable

22 जुलाई को आ रहे सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन

उम्मीद है कि सैमसंग 22 जुलाई को अपने 'गैलेक्सी अनपैक्ड' इवेंट में गैलेक्सी Z फोल्ड 8, गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा और नई गैलेक्सी वॉच स्मार्टवॉच के साथ गैलेक्सी Z फ्लिप 8 को भी पेश करेगा।

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Samsung Galaxy Z Flip 8 के क्रीम, ग्रेफाइट और पिंक कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है, और खबर है कि इसका चौथा 'मिंट' वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि इसका डिजाइन Galaxy Z Flip 7 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें 6.9-इंच का फोल्ड होने वाली स्क्रीन, 4.1-इंच की कवर स्क्रीन, 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 4,300mAh की बैटरी होगी।

यह नया पोस्ट सैमसंग के क्लैमशेल फोल्डेबल लाइनअप के लिए उसके लंबे समय के प्लान के बारे में हालिया अटकलों को और बढ़ाती है। टिप्स्टर का सैमसंग प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी लीक करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि न होने के बावजूद टिप्स्टर का यह दावा लोगों को ध्यान खींच रहा है।

फिलहाल सैमसंग ने गैलेक्सी जेड फ्लिप सीरीज को बंद करने की योजना की घोषणा नहीं की है या नए लीक पर अभी तक कोई टिप्पणी भी नहीं की है। क्लैमशेल लाइनअप पिछले कुछ सालों में कंपनी की सबसे लोकप्रिय फोल्डेबल स्मार्टफोन रेंज में से एक बनी हुई है, यहां तक ​​​​कि बड़े बुक-स्टाइल फोल्डेबल्स ने भी लोकप्रियता हासिल की है। मोटोरोला जैसी कंपनियां फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल्स जारी करना जारी रखती हैं, जो दर्शाता है कि फॉर्म फैक्टर की मांग बनी हुई है।

Arpit Soni

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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