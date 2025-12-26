सस्ते में खरीदें फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन, फिर न मिलेगी ऐसी डील
अगर आप वाशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन की सेल शानदार ऑफर साबित हो सकती है, जहां से सस्ते में वाशिंग मशीन खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वाशिंग मशीन आसान उपयोग, तेज़ धुलाई और कम मेहनत का बेहतरीन समाधान है। इसमें ऊपर से कपड़े डालने की सुविधा, ऑटोमैटिक वॉटर लेवल कंट्रोल, पावरफुल वॉश और स्पिन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कपड़े बेहतर तरीके से सफाई मिलती है और समय, पानी व बिजली की बचत होती है। अब Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफ़र और बेस्ट डील्स के साथ, टॉप ब्रांड्स की ये वाशिंग मशीनें किफायती दामों में उपलब्ध हैं|
1. Whirlpool 8 Kg 5 Star Inverter Supreme Care Front Load Fully Automatic Washing Machine with In-Built Heater (XS8014BWME, MidNight Grey, Steam Technology, 100+ Tough Stains, 6th Sense Soft Move)
Whirlpool की यह 8 Kg फ्रंट लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन उन घरों के लिए बेहतरीन है, जहां रोज़ाना भारी और मुश्किल दाग वाले कपड़े धोए जाते हैं। इसमें Steam Technology, In-Built Heater और 6th Sense Soft Move टेक्नोलॉजी मिलती है, जो 100+ टफ स्टेन्स हटाने में मदद करती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग और Inverter मोटर के साथ यह मशीन Amazon पर 27,500 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Steam Technology और In-Built Heater से गहरी सफाई
5-Star एनर्जी रेटिंग
1400 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं
Inverter मोटर पर 8 साल की अतिरिक्त वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड मशीनों के मुकाबले वॉश टाइम थोड़ा ज्यादा
इंस्टॉलेशन के लिए सही जगह और प्लंबिंग जरूरी
2. Voltas Beko, A Tata Product 8 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine with Anti-Bacterial wash Technology (WTL8006UEAH / OBS3060, Dark Grey, Inbuilt Heater)
Tata ग्रुप की Voltas Beko की यह 8 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़ी फैमिली के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें Anti-Bacterial Wash Technology, In-Built Heater और Double Waterfall Technology मिलती है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग और आसान टॉप-लोड डिज़ाइन के साथ यह मशीन डेली यूज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star एनर्जी रेटिंग, बेहद कम बिजली खपत
टॉप लोड डिज़ाइन, इस्तेमाल में आसान
10 वॉश प्रोग्राम, हर तरह के कपड़ों के लिए
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड सिर्फ 700 RPM
कई जगह unavailable
3. Haier 6 kg 5 Star Oceanus Wave Drum Washing Machine Fully Automatic Top Load (HWM60-AE, Moonlight Silver)
Haier की यह 6 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटे और मिड-साइज़ परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। इसमें Oceanus Wave Drum और Near Zero Water Pressure टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कम पानी के प्रेशर में भी बेहतर धुलाई होती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग और 780 RPM स्पिन स्पीड के साथ यह मशीन Amazon पर 12,490 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star एनर्जी रेटिंग
Oceanus Wave Drum से जेंटल और डीप क्लीन
Near Zero Water Pressure
780 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
6 Kg कैपेसिटी
In-Built Heater नहीं मिलता
4. LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)
LG की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मिड-साइज़ फैमिली के लिए एक भरोसेमंद और एनर्जी-एफिशिएंट ऑप्शन है। इसमें Smart Inverter Technology, TurboDrum और Auto Prewash जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो जिद्दी दाग हटाने में मदद करते हैं। 5-Star एनर्जी रेटिंग और LED डिस्प्ले के साथ यह मशीन Amazon पर 17,990 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Smart Inverter Technology से बिजली की बचत
TurboDrum से पावरफुल और डीप क्लीनिंगAuto Prewash से हाथ से कपड़े भिगोने की जरूरत नहीं
5-Star एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
In-Built Heater नहीं मिलता
7 Kg कैपेसिटी बड़ी फैमिली के लिए कम
5. Samsung 7 kg, 5 Star, Eco Bubble Technology, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA70BG4441YYTL, Lavender Gray)
Samsung की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन Eco Bubble टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कम तापमान में भी गहरी सफाई देती है। इसमें Digital Inverter Motor, Soft Closing Door और Diamond Drum मिलता है, जिससे कपड़े सुरक्षित रहते हैं और मशीन लंबे समय तक चलती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन Amazon पर 17,490 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Eco Bubble टेक्नोलॉजी से बेहतर और जेंटल वॉश
Digital Inverter Motor पर 20 साल की वारंटी
Soft Closing Door और प्रीमियम डिज़ाइन
5-Star एनर्जी रेटिंग, कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड 700 RPM तक सीमित
बड़ी फैमिली के लिए 7 Kg कैपेसिटी कम
6. IFB 7 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL701MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
IFB की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन AI-Powered Deep Clean® Technology के साथ आती है, जो कपड़ों के फैब्रिक और लोड के हिसाब से वॉश को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ करती है। ActivMix और Aqua Energie टेक्नोलॉजी से डिटर्जेंट बेहतर घुलता है और हार्ड वॉटर में भी शानदार सफाई मिलती है। 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन Amazon पर 18,400 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-Powered वॉश, कपड़ों के हिसाब से ऑटो सेटिंग
Deep Clean® टेक्नोलॉजी से जिद्दी दाग साफ
4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
ActivMix से बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग
क्यों खोजें विकल्प
In-Built Heater नहीं मिलता
स्पिन स्पीड 720 RPM तक सीमित
7. Power Guard 7 Kg Fully Automatic Top Load Washing Machine 5 Star with Oceanus Wave Drum, Fuzzy Logic Control (PG70WMFATL-01, Express Wash, Air Dry, Soft Close Lid, Black)
Power Guard की यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बजट सेगमेंट में 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। इसमें Oceanus Wave Drum और Fuzzy Logic Control मिलता है, जो कपड़ों के लोड के हिसाब से वॉश को ऑटोमैटिक एडजस्ट करता है। Soft Close Lid और Express Wash जैसे फीचर्स के साथ यह मशीन Amazon पर 12,205 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star एनर्जी रेटिंग, कम बिजली खपत
Fuzzy Logic Control से ऑटो लोड सेंसिंग
Soft Close Lid और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
कीमत काफी किफायती
क्यों खोजें विकल्प
यूज़र रेटिंग सिर्फ 2.4 स्टार
ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।