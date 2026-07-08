बारिश में कपड़ों से आती है बदबू? आधी कीमत पर घर लाएं ये Washer Dryers, बिजली बिल भी आएगा कम

बारिश के मौसम में कपड़ों को मिनटों में सुखाने के लिए फुली ऑटोमैटिक वाशर ड्रायर सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं। इस समय टॉप ब्रांड्स के 5-Star वाशिंग मशीन कॉम्बो पर भारी डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स मिल रहे हैं, जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेंगे।

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लगातार होने वाली बारिश के मौसम में गीले और सीलन भरे कपड़ों को सुखाना सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इस मानसून अपनी इस परेशानी को हमेशा के लिए अलविदा कहें और Amazon पर उपलब्ध बेस्ट Fully Automatic Washer Dryer Combo को अपने घर लाएं। ये एडवांस वाशिंग मशीनें न सिर्फ आपके कपड़ों की बेहतरीन सफाई करती हैं, बल्कि इनबिल्ट ड्रायर तकनीक की मदद से कपड़ों को मिनटों में 100% तक सुखा देती हैं। यानी अब बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, आपके कपड़े अंदर बिल्कुल सूखे और फ्रेश रहेंगे।

टॉप ब्रांड्स पर बेहतरीन ऑफर्स Amazon पर इस समय LG, Samsung और IFB जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के 5-Star रेटिंग वाले वाशर ड्रायर पर विशेष छूट मिल रही है। ये मशीनें AI फीचर्स से लैस हैं, जो कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से खुद ही बेस्ट वॉश साइकिल चुन लेती हैं, जिससे कपड़ों की चमक सालों-साल बनी रहती है।

बजट फ्रेंडली EMI विकल्प अगर आप एक साथ पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो Amazon पर नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक बैंक डील्स भी उपलब्ध हैं। मात्र कुछ रुपये प्रतिदिन के शुरुआती खर्च पर आप इन स्मार्ट और बिजली-पानी की बचत करने वाले वाशर ड्रायर को अपना बना सकते हैं। आज ही Amazon पर जाएं और अपने परिवार के लिए बेस्ट विकल्प चुनें।

बारिश और ठंड के मौसम में कपड़ों को धोने के साथ-साथ उन्हें सुखाना सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसी समस्या का परमानेंट इलाज है LG 11 Kg (Wash) / 7 Kg (Dry) Front Load Washer Dryer। यह एक प्रीमियम 2-इन-1 मशीन है जो कपड़े धोने और सुखाने का काम एक साथ करती है। 11 किलो की वॉशिंग और 7 किलो की ड्राइंग कैपेसिटी के साथ यह बड़े परिवारों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें AI Direct Drive तकनीक दी गई है जो कपड़ों के वजन के साथ-साथ उनके फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) को भी पहचानती है और उसी हिसाब से बेस्ट वॉश देती है।

Specifications स्पिन स्पीड 1400 RPM विशेष फीचर्स AI DD, हाइजीन स्टीम, इनवर्टर मोटर, वाई-फाई, चाइल्ड लॉक, एलईडी डिस्प्ले मुख्य वॉश प्रोग्राम कॉटन, एलर्जी केयर, बेबी स्टीम केयर, स्पीड 14 (14 मिनट क्विक वॉश), सिर्फ सुखाना (Dry Only), वॉश + ड्रायर कॉम्बो कंट्रोल टाइप डायल + फुल टच बटन्स क्यों खरीदें AI Direct Drive टेक्नोलॉजी स्टीम वॉश टर्बोवॉश 59 स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प आम वॉशिंग मशीनों की तुलना में थोड़ी महंगी एक जगह से दूसरी जगह हिलाना या शिफ्ट करना काफी मुश्किल

बड़े परिवारों के लिए कपड़े धोना और सुखाना एक बड़ा काम होता है, खासकर बदलते मौसम में। आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए Samsung 12 kg (Wash) / 7 kg (Dry) Front Load Washer Dryer एक ऑल-इन-वन सॉल्यूशन है। यह एक प्रीमियम 5-स्टार रेटेड मशीन है जो AI EcoBubble और AI Energy Mode जैसी एडवांस तकनीकों से लैस है। 12 किलो की वॉशिंग और 7 किलो की ड्राइंग कैपेसिटी के साथ यह भारी-भरकम कपड़ों और कंबल आदि को भी आसानी से साफ कर सकती है। यह मशीन न सिर्फ बिजली और पानी बचाती है, बल्कि आपके कपड़ों को बेहतरीन फैब्रिक केयर भी देती है।

Specifications मुख्य वॉश प्रोग्राम कॉटन, स्पीड वॉश, एक्स्ट्रा रिंस, प्रीवॉश, टब क्लीन कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल प्रोडक्ट का वजन 74.5 किलोग्राम वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल डिजिटल इनवर्टर मोटर पर क्यों खरीदें हाइजीन स्टीम स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी पर्यावरण के अनुकूल AI Energy Mode और 5-Star रेटिंग क्यों खोजें विकल्प ड्रायर क्षमता का अंतर काफी भारी

IFB का यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट-लोड वाशिंग मशीन एक 3-इन-1 डिवाइस है जो कपड़े धोने , सुखाने और उन्हें बिना पानी के ताज़ा करने का काम एक साथ करता है। यह मशीन AI तकनीक से लैस है, जो कपड़े के प्रकार और वजन को खुद पहचानकर उसके हिसाब से पानी और समय तय करती है। 9 किलो वॉश क्षमता और 1400 RPM की स्पीड के साथ, यह 4 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है।

Specifications वारंटी 4 साल की पूरी वारंटी, 10 साल मोटर पर, 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट आयाम 59.8W x 66.7D x 87.5H सेंटीमीटर वजन 80 किलोग्राम वोल्टेज 240 Volts क्यों खरीदें 3-इन-1 कार्यक्षमता 9 स्वर्ल वॉश पावर स्टीम शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प काफी भारी वजन कीमत बजट सेगमेंट से ऊपर रिफ्रेश और ड्राई की सीमित क्षमता

एलेक्ट्रोलक्स का यह वाशर ड्रायर एक बेहतरीन स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके घर को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। यह मशीन 8 किलो धोने और 5 किलो सुखाने की क्षमता के साथ आती है, जो मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका Wash-To-Dry प्रोग्राम है, जो कपड़े धोने के तुरंत बाद उन्हें अपने आप सुखा देता है, जिससे आपको कपड़ों को बाहर धूप या प्रदूषण में फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications वारंटी 5 साल की वारंटी आयाम 60W x 57.5D x 85H सेंटीमीटर वजन 63 किलोग्राम वोल्टेज 230 Volts मोटर तकनीक इको-इन्वर्टर मोटर क्यों खरीदें कीमत और बचत 40°C वेपर केयर बिजली की भारी बचत क्विक 15 वॉश क्यों खोजें विकल्प सुखाने की सीमित क्षमता कोई वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं

बॉश का यह 2026 मॉडल वाशर ड्रायर उन बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प है, जो बिना किसी समझौते के कपड़ों की बेहतरीन धुलाई और सुखाने की सुविधा चाहते हैं। 12 किलो वॉश और 7 किलो ड्रायर की विशाल क्षमता के साथ आने वाली यह मशीन बड़े कमरों के कंबल, बेडशीट और भारी कपड़ों को आसानी से संभाल सकती है। इसमें बॉश की इंटेलिजेंट AI ActiveWater तकनीक और EcoSilence Drive मोटर दी गई है, जो बिजली और पानी की बचत करने के साथ-साथ बेहद शांत तरीके से काम करती है।

Specifications वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 12 साल की मोटर वारंटी आयाम 59.8W x 59D x 84.8H सेंटीमीटर वजन 77.4 किलोग्राम वॉश प्रोग्राम 14 वॉश प्रोग्राम क्यों खरीदें विशाल क्षमता वॉश एंड ड्राई 60 बेहद शांत और टिकाऊ मोटर प्रीमियम डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प काफी महंगी कम व्यापक वारंटी

एलेक्ट्रोलक्स का यह UltimateCare 500 मॉडल एक प्रीमियम और शक्तिशाली वाशर ड्रायर कॉम्बो है। यह मशीन 9 किलो धोने और 6 किलो सुखाने की क्षमता के साथ आती है, जो 4 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक उत्तम विकल्प है। इसमें दी गई AutoSense और UltraMix जैसी आधुनिक तकनीकें कपड़ों के रंग और फैब्रिक की सुरक्षा करती हैं, जबकि इसका Wash-to-Dry प्रोग्राम कपड़ों को धोकर तुरंत सुखा देता है ताकि आपको उन्हें बाहर प्रदूषण में सुखाने की जरूरत न पड़े।

Specifications वारंटी 5 साल की वारंटी आयाम 60W x 57.5D x 85H सेंटीमीटर वजन 63 किलोग्राम विशेष फीचर्स UltraMix (डिटर्जेंट घोलने की तकनीक), वेपर वॉश (Vapour Wash), वूलमार्क सर्टिफाइड क्यों खरीदें अल्ट्रामिक्स तकनीक वॉशड्राई 60' वूलमार्क सर्टिफाइड शानदार डील क्यों खोजें विकल्प स्मार्टफोन/वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं आकर्षक सफेद (White) रंग को साफ रखना थोड़ा मुश्किल

यह LG का एक डेडिकेटेड ड्रायर है, जिसका मतलब है कि यह केवल कपड़े सुखाने का काम करता है (इसमें कपड़े धोने का फंक्शन नहीं है)। यह मशीन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास पहले से वाशिंग मशीन है और वे कपड़ों को 100% सुखाने के लिए एक प्रीमियम समाधान चाहते हैं। 9 किलो की क्षमता के साथ आने वाला यह ड्रायर Dual Inverter Heat Pump और Eco-Hybrid जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जो पारंपरिक ड्रायर्स की तुलना में बेहद कम बिजली की खपत में कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए पूरी तरह सुखा देता है।

Specifications ड्रम का प्रकार जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील ड्रम वारंटी 2 साल की पूरी वारंटी, कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी कंट्रोल पैनल डायल + टच + हार्ड बटन्स और LED डिस्प्ले कंप्रेसर तकनीक ड्यूल इन्वर्टर हीट पंप क्यों खरीदें बेहतरीन हीट पंप तकनीक इको-हाइब्रिड ऑटो क्लीनिंग कंडेनसर डबल लेयर एयर फ़िल्टर क्यों खोजें विकल्प केवल सुखाने का काम ज्यादा जगह की जरूरत

1. वाशिंग ड्रायर क्या करता है? एक वाशर ड्रायर (जिसे वाशर ड्रायर कॉम्बो भी कहा जाता है) एक 2-इन-1 मशीन है जो दो अलग-अलग उपकरणों का काम अकेले करती है:

कपड़े धोना : यह एक सामान्य वाशिंग मशीन की तरह कपड़ों से गंदगी और दाग साफ करती है।

यह एक सामान्य वाशिंग मशीन की तरह कपड़ों से गंदगी और दाग साफ करती है। कपड़े सुखाना : धुलाई पूरी होने के बाद, यह मशीन गर्म हवा या भाप तकनीक का उपयोग करके कपड़ों की नमी को पूरी तरह सोख लेती है।

धुलाई पूरी होने के बाद, यह मशीन गर्म हवा या भाप तकनीक का उपयोग करके कपड़ों की नमी को पूरी तरह सोख लेती है। इसका मुख्य काम: आपको मशीन में गंदे कपड़े डालने होते हैं और यह उन्हें धोकर, पूरी तरह 100% सुखाकर बाहर निकालती है। आपको कपड़ों को रस्सी पर धूप में फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2. वाशर/ड्रायर के नुकसान क्या हैं? हालांकि यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन इसके कुछ मुख्य नुकसान भी हैं,

सुखाने की क्षमता कम होना : इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर यह मशीन 9 किलो कपड़े धो सकती है, तो सुखाने की क्षमता केवल 5 या 6 किलो ही होगी। यानी पूरा लोड होने पर आपको सुखाने के लिए कुछ कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे।

इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर यह मशीन 9 किलो कपड़े धो सकती है, तो सुखाने की क्षमता केवल 5 या 6 किलो ही होगी। यानी पूरा लोड होने पर आपको सुखाने के लिए कुछ कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे। ज्यादा समय लगना : एक पूरा 'वॉश टू ड्राई' (धोने से सुखाने तक) चक्र पूरा होने में 3 से 6 घंटे का समय लग सकता है।

एक पूरा 'वॉश टू ड्राई' (धोने से सुखाने तक) चक्र पूरा होने में 3 से 6 घंटे का समय लग सकता है। बिजली और पानी की ज्यादा खपत : कपड़े सुखाने के लिए इसमें इनबिल्ट हीटर और कंडेनसर तकनीक का लगातार उपयोग होता है, जिससे बिजली का बिल सामान्य वाशिंग मशीन से ज्यादा आता है।

कपड़े सुखाने के लिए इसमें इनबिल्ट हीटर और कंडेनसर तकनीक का लगातार उपयोग होता है, जिससे बिजली का बिल सामान्य वाशिंग मशीन से ज्यादा आता है। मरम्मत का रिस्क : चूंकि दो मशीनें एक ही बॉडी में हैं, इसलिए अगर इसका ड्रायर पार्ट खराब हो जाता है, तो कई बार पूरी मशीन (धोने का फंक्शन भी) प्रभावित हो सकती है। 3. क्या वाशर ड्रायर कॉम्बो अच्छे होते हैं? हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे और उपयोगी हैं जो नीचे दी गई स्थितियों में आते हैं,

जगह की कमी: अगर आप किसी फ्लैट या छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ दो अलग-अलग मशीनें (वाशर और ड्रायर) रखने या कपड़े फैलाने की जगह नहीं है, तो यह बेस्ट है।

व्यस्त जीवनशैली : यदि आपके पास कपड़े सुखाने का समय नहीं है, तो आप रात में गंदे कपड़े डाल सकते हैं और सुबह आपको सूखे कपड़े मिलते हैं।

खराब मौसम : जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठंड पड़ती है, या धूप नहीं निकलती, वहाँ के लिए यह एक वरदान है।

संक्षेप में कहें तो, यह कार्यक्षमता के मामले में दो अलग-अलग मशीनों जितना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सुविधा और स्पेस सेविंग के मामले में यह बेहतरीन है।

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