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नया फ्रिज खरीदने का है प्लान? Amazon पर इन Frost Free Bottom Mount Refrigerators पर मिल रहे हैं बेहतरीन ऑफर्स

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर फ्रॉस्ट-फ्री बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। ये फ्रिज बार-बार झुकने की झंझट को खत्म करते हैं और कम बिजली की खपत के साथ मॉडर्न फीचर्स से लैस हैं। बेहतरीन डील्स का लाभ उठाने के लिए तुरंत चेक करें ये खास ऑफर्स।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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नया फ्रिज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर फ्रॉस्ट-फ्री बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर पर बंपर डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स की भरमार है। आधुनिक फीचर्स से लैस ये फ्रिज अब ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।

नया फ्रिज खरीदने का है प्लान? Amazon पर इन Frost Free Bottom Mount Refrigerators पर मिल रहे हैं बेहतरीन ऑफर्स
bottom mount refrigerator

क्यों खास हैं बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर?

पारंपरिक रेफ्रिजरेटर के मुकाबले बॉटम माउंट फ्रिज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका फ्रीजर नीचे और अक्सर इस्तेमाल होने वाला फ्रेश फूड सेक्शन आंखों के स्तर पर होता है। इससे बार-बार झुककर सामान निकालने की परेशानी से छुटकारा मिलता है। Amazon पर हायर और अन्य प्रमुख ब्रांड्स के 237 लीटर से लेकर 445 लीटर तक के शानदार मॉडल्स भारी छूट पर मिल रहे हैं।

मिल रहे हैं शानदार फीचर्स और भारी डिस्काउंट

इन रेफ्रिजरेटर में ट्रिपल इनवेर्टर टेक्नोलॉजी, 14-इन-1 कंवर्टिबल मोड्स, और साइलेंट कूलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो बिजली की बचत के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं। अगर आप अपने किचन को एक मॉडर्न लुक देना चाहते हैं और स्टोरेज की टेंशन खत्म करना चाहते हैं, तो यह सही मौका है। सीमित समय के इन ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए Amazon पर चल रही डील्स को तुरंत चेक करें और अपने घर लाएं एक बेहतरीन फ्रिज।

इलेक्ट्रोलक्स का यह 425 लीटर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक और शानदार डिजाइन का बेहतरीन मेल है। AI CoolAssist और GreenZone टेक्नोलॉजी से लैस यह फ्रिज आपके खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने और विटामिन सी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। स्टेनलेस स्टील फिनिश वाला यह मॉडल आपके किचन को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।

Specifications

कन्फिगरेशन
बॉटम माउंट फ्रीजर
डाइमेंशंस
72.3D x 69.9W x 172.5H सेंटीमीटर
एनर्जी रेटिंग
1 स्टार
मुख्य तकनीक
AI CoolAssist, GreenZone, Inverter, Frost Free

क्यों खरीदें

...

AI CoolAssist टेक्नोलॉजी

...

GreenZone टेक्नोलॉजी

...

कूलिंग 360

...

बॉटम माउंट डिजाइन

...

शानदार रेटिंग और वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

1 स्टार रेटिंग

...

थोड़ा महंगा

एलजी का यह 340 लीटर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आधुनिक स्मार्ट फीचर्स और शानदार डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। AI ThinQ (Wi-Fi) और Door Cooling+ तकनीक से लैस यह फ्रिज खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखता है। इसका शाइनी स्टील फिनिश आपके किचन को एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications

कन्फिगरेशन
बॉटम माउंट फ्रीजर
डाइमेंशंस
71D x 60W x 172H सेंटीमीटर
रंग
शाइनी स्टील
क्षमता
340 लीटर

क्यों खरीदें

...

AI ThinQ और Wi-Fi कनेक्टिविटी

...

डिफरेंट कूलिंग मोड्स

...

Door Cooling+ टेक्नोलॉजी

...

स्मार्ट इनवेर्टर कंप्रेसर

क्यों खोजें विकल्प

...

2 स्टार रेटिंग

...

कीमत सामान्य फ्रिज की तुलना में थोड़ी ज्यादा

पैनासोनिक का यह 400 लीटर (नेट क्षमता 357L) बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आधुनिक फीचर्स और शानदार स्टोरेज स्पेस का बेहतरीन मेल है। प्राइम कंवर्टिबल मोड्स और 6-स्टेज स्मार्ट इनवर्टर तकनीक से लैस यह फ्रिज खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखता है। इसका डायमंड ब्लैक (Diamond Black) फिनिश आपके किचन को एक क्लासी और मॉडर्न लुक देता है।

Specifications

कन्फिगरेशन
बॉटम माउंट फ्रीजर
डाइमेंशंस
70D x 68.5W x 162.4H सेंटीमीटर
एनर्जी रेटिंग
2 स्टार
मुख्य तकनीक
Prime Convertible, 6-Stage Smart Inverter, Frost Free

क्यों खरीदें

...

प्राइम कंवर्टिबल मोड्स

...

बॉटम माउंट डिजाइन

...

बड़ा वेजिटेबल बास्केट

...

6-स्टेज स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर

क्यों खोजें विकल्प

...

2 स्टार रेटिंग

...

किचन में पर्याप्त जगह की आवश्यकता

सैमसंग का यह 458 लीटर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर अत्याधुनिक Bespoke AI और Wi-Fi कनेक्टिविटी से लैस है। SpaceMax टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी बाहरी बॉडी कॉम्पैक्ट रहते हुए अंदर ज्यादा स्पेस मिलती है। इसका ब्लैक डीओआई फिनिश आपके किचन को बेहद प्रीमियम और क्लासी लुक देता है।

Specifications

कन्फिगरेशन
बॉटम माउंट फ्रीजर
डाइमेंशंस
71.1D x 75.9W x 178H सेंटीमीटर
एनर्जी रेटिंग
1 स्टार
मुख्य तकनीक
Bespoke AI, SmartThings Wi-Fi, Digital Inverter, SpaceMax

क्यों खरीदें

...

बड़ा स्टोरेज स्पेस

...

स्पेसमैक्स टेक्नोलॉजी

...

Wi-Fi और ऐप कंट्रोल

...

बॉटम माउंट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

1 स्टार रेटिंग

...

बड़ा आकार

एलजी का यह 340 लीटर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर अपनी आकर्षक पिंक टैंगो कलर फिनिश और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। Door Cooling+ और Wi-Fi कनेक्टिविटी (AI ThinQ) जैसी तकनीकों से लैस यह फ्रिज खाने को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखता है।

Specifications

कन्फिगरेशन
बॉटम माउंट फ्रीजर
डाइमेंशंस
71D x 60W x 172H सेंटीमीटर
एनर्जी रेटिंग
2 स्टार
मुख्य तकनीक
Smart Inverter, Door Cooling+, AI ThinQ Wi-Fi, Convertible

क्यों खरीदें

...

Wi-Fi कन्वर्टिबल मोड्स

...

फुल वाइन रैक

...

स्मार्ट इनवेर्टर कंप्रेसर

...

बॉटम माउंट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

2 स्टार रेटिंग

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पिंक टैंगो रंग हर तरह के ट्रेडिशनल किचन इंटीरियर के साथ मैच नहीं

इलेक्ट्रोलक्सका यह 335 लीटर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर स्टाइलिश चारकोल ब्लैक फिनिश और आधुनिक एआई तकनीक के साथ आता है। AI CoolAssist और Cooling 360° जैसे एडवांस फीचर्स इसे खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित और ताजा रखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications

मुख्य तकनीक
AI CoolAssist, GreenZone, Cooling 360°, Inverter, Frost Free
एनर्जी रेटिंग
1 स्टार
कन्फिगरेशन
बॉटम माउंट फ्रीजर
क्षमता
335 लीटर

क्यों खरीदें

...

AI CoolAssist टेक्नोलॉजी

...

GreenZone टेक्नोलॉजी

...

Cooling 360° एयर सर्कुलेशन

...

बॉटम माउंट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

1 स्टार रेटिंग

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कंवर्टिबल ऑप्शन नहीं

1. बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर क्या है?

बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर वह फ्रिज होता है जिसमें फ्रीजर नीचे की तरफ और फ्रेश फूड सेक्शन (सब्जियां, फल और खाने-पीने का सामान रखने की जगह) ऊपर की तरफ होता है।

फायदा: चूंकि हम रोजमर्रा की चीजों (दूध, सब्जियां, बर्तन आदि) के लिए फ्रिज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं और वे आंखों के स्तर पर ऊपर होती हैं, इसलिए बार-बार झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। यह डिजाइन पीठ के दर्द से राहत देता है और इस्तेमाल में बहुत सुविधाजनक है।

2. रेफ्रिजरेटर में फ्रॉस्ट फ्री क्या है?

  • ‘फ्रॉस्ट फ्री’,तकनीक का मतलब है कि फ्रिज के अंदर बर्फ की परत नहीं जमेगी।
  • पुराने या डायरेक्ट कूल फ्रिज में फ्रीजर के अंदर बर्फ की मोटी परत जम जाती थी जिसे समय-समय पर पिघलाना (Defrost करना) पड़ता था।
  • फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज में एक ऑटोमैटिक हीटर और फैन सिस्टम होता है जो हवा का संचार करता है, जिससे अतिरिक्त नमी बर्फ के रूप में नहीं जमती और फ्रिज को मैनुअल साफ करने की झंझट खत्म हो जाती है।

3. फ्रॉस्ट फ्री और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में क्या अंतर है?

  • तकनीकी रूप से यह सवाल थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है क्योंकि 'फ्रॉस्ट फ्री' अपने आप में एक तकनीक है, और 'फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर' वह पूरा फ्रिज है जिसमें यह तकनीक इन-बिल्ट होती है।
  • फ्रॉस्ट फ्री (टेक्नोलॉजी): यह वह कूलिंग मेकैनिज्म है जो बर्फ को जमने से रोकता है।
  • फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर (उपकरण): यह एक पूरा डबल-डोर या मल्टी-डोर अप्लायंसेज है जो इसी तकनीक पर काम करता है (यानी ऐसा फ्रिज जिसमें ऑटो-डिफ्रॉस्ट फीचर दिया गया हो)।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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