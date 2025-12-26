Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Fully automatic top loaded washing machine amazon discount upto 40 percent

सस्ते में खरीदें फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन, फिर न मिलेगी ऐसी डील

संक्षेप:

अगर आप वाशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन की सेल शानदार ऑफर साबित हो सकती है, जहां से सस्ते में वाशिंग मशीन खरीद सकते हैं...

Dec 26, 2025 10:38 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वाशिंग मशीन आसान उपयोग, तेज़ धुलाई और कम मेहनत का बेहतरीन समाधान है। इसमें ऊपर से कपड़े डालने की सुविधा, ऑटोमैटिक वॉटर लेवल कंट्रोल, पावरफुल वॉश और स्पिन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कपड़े बेहतर तरीके से सफाई मिलती है और समय, पानी व बिजली की बचत होती है। अब Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफ़र और बेस्ट डील्स के साथ, टॉप ब्रांड्स की ये वाशिंग मशीनें किफायती दामों में उपलब्ध हैं|

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
सस्ते में खरीदें फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन, फिर न मिलेगी ऐसी डील

Whirlpool की यह 8 Kg फ्रंट लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन उन घरों के लिए बेहतरीन है, जहां रोज़ाना भारी और मुश्किल दाग वाले कपड़े धोए जाते हैं। इसमें Steam Technology, In-Built Heater और 6th Sense Soft Move टेक्नोलॉजी मिलती है, जो 100+ टफ स्टेन्स हटाने में मदद करती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग और Inverter मोटर के साथ यह मशीन Amazon पर 27,500 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
8 Kg
टाइप
Fully Automatic Front Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
स्पिन स्पीड
1400 RPM
वॉश प्रोग्राम
15
ड्रम
फुली स्टेनलेस स्टील
वारंटी
2 साल मशीन पर

क्यों खरीदें

...

Steam Technology और In-Built Heater से गहरी सफाई

...

5-Star एनर्जी रेटिंग

...

1400 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं

...

Inverter मोटर पर 8 साल की अतिरिक्त वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

टॉप लोड मशीनों के मुकाबले वॉश टाइम थोड़ा ज्यादा

...

इंस्टॉलेशन के लिए सही जगह और प्लंबिंग जरूरी

Tata ग्रुप की Voltas Beko की यह 8 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़ी फैमिली के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें Anti-Bacterial Wash Technology, In-Built Heater और Double Waterfall Technology मिलती है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग और आसान टॉप-लोड डिज़ाइन के साथ यह मशीन डेली यूज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है।

Specifications

कैपेसिटी
8 Kg
टाइप
Fully Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
स्पिन स्पीड
700 RPM
वॉश प्रोग्राम
10
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर

क्यों खरीदें

...

5-Star एनर्जी रेटिंग, बेहद कम बिजली खपत

...

टॉप लोड डिज़ाइन, इस्तेमाल में आसान

...

10 वॉश प्रोग्राम, हर तरह के कपड़ों के लिए

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पिन स्पीड सिर्फ 700 RPM

...

कई जगह unavailable

Haier की यह 6 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटे और मिड-साइज़ परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। इसमें Oceanus Wave Drum और Near Zero Water Pressure टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कम पानी के प्रेशर में भी बेहतर धुलाई होती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग और 780 RPM स्पिन स्पीड के साथ यह मशीन Amazon पर 12,490 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
6 Kg
एनर्जी रेटिंग
5 Star
स्पिन स्पीड
780 RPM
वॉश प्रोग्राम
8
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर

क्यों खरीदें

...

5-Star एनर्जी रेटिंग

...

Oceanus Wave Drum से जेंटल और डीप क्लीन

...

Near Zero Water Pressure

...

780 RPM स्पिन स्पीड

क्यों खोजें विकल्प

...

6 Kg कैपेसिटी

...

In-Built Heater नहीं मिलता

LG की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मिड-साइज़ फैमिली के लिए एक भरोसेमंद और एनर्जी-एफिशिएंट ऑप्शन है। इसमें Smart Inverter Technology, TurboDrum और Auto Prewash जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो जिद्दी दाग हटाने में मदद करते हैं। 5-Star एनर्जी रेटिंग और LED डिस्प्ले के साथ यह मशीन Amazon पर 17,990 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
7 Kg
टाइप
Fully Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
डायमेंशन्स
56D x 54W x 88.5H सेमी
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर

क्यों खरीदें

...

Smart Inverter Technology से बिजली की बचत

...

TurboDrum से पावरफुल और डीप क्लीनिंगAuto Prewash से हाथ से कपड़े भिगोने की जरूरत नहीं

...

5-Star एनर्जी रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

In-Built Heater नहीं मिलता

...

7 Kg कैपेसिटी बड़ी फैमिली के लिए कम

Samsung की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन Eco Bubble टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कम तापमान में भी गहरी सफाई देती है। इसमें Digital Inverter Motor, Soft Closing Door और Diamond Drum मिलता है, जिससे कपड़े सुरक्षित रहते हैं और मशीन लंबे समय तक चलती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन Amazon पर 17,490 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
7 Kg
टाइप
Fully Automatic Top Load
स्पिन स्पीड
700 RPM
टेक्नोलॉजी
Eco Bubble
वॉश प्रोग्राम
9
पल्सेटर
Dual Storm
बॉडी कलर
Lavender Gray
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर

क्यों खरीदें

...

Eco Bubble टेक्नोलॉजी से बेहतर और जेंटल वॉश

...

Digital Inverter Motor पर 20 साल की वारंटी

...

Soft Closing Door और प्रीमियम डिज़ाइन

...

5-Star एनर्जी रेटिंग, कम बिजली खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पिन स्पीड 700 RPM तक सीमित

...

बड़ी फैमिली के लिए 7 Kg कैपेसिटी कम

IFB की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन AI-Powered Deep Clean® Technology के साथ आती है, जो कपड़ों के फैब्रिक और लोड के हिसाब से वॉश को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ करती है। ActivMix और Aqua Energie टेक्नोलॉजी से डिटर्जेंट बेहतर घुलता है और हार्ड वॉटर में भी शानदार सफाई मिलती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन Amazon पर 18,400 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
7 Kg
टाइप
Fully Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
स्पिन स्पीड
720 RPM
वॉश प्रोग्राम
8+1

क्यों खरीदें

...

AI-Powered वॉश, कपड़ों के हिसाब से ऑटो सेटिंग

...

Deep Clean® टेक्नोलॉजी से जिद्दी दाग साफ

...

4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

...

ActivMix से बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

In-Built Heater नहीं मिलता

...

स्पिन स्पीड 720 RPM तक सीमित

Power Guard की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बजट सेगमेंट में 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। इसमें Oceanus Wave Drum और Fuzzy Logic Control मिलता है, जो कपड़ों के लोड के हिसाब से वॉश को ऑटोमैटिक एडजस्ट करता है। Soft Close Lid और Express Wash जैसे फीचर्स के साथ यह मशीन Amazon पर 12,205 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
7 Kg
टाइप
Fully Automatic Top Load
स्पिन स्पीड
700 RPM
ड्रम
फुली स्टेनलेस स्टील
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

5-Star एनर्जी रेटिंग, कम बिजली खपत

...

Fuzzy Logic Control से ऑटो लोड सेंसिंग

...

Soft Close Lid और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

...

कीमत काफी किफायती

क्यों खोजें विकल्प

...

यूज़र रेटिंग सिर्फ 2.4 स्टार

...

ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।