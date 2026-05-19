बिजली बचाना है तो आज ही खरीदें Frost Free डबल डोर रेफ्रिजरेटर, Amazon दे रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट
अमेजन पर 2026 में ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे ये फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर फ्रिज, मैन्युअल रूप से बर्फ साफ करने के झंझट को पूरी तरह खत्म करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वर्ष 2026 में अमेजन पर ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर आधुनिक किचन की पहली पसंद बन चुके हैं। इन एडवांस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इनकी 'फ्रॉस्ट फ्री' तकनीक है, जो फ्रीजर में अतिरिक्त बर्फ को जमने नहीं देती और उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल रूप से डिफ्रॉस्ट करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति दिलाती है।
इस साल अमेज़न पर उपलब्ध टॉप मॉडल्स में लेटेस्ट स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक दी गई है, जो न केवल फ्रिज की लाइफ बढ़ाती है बल्कि बिजली की भारी बचत भी सुनिश्चित करती है। भारतीय परिवारों की बदलती जरूरतों को देखते हुए, इनमें 'कनवर्टिबल कूलिंग' का फीचर भी काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदला जा सकता है।
इसके अलावा, इन रेफ्रिजरेटर्स में मिलने वाला बड़ा वेजिटेबल बॉक्स, मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम और गंध को दूर रखने वाले डीओडोराइजर्स सब्जियों और फलों को लंबे समय तक बिल्कुल ताजा और सुरक्षित रखते हैं। मध्यम और बड़े परिवारों के लिए 250 से 350 लीटर की क्षमता वाले ये फ्रिज बेहतरीन हैं। अमेज़न पर इन्हें शानदार यूजर रेटिंग्स, नो-कॉस्ट EMI और बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है, जो इन्हें 2026 की सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी डील बनाते हैं।
1. Haier 358L 3 Star Frost Free Top Mount Double Door Refrigerator | Convertible 10-in-1 | Digital Display Panel | Triple Inverter | Twist Ice Maker (2025 Model, HRF-4083BLGK-P, Graphite Black)
अगर आप अपने मध्यम या बड़े परिवार के लिए एक ऐसा फ्रिज तलाश रहे हैं जो एडवांस फीचर्स से लैस हो और जिसमें स्पेस की कोई कमी न हो, तो Haier 358L (HRF-4083BLGK-P) एक बेहतरीन विकल्प है। प्रीमियम ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश के साथ आने वाला यह 2025 मॉडल दिखने में जितना स्टाइलिश है, फीचर्स के मामले में उतना ही दमदार है। इसमें आपको 10-in-1 कनवर्टिबल तकनीक मिलती है, जो आपकी जरूरत के हिसाब से फ्रिज के स्टोरेज को बदलने की पूरी आजादी देती है। साथ ही, इसका ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत और साइलेंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
10-in-1 कनवर्टिबल मोड
ट्रिपल इन्वर्टर और ड्यूल फैन टेक्नोलॉजी
एक्सटर्नल डिजिटल डिस्प्ले
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
थोड़ा सीमित
2. Whirlpool 235 L 3 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 278 LUNAR STEEL(3S) CONV-Y, 2026 Model)
यदि आप एक मध्यम आकार के परिवार के लिए भरोसेमंद, बजट-फ्रेंडली और एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Whirlpool 235L (2026 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। लूनर स्टील कलर और मॉडर्न डिजाइन के साथ आने वाला यह डबल डोर फ्रिज इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस है, जो घर के लोड और बाहरी तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। तेजी से कूलिंग करने और बिजली बचाने के मामले में यह रेफ्रिजरेटर इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है।
क्यों खरीदें
तेज कूलिंग
फास्ट आइस मेकिंग
इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
बेहतरीन हाइजीन
क्यों खोजें विकल्प
कनवर्टिबल फीचर्स की कमी
सीमित फ्रीजर क्षमता
3. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3THL, Silver, Matt Doi Metal, 2026 Model)
अमेजन पर Amazon's Choice टैग और शानदार रेटिंग के साथ आने वाला यह फ्रिज सिल्वर मैट फिनिश लुक में आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल फीचर से लैस यह रेफ्रिजरेटर जरूरत के समय अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस बनाने की सुविधा देता है और बिजली की भी भारी बचत करता है। पिछले महीने ही इसकी 2,000 से अधिक यूनिट्स बेची जा चुकी हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कनवर्टिबल स्टोरेज
शानदार कूलिंग
कम बिजली की खपत
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
आंतरिक तापमान नियंत्रण
सीमित फ्रीजर स्पेस
4. Godrej 223L 2 Star 5 Years Comprehensive New Launch | 95%+ Food Surface Disinfection Uniform 360° Cooling Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244BN RI STEEL GLOW Steel Glow)
यदि आप कम बजट में एक ऐसा नया फ्रिज तलाश रहे हैं जो बेहतरीन वारंटी और एडवांस कूलिंग फीचर्स के साथ आता हो, तो गोदरेज का यह न्यू लॉन्च मॉडल Godrej 223L (RF EON 244BN RI STEEL GLOW) आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो सकता है। स्टील ग्लो कलर और कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला यह डबल डोर फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और हाइजीन के लिए दी गई 95%+ फूड सरफेस डिसइंफेक्शन तकनीक है। पिछले महीने ही इसके 600 से अधिक यूनिट्स बेचे जा चुके हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
95%+ फूड सरफेस डिसइंफेक्शन
यूनिफॉर्म 360° कूलिंग
इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
छोटा फ्रीजर स्पेस
5. LG 276 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart & Dairy Mode, Frost-Free Double Door Convertible Refrigerator (GLT2826XWOB, Onyx Black, Multi Air Flow, Fresh Zone & Deodorizer, 2026 Model)
यदि आप अपने 2 से 3 सदस्यों वाले परिवार के लिए एक प्रीमियम, स्टाइलिश और स्मार्ट फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो LG 276L (GLT2826XWOB) एक बेहतरीन विकल्प है। ओनिक्स ब्लैक कलर के साथ आने वाला यह 2026 मॉडल आपके किचन को एक बेहद मॉडर्न और एलीगेंट लुक देता है। यह फ्रिज कनवर्टिबल होने के साथ-साथ विशेष स्मार्ट एंड डेयरी मोड के साथ आता है, जो भारतीय घरों की जरूरतों के हिसाब से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी एयर फ्लो सिस्टम
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
डीओडोराइज़र और फ्रेश ज़ोन
भारी छूट और कूपन
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
6. Bosch 368L, 1 Star, Frost Free Double Door Refrigerator with 2.5 L Water Dispenser | 6-in-1 Convertible Storage Modes | Fresh up to 10 Days | Touch Panel | 2 Cooling System (CTC39S21AI, Steel, 2026)
यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए जर्मन इंजीनियरिंग, प्रीमियम फीचर्स और भारी स्टोरेज क्षमता वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Bosch 368L (CTC39S21AI) एक शानदार विकल्प है। शाइनी सिल्वर फिनिश और मॉडर्न डिजाइन के साथ आने वाला यह 2026 मॉडल कई एडवांस और यूनिक फीचर्स से लैस है, जो इसे अन्य सामान्य रेफ्रिजरेटर्स से अलग बनाते हैं। इस फ्रिज में आपको दरवाजे पर 2.5 लीटर का इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर और 6-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स मिलते हैं। अमेजन पर ग्राहकों द्वारा इसे 4.5 स्टार की बेहतरीन रेटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.5L इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर
6-इन-1 कनवर्टिबल स्टोरेज
डबल कूलिंग सिस्टम
VitaFresh टेक्नोलॉजी
भारी डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
7. Candy 240 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator, Flower Pattern with Auto frost, large Fruit & Vegetable Space (Red Blaze, CDD2652ERB)
कैंडी ब्रांड का यह डबल डोर फ्रिज अपने रेड ब्लेज फ्लावर पैटर्न डिजाइन के साथ आता है, जो आपके किचन के इंटीरियर में चार चांद लगा देगा। 240 लीटर की क्षमता के साथ आने वाला यह रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें आपको फ्रॉस्ट फ्री तकनीक के साथ-साथ फलों और सब्जियों के लिए एक बड़ा स्पेस भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक फ्लावर पैटर्न डिजाइन
टर्बो आइसिंग
कूल पैड फीचर
बड़ा वेजिटेबल बॉक्स
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
कनवर्टिबल फीचर्स की कमी
1. फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर के नुकसान क्या हैं?
फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज में अपने आप बर्फ साफ होने की सुविधा तो होती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं,
अधिक बिजली की खपत: इनमें बर्फ को पिघलाने के लिए हीटिंग एलीमेंट और हवा फैलाने के लिए छोटे पंखे लगे होते हैं। इस वजह से ये सामान्य फ्रिज के मुकाबले ज्यादा बिजली खर्च करते हैं।
महंगे होते हैं: फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर्स की शुरुआती कीमत डायरेक्ट कूल फ्रिज की तुलना में काफी अधिक होती है।
भोजन का सूखना: इस तकनीक में फ्रिज के अंदर लगातार सूखी हवा घूमती है। अगर आप कटी हुई सब्जियों, गूंथे हुए आटे या खाने को बिना ढके (खुला) रख देंगे, तो वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं और उनकी नमी खत्म हो जाती है।
ज्यादा पार्ट्स और रिपेयरिंग का खर्चा: इसमें टाइमर, हीटर और थर्मास्टेट जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। अगर इनमें कोई खराबी आती है, तो मरम्मत का खर्च ज्यादा होता है।
2. टॉप माउंट फ्रिज के क्या नुकसान हैं?
टॉप माउंट फ्रिज वो होते हैं जिनमें फ्रीजर (बर्फ जमने वाला हिस्सा) ऊपर होता है और मुख्य फ्रिज नीचे होता है। इसके नुकसान निम्नलिखित हैं,
बार-बार झुकना पड़ता है: भारतीय घरों में मुख्य फ्रिज (सब्जियां, दूध, बचा हुआ खाना) का इस्तेमाल दिन में 90% बार होता है। मुख्य हिस्सा नीचे होने के कारण आपको हर बार सामान निकालने या रखने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, जिससे पीठ या घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है।
आधुनिक फीचर्स की कमी: बॉटम माउंट (नीचे फ्रीजर वाले) या साइड-बाय-साइड फ्रिज की तुलना में टॉप माउंट फ्रिज में बहुत एडवांस फीचर्स और बहुत बड़े स्टोरेज ऑप्शन कम मिलते हैं।
फ्रोजन फूड निकालने में असुविधा: यदि आपकी हाइट कम है, तो फ्रीजर के पीछे गहराई में रखे सामान को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
3. कौन सा बेहतर है, फ्रॉस्ट फ्री या नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर?
जवाब: तकनीकी रूप से ये दोनों लगभग एक ही समान हैं, बस अलग-अलग ब्रांड्स इनके लिए अलग नाम का इस्तेमाल करते हैं।
फ्रॉस्ट फ्री : इसका मतलब है कि फ्रिज एक निश्चित समय के बाद खुद ब खुद अंदर जमी अतिरिक्त बर्फ को पिघला देता है। आपको मैन्युअल रूप से बटन दबाकर बर्फ साफ करने की जरूरत नहीं होती।
नो फ्रॉस्ट : इस तकनीक में फ्रीजर के अंदर कूलिंग कॉइल्स को इस तरह छिपाया जाता है कि आपको फ्रिज के अंदर कभी बर्फ दिखाई ही नहीं देती (सिर्फ ठंडी हवा घूमती है)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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