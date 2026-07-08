बारिश में कपड़ों से आती है बदबू? आधी कीमत पर घर लाएं ये Washer Dryers, बिजली बिल भी आएगा कम
बारिश के मौसम में कपड़ों को मिनटों में सुखाने के लिए फुली ऑटोमैटिक वाशर ड्रायर सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं। इस समय टॉप ब्रांड्स के 5-Star वाशिंग मशीन कॉम्बो पर भारी डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स मिल रहे हैं, जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लगातार होने वाली बारिश के मौसम में गीले और सीलन भरे कपड़ों को सुखाना सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इस मानसून अपनी इस परेशानी को हमेशा के लिए अलविदा कहें और Amazon पर उपलब्ध बेस्ट Fully Automatic Washer Dryer Combo को अपने घर लाएं। ये एडवांस वाशिंग मशीनें न सिर्फ आपके कपड़ों की बेहतरीन सफाई करती हैं, बल्कि इनबिल्ट ड्रायर तकनीक की मदद से कपड़ों को मिनटों में 100% तक सुखा देती हैं। यानी अब बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, आपके कपड़े अंदर बिल्कुल सूखे और फ्रेश रहेंगे।
टॉप ब्रांड्स पर बेहतरीन ऑफर्स
Amazon पर इस समय LG, Samsung और IFB जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के 5-Star रेटिंग वाले वाशर ड्रायर पर विशेष छूट मिल रही है। ये मशीनें AI फीचर्स से लैस हैं, जो कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से खुद ही बेस्ट वॉश साइकिल चुन लेती हैं, जिससे कपड़ों की चमक सालों-साल बनी रहती है।
बजट फ्रेंडली EMI विकल्प
अगर आप एक साथ पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो Amazon पर नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक बैंक डील्स भी उपलब्ध हैं। मात्र कुछ रुपये प्रतिदिन के शुरुआती खर्च पर आप इन स्मार्ट और बिजली-पानी की बचत करने वाले वाशर ड्रायर को अपना बना सकते हैं। आज ही Amazon पर जाएं और अपने परिवार के लिए बेस्ट विकल्प चुनें।
1. LG Smart Choice,11 Kg (Wash)/7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1107SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
बारिश और ठंड के मौसम में कपड़ों को धोने के साथ-साथ उन्हें सुखाना सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसी समस्या का परमानेंट इलाज है LG 11 Kg (Wash) / 7 Kg (Dry) Front Load Washer Dryer। यह एक प्रीमियम 2-इन-1 मशीन है जो कपड़े धोने और सुखाने का काम एक साथ करती है। 11 किलो की वॉशिंग और 7 किलो की ड्राइंग कैपेसिटी के साथ यह बड़े परिवारों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें AI Direct Drive तकनीक दी गई है जो कपड़ों के वजन के साथ-साथ उनके फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) को भी पहचानती है और उसी हिसाब से बेस्ट वॉश देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Direct Drive टेक्नोलॉजी
स्टीम वॉश
टर्बोवॉश 59
स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
आम वॉशिंग मशीनों की तुलना में थोड़ी महंगी
एक जगह से दूसरी जगह हिलाना या शिफ्ट करना काफी मुश्किल
2. Samsung 12 kg (Wash) / 7 kg (Dry), 5 Star, AI EcoBubble, AI Energy Mode, Air Wash, Super Speed, Hygiene Steam, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washer Dryer (WD12FG5B34BBTL, Black)
बड़े परिवारों के लिए कपड़े धोना और सुखाना एक बड़ा काम होता है, खासकर बदलते मौसम में। आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए Samsung 12 kg (Wash) / 7 kg (Dry) Front Load Washer Dryer एक ऑल-इन-वन सॉल्यूशन है। यह एक प्रीमियम 5-स्टार रेटेड मशीन है जो AI EcoBubble और AI Energy Mode जैसी एडवांस तकनीकों से लैस है। 12 किलो की वॉशिंग और 7 किलो की ड्राइंग कैपेसिटी के साथ यह भारी-भरकम कपड़ों और कंबल आदि को भी आसानी से साफ कर सकती है। यह मशीन न सिर्फ बिजली और पानी बचाती है, बल्कि आपके कपड़ों को बेहतरीन फैब्रिक केयर भी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइजीन स्टीम
स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी
पर्यावरण के अनुकूल
AI Energy Mode और 5-Star रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ड्रायर क्षमता का अंतर
काफी भारी
3. IFB 9/6/3 kg Fully Automatic Washer Dryer Refresher with Steam Refresh, AI Powered, 100% Dry Clothes, 9 Swirl Wash Mimic Handwashing, WiFi & Eco Inverter Motor (WDR Executive ZMN CMS, Mocha)
IFB का यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट-लोड वाशिंग मशीन एक 3-इन-1 डिवाइस है जो कपड़े धोने , सुखाने और उन्हें बिना पानी के ताज़ा करने का काम एक साथ करता है। यह मशीन AI तकनीक से लैस है, जो कपड़े के प्रकार और वजन को खुद पहचानकर उसके हिसाब से पानी और समय तय करती है। 9 किलो वॉश क्षमता और 1400 RPM की स्पीड के साथ, यह 4 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 कार्यक्षमता
9 स्वर्ल वॉश
पावर स्टीम
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी वजन
कीमत बजट सेगमेंट से ऊपर
रिफ्रेश और ड्राई की सीमित क्षमता
4. Electrolux 8kg/5kg 5 Star EcoInverter Fully Automatic Front Load Washer Dryer, Scandinavian Design with 40°C Vapour Wash for Sustainable Clothing, Wash To Dry, White, UltimateCare 300, EWW8024D3WB
एलेक्ट्रोलक्स का यह वाशर ड्रायर एक बेहतरीन स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके घर को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। यह मशीन 8 किलो धोने और 5 किलो सुखाने की क्षमता के साथ आती है, जो मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका Wash-To-Dry प्रोग्राम है, जो कपड़े धोने के तुरंत बाद उन्हें अपने आप सुखा देता है, जिससे आपको कपड़ों को बाहर धूप या प्रदूषण में फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
कीमत और बचत
40°C वेपर केयर
बिजली की भारी बचत
क्विक 15 वॉश
क्यों खोजें विकल्प
सुखाने की सीमित क्षमता
कोई वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं
5. Bosch 12 kg (washer), 7 kg (Dryer) 5 Star Front Load Fully Automatic Washer Dryer Machine, AI ActiveWater, Inbuilt heater, 14 Wash Programs, 66L Large Drum, Cast Iron Grey, WNA2740RIN (2026 model)
बॉश का यह 2026 मॉडल वाशर ड्रायर उन बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प है, जो बिना किसी समझौते के कपड़ों की बेहतरीन धुलाई और सुखाने की सुविधा चाहते हैं। 12 किलो वॉश और 7 किलो ड्रायर की विशाल क्षमता के साथ आने वाली यह मशीन बड़े कमरों के कंबल, बेडशीट और भारी कपड़ों को आसानी से संभाल सकती है। इसमें बॉश की इंटेलिजेंट AI ActiveWater तकनीक और EcoSilence Drive मोटर दी गई है, जो बिजली और पानी की बचत करने के साथ-साथ बेहद शांत तरीके से काम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
वॉश एंड ड्राई 60
बेहद शांत और टिकाऊ मोटर
प्रीमियम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी
कम व्यापक वारंटी
6. Electrolux 9kg/6kg 5 Star Fully Automatic Washer Dryer Combo, AutoSense Technology, Full Load Vapour Wash, Hygienic Care, EcoInverter Motor, UltimateCare 500, EWW9024P5WB, White
एलेक्ट्रोलक्स का यह UltimateCare 500 मॉडल एक प्रीमियम और शक्तिशाली वाशर ड्रायर कॉम्बो है। यह मशीन 9 किलो धोने और 6 किलो सुखाने की क्षमता के साथ आती है, जो 4 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक उत्तम विकल्प है। इसमें दी गई AutoSense और UltraMix जैसी आधुनिक तकनीकें कपड़ों के रंग और फैब्रिक की सुरक्षा करती हैं, जबकि इसका Wash-to-Dry प्रोग्राम कपड़ों को धोकर तुरंत सुखा देता है ताकि आपको उन्हें बाहर प्रदूषण में सुखाने की जरूरत न पड़े।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रामिक्स तकनीक
वॉशड्राई 60'
वूलमार्क सर्टिफाइड
शानदार डील
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्टफोन/वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं
आकर्षक सफेद (White) रंग को साफ रखना थोड़ा मुश्किल
7. LG 9 Kg, Wi-Fi, Dual Inverter Heat Pump, Eco-Hybrid Technology Fully Automatic Front Load Dryer (DHV09SAM, Double Layer Air Filter, Allergy Care, Auto Cleaning Condenser, Middle Black)
यह LG का एक डेडिकेटेड ड्रायर है, जिसका मतलब है कि यह केवल कपड़े सुखाने का काम करता है (इसमें कपड़े धोने का फंक्शन नहीं है)। यह मशीन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास पहले से वाशिंग मशीन है और वे कपड़ों को 100% सुखाने के लिए एक प्रीमियम समाधान चाहते हैं। 9 किलो की क्षमता के साथ आने वाला यह ड्रायर Dual Inverter Heat Pump और Eco-Hybrid जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जो पारंपरिक ड्रायर्स की तुलना में बेहद कम बिजली की खपत में कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए पूरी तरह सुखा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन हीट पंप तकनीक
इको-हाइब्रिड
ऑटो क्लीनिंग कंडेनसर
डबल लेयर एयर फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
केवल सुखाने का काम
ज्यादा जगह की जरूरत
1. वाशिंग ड्रायर क्या करता है?
एक वाशर ड्रायर (जिसे वाशर ड्रायर कॉम्बो भी कहा जाता है) एक 2-इन-1 मशीन है जो दो अलग-अलग उपकरणों का काम अकेले करती है:
- कपड़े धोना : यह एक सामान्य वाशिंग मशीन की तरह कपड़ों से गंदगी और दाग साफ करती है।
- कपड़े सुखाना : धुलाई पूरी होने के बाद, यह मशीन गर्म हवा या भाप तकनीक का उपयोग करके कपड़ों की नमी को पूरी तरह सोख लेती है।
- इसका मुख्य काम: आपको मशीन में गंदे कपड़े डालने होते हैं और यह उन्हें धोकर, पूरी तरह 100% सुखाकर बाहर निकालती है। आपको कपड़ों को रस्सी पर धूप में फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
2. वाशर/ड्रायर के नुकसान क्या हैं?
हालांकि यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन इसके कुछ मुख्य नुकसान भी हैं,
- सुखाने की क्षमता कम होना : इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर यह मशीन 9 किलो कपड़े धो सकती है, तो सुखाने की क्षमता केवल 5 या 6 किलो ही होगी। यानी पूरा लोड होने पर आपको सुखाने के लिए कुछ कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे।
- ज्यादा समय लगना : एक पूरा 'वॉश टू ड्राई' (धोने से सुखाने तक) चक्र पूरा होने में 3 से 6 घंटे का समय लग सकता है।
- बिजली और पानी की ज्यादा खपत : कपड़े सुखाने के लिए इसमें इनबिल्ट हीटर और कंडेनसर तकनीक का लगातार उपयोग होता है, जिससे बिजली का बिल सामान्य वाशिंग मशीन से ज्यादा आता है।
- मरम्मत का रिस्क : चूंकि दो मशीनें एक ही बॉडी में हैं, इसलिए अगर इसका ड्रायर पार्ट खराब हो जाता है, तो कई बार पूरी मशीन (धोने का फंक्शन भी) प्रभावित हो सकती है।
3. क्या वाशर ड्रायर कॉम्बो अच्छे होते हैं?
हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे और उपयोगी हैं जो नीचे दी गई स्थितियों में आते हैं,
जगह की कमी: अगर आप किसी फ्लैट या छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ दो अलग-अलग मशीनें (वाशर और ड्रायर) रखने या कपड़े फैलाने की जगह नहीं है, तो यह बेस्ट है।
व्यस्त जीवनशैली : यदि आपके पास कपड़े सुखाने का समय नहीं है, तो आप रात में गंदे कपड़े डाल सकते हैं और सुबह आपको सूखे कपड़े मिलते हैं।
खराब मौसम : जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठंड पड़ती है, या धूप नहीं निकलती, वहाँ के लिए यह एक वरदान है।
संक्षेप में कहें तो, यह कार्यक्षमता के मामले में दो अलग-अलग मशीनों जितना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सुविधा और स्पेस सेविंग के मामले में यह बेहतरीन है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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