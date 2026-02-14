Hindustan Hindi News
इन 20 स्मार्टफोन्स में सबसे पहले आ रहा Android 17, देखें लिस्ट और तुरंत करें इंस्टॉल

Feb 14, 2026 04:13 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Google Pixels लेटेस्ट बीटा अपडेट पाने वाले पहले डिवाइस हैं, और इस साल भी कुछ अलग नहीं है। अभी के लिए, एंड्रॉयड 17 बीटा 1 केवल गूगल पिक्सेल डिवाइस के लिए उपलब्ध है, और यह जल्द ही दूसरे ब्रांड के डिवाइस पर भी उपलब्ध होगा। यहां देखें सभी एलिजिबल गूगल पिक्सेल डिवाइस की लिस्ट..

अगर आप भी नए Android 17 अपडेट को आजमाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सिर्फ तीन दिन पहले, Google ने कंफर्म किया था कि Android 17 Beta 1 आ रहा है, और अब यह आ गया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पहला बीटा इतनी जल्दी रिलीज हो जाएगा, लेकिन यह प्राइवेसी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट्स के साथ आ गया है। इसमें कुछ जरूरी बदलाव भी हैं, जिनके बारे में हम आर्टिकल में बात करेंगे, साथ ही एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट और इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी देखेंगे।

कौन से डिवाइस Android 17 बीटा के लिए एलिजिबल हैं?

Google Pixels लेटेस्ट बीटा अपडेट पाने वाले पहले डिवाइस हैं, और इस साल भी कुछ अलग नहीं है। अभी के लिए, एंड्रॉयड 17 बीटा 1 केवल गूगल पिक्सेल डिवाइस के लिए उपलब्ध है, और यह जल्द ही दूसरे ब्रांड के डिवाइस पर भी उपलब्ध होगा।

तो, यहां देखें एंड्रॉयड 17 बीटा के लिए एलिजिबल सभी गूगल पिक्सेल डिवाइस की लिस्ट:

- Pixel 6

- Pixel 6 Pro

- Pixel 6a

- Pixel 7

- Pixel 7 Pro

- Pixel 7a

- Pixel Tablet

- Pixel Fold

- Pixel 8

- Pixel 8 Pro

- Pixel 8a

- Pixel 9

- Pixel 9 Pro

- Pixel 9 Pro XL

- Pixel 9 Pro Fold

- Pixel 9a

- Pixel 10

- Pixel 10 Pro

- Pixel 10 Pro XL

- Pixel 10 Pro Fold

आसान शब्दों में कहें तो, अगर आपके पास Pixel 6 या उससे ऊपर के मॉडल हैं, तो आप एंड्रॉयड 17 बीटा 1 बिल्ड इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेबल रोलआउट के लिए महीनों इंतजार किए बिना लेटेस्ट फीचर्स और सभी अपग्रेड का मजा ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बजट में आया OnePlus का महंगा फोन, सीधे ₹19000 की छूट; कैमरा, बैटरी सब दमदार
ये भी पढ़ें:आ गया 8000mah बैटरी वाला दुनिया का सबसे पतला 5G फोन, बस इतनी है कीमत

गूगल पिक्सेल पर एंड्रॉयड 17 बीटा 1 कैसे इंस्टॉल करें?

अगर आपका गूगल पिक्सेल फोन Android 16 QPR3 Beta 2.1 पर चल रहा है और आपने बीटा प्रोग्राम से बाहर नहीं निकला है, तो आपको अपने आप एंड्रॉयड 17 बीटा 1 अपडेट मिल जाना चाहिए। अपडेट सेटिंग्स -> सिस्टम -> सॉफ्टवेयर अपडेट्स -> सिस्टम अपडेट्स पर जाकर भी मैनुअली चेक कर सकते हैं। दूसरे यूजर्स को नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए।

अगर आप पहले से बीटा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं, तो google.com/android/beta पर जाएं और अपने चुने हुए डिवाइस पर 'ऑप्ट इन' करें। सुनिश्चित करें कि आप उसी गूगल अकाउंट से वेबसाइट पर लॉग इन हैं। ऑप्ट इन करने के बाद, आप सेटिंग्स ऐप में सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन से अपने गूगल पिक्सेल पर लेटेस्ट बीटा अपडेट इंस्टॉल कर पाएंगे।

कोई भी बीटा अपडेट इंस्टॉल करने से पहले, जरूरी डेटा का बैकअप किसी दूसरे डिवाइस या क्लाउड स्टोरेज में जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें:नए डिजाइन में आ रहा Aadhaar Card, केवल फोटो और QR कोड दिखेगा, यह होगा फायदा

Android 17 Beta 1: क्या नया है और क्या बेहतर हुआ है?

एंड्रॉयड 17 का पहला बीटा ज्यादातर डेवलपर पर फोकस करता है और यह ट्रेडिशनल 'डेवलपर प्रीव्यू' मॉडल से लगातार चलने वाले 'Android Canary' प्रोग्राम में बदलाव को दिखाता है। Canary चैनल फीचर्स और APIs तक तेज एक्सेस, तेज स्टेबिलिटी देता है, और मैनुअल फ्लैशिंग की जरूरत को खत्म करता है।

बदलावों की बात करें तो, पहला बीटा बड़े स्क्रीन वाले डिवाइस पर ऐप के काम करने के तरीके के लिए ज्यादा सख्त जरूरतें लागू करता है, जिससे ऐप साइज बदलने और ओरिएंटेशन बदलने से बच जाते हैं। ये बदलाव छोटे डिवाइस पर असर नहीं डालते हैं।

एंड्रॉयड 17 ऐप की एफिशिएंसी और सिस्टम हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कई लो-लेवल बदलाव लाता है, जिसमें मिस्ड फ्रेम को कम करने के लिए लॉक-फ्री मैसेजक्यू, सीपीयू कॉस्ट और फुल-हीप कलेक्शन के ड्यूरेशन को कम करने के लिए जेनरेशनल गारबेज कलेक्शन, और रनटाइम को ज्यादा एग्रेसिव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन लागू करने की अनुमति देने के लिए स्ट्रिक्ट 'स्टैटिक फाइनल' फील्ड्स शामिल हैं।

इस अपडेट में जरूरी कैमरा अपग्रेड भी शामिल हैं, जिसमें मोड के बीच आसानी से ट्रांजिशन करने के लिए डायनामिक कैमरा सेशन, ज्यादा कंट्रोल के लिए कॉन्स्टेंट क्वालिटी रिकॉर्डिंग, और सपोर्टेड हार्डवेयर वाले डिवाइस पर वर्सेटाइल वीडियो कोडिंग (VVC) शामिल हैं।

इसके अलावा, लेटेस्ट बीटा बिल्ड में एक बेहतर ऑडियो फ्रेमवर्क, बेहतर VoIP कॉल हिस्ट्री और वाई-फाई रेंजिंग अपडेट शामिल हैं। कंपेनियन डिवाइस मैनेजर में अब दो नए प्रोफाइल, मेडिकल डिवाइस और फिटनेस ट्रैकर हैं, ताकि परमिशन हैंडलिंग और डिवाइस की पहचान को आसान बनाया जा सके।

ऑफिशियल टाइमलाइन के मुताबिक, 'प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी' फेज अगले महीने शुरू होगा। इस समय, SDK/NDK APIs और ऐप-फेसिंग बिहेवियर को फाइनल किया जाएगा। स्टेबल रिलीज Q3 2026 में कभी भी आ सकता है।

