Amazon Deals, अमेजन पर भारी छूट के साथ मिल रहे हैं बेस्ट 2 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर फ्रिज, चेक करें कीमत
अमेजन पर इन दिनों 2 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। सैमसंग और LG जैसे टॉप ब्रांड्स के ये फ्रिज कम कीमत में बेहतरीन कूलिंग और शानदार स्टोरेज फीचर्स के साथ आते हैं। तुरंत चेक करें शानदार डील्स और अपने घर के लिए परफेक्ट फ्रिज चुनें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इन दिनों 2 स्टार फ्रॉस्ट फ्री टॉप माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर पर बंपर छूट और शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। यदि आप अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह समय खरीदारी के लिए बेहद उपयुक्त है। इस सेल में सैमसंग, हायर, व्हर्लपूल और एलजी जैसे नामी-गिरामी ब्रांड्स के डबल डोर फ्रिज भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं, जो आपके बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं।
आधुनिक फीचर्स और बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी
ये सभी रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, ऑल-अराउंड कूलिंग और टर्बो आइसिंग फीचर्स से लैस हैं, जो कम बिजली की खपत के साथ बेहतरीन और तेज कूलिंग प्रदान करते हैं। इनकी फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक फ्रिज में बर्फ जमने नहीं देती, जिससे मैनुअल डिफ्रास्टिंग की झंझट पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके अलावा, इनमें मजबूत टफेंड ग्लास शेल्फ दिए गए हैं जो भारी बर्तनों और सामान का वजन आसानी से संभाल सकते हैं।
किफायती दाम और शानदार बचत के मौके
छोटे और मध्यम परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 230 लीटर से लेकर 350 लीटर तक की क्षमता वाले ये फ्रिज स्टाइलिश इनॉक्स और ग्रे फिनिश के साथ किचन की शोभा भी बढ़ाते हैं। अमेजन पर मिल रहे बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज डील्स का फायदा उठाकर आप इन्हें बेहद किफायती दामों में खरीद सकते हैं। देर न करें, आज ही बेहतरीन डिस्काउंट के साथ अपने घर लाएं एक नया और आधुनिक डबल डोर फ्रिज।
1. Samsung 236 L, 2 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28W2QHL, Gray Silver, 2026 Model)
सैमसंग का यह 2026 मॉडल (RT40H28W2QHL) ग्रे सिल्वर फिनिश और स्लीक डिजाइन के साथ आता है, जो आपके किचन की शोभा को बढ़ाता है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और ऑल-अराउंड कूलिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-अराउंड कूलिंग
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
ट्विस्ट आइस Maker
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
डिमोटर/ड्योडराइज़र की कमी
2. IFB 241L 2 Star 10-in-1 Convertible, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Turbo Freeze & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291BYOSET, Onyx Grey)
आईएफबी का यह 2026 मॉडल (IFBFF-291BYOSET) ऑनिक्स ग्रे फिनिश और 10-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है। इसमें एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर और 360° कूलिंग तकनीक दी गई है, जो भोजन को लंबे समय तक ताजा रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
30 घंटे कूलिंग रिटेंशन
10-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स
सुपर वारंटी
बड़ा क्रिस्पर और एक्सएल बॉटल बिन
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
अधिक जगह की आवश्यकता
3. Godrej 223L 2 Star| New Launch| 5 Years Comprehensive Warranty| AI Powered| 30 days Farm Freshness| 360° Cooling| Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244BN RI ST GL, Steel Glow)
गोदरेज का यह 2026 नया लॉन्च मॉडल (RF EON 244BN RI ST GL) 'स्टील ग्लो' फिनिश और प्रीमियम सॉलिड ग्लॉसी ग्लास डोर डिजाइन के साथ आता है, जो आपके किचन को एक आधुनिक लुक देता है। इसमें 360° कूलिंग और एआई-पावर्ड तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
30 दिन फार्म फ्रेशनेस
5 साल की व्यापक वारंटी
एआई-पावर्ड कूलिंग
साइलेंट इन्वर्टर कंप्रेसर
नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं
4. Whirlpool 235 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator (WP REF NEO DF278 PRMTITAN STL2S-TL-22099)
व्हर्लपूल का यह मॉडल (Neo DF278) प्रीमियम टाइटन स्टील फिनिश और आधुनिक डिजाइन के साथ आता है। इसमें 6th सेंस टेक्नोलॉजी और डोर अलार्म जैसे खास फीचर्स दिए गए हैं, जो बिजली की बचत करने और खाने को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डोर अलार्म
बिल्ट-इन डिओडराइज़र
लंबे समय तक चलने वाला कंप्रेसर:
हनीकॉम्ब क्रिस्पर कवर
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं
5. LG 251 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart Mode, Frost-Free Double Door Refrigerator (GLT2526WWOB, Onyx Black, Multi Air Flow, Express Freeze, Deodorizer, Bigger Size & Better Cooling, 2026 Model)
एलजी का यह 2026 मॉडल (GLT2526WWOB) ऑनिक्स ब्लैक फिनिश और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। इसमें मल्टी एयर फ्लो और एक्सप्रेस फ्रीज जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखती हैं और तेजी से बर्फ जमाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट मोड
मल्टी एयर फ्लो
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
बड़ी फ्रेश जोन क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
कीमत थोड़ी अधिक
- फ़्रॉस्ट-फ़्री और डायरेक्ट-कूल फ्रिज में क्या अंतर है?
डायरेक्ट-कूल फ्रिज में फ्रीजर के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ जमती है, जिसे आपको बटन दबाकर साफ करना पड़ता है। फ़्रॉस्ट-फ़्री फ्रिज में एक ऑटोमैटिक पंखा और हीटर होता है, जो अतिरिक्त बर्फ को जमने ही नहीं देता।
2. क्या 2-स्टार फ्रिज बहुत ज्यादा बिजली खाता है?
2-स्टार फ्रिज 3-स्टार या 5-स्टार फ्रिज की तुलना में अधिक बिजली खपत करता है। हालांकि, आधुनिक तकनीक के कारण आज के 2-स्टार फ्रिज पुराने फ्रिज के मुकाबले काफी कम बिजली लेते हैं। अगर आपका बजट कम है, तो इसे लेना एक अच्छा सौदा है।
3. टॉप-माउंट और बॉटम-माउंट फ्रिज में क्या अंतर है?
टॉप-माउंट फ्रिज में फ्रीजर ऊपर होता है और मुख्य फ्रिज नीचे। बॉटम-माउंट फ्रिज में फ्रीजर नीचे होता है, जिससे आपको मुख्य फ्रिज की सब्जियां और सामान निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। टॉप-माउंट फ्रिज आमतौर पर सस्ते होते हैं।
4. क्या इस फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत होती है?
आजकल के ज्यादातर डबल-डोर फ्रिज ‘स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन’ के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि वे वोल्टेज के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव को खुद संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो एक अलग स्टेबलाइजर लगाना सुरक्षित रहता है।
5. डबल डोर फ्रिज में इनवर्टर कंप्रेसर का क्या फायदा है?
इनवर्टर कंप्रेसर फ्रिज के अंदर के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करता है। यह साधारण कंप्रेसर की तरह बार-बार चालू और बंद नहीं होता, जिससे बिजली की बचत होती है और फ्रिज आवाज भी कम करता है।
6. 3 से 4 लोगों के परिवार के लिए कितने लीटर का फ्रिज सही रहेगा?
मध्यम आकार के परिवार (3-4 सदस्य) के लिए 230 से 260 लीटर की क्षमता वाला डबल डोर फ्रिज बिल्कुल सही रहता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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