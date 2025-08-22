फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, वाई-फाई कनेक्टिविट और 5 स्टार रेटिंग, कीमत और बिजली खर्च कम Front Load Washing wifi enabled Inverter Whirlpool LG samsung Godrej, Gadgets Hindi News - Hindustan
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, वाई-फाई कनेक्टिविट और 5 स्टार रेटिंग, कीमत और बिजली खर्च कम

Front Load Washing Machine: अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए टॉप 10 वॉशिंग मशीन लेकर आये हैं, जो आपके घर के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं.

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:30 PM
आज के वक्त की भागदौड़ भरी जिंदगी में वॉशिंग मशीन बेहद जरूरी हो गई है। हालांकि टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन को सबसे अच्छा माना जाता है। इन वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपके लिए ऐसी टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन की लिस्ट लेकर आये हैं, जिसे वास्तविक कीमत से कम दाम में खरीदा जा सकता है, क्योंकि इन वॉशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीद पाएंगे।

यह एक पावरफुल और स्मार्ट वाशिंग मशीन है। इसमें स्टीम टेक्नोलॉजी और इन बिल्ड हीटर मिलता है। यह वाशिंग मशीन 7 Kg की क्षमता के साथ आती है। इसकी 1200 RPM की स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिससे आपका समय बचता है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो कम बिजली खपत करती है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम जैसे सैनिटाइज, कॉटन, इको कॉटन, बेबी केयर दिये गये हैं। इसके अलावा ऑटो रिस्टार्ट फीचर भी है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किग्रा.
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वाश प्रोग्राम
15
ड्रुम मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

स्मार्ट और इनोवेटिव वाशिंग टेक्नोलॉजी

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

कपड़ों को सुखाने के लिए 1200 RPM

स्टीम टेक्नोलॉजी

सेल्फ-स्टार्ट फीचर

क्यों खोजें विकल्प

7 Kg क्षमता

पानी की खपत

यह स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाली पावरपुल वाशिंग मशीन है। इसमें एआई पॉवर्ड i-सेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों उनकी हालात के हिसाब से सुखाती है। यह वाशिंग सेटिंग्स खुद-ब-खुद एडजस्ट करती है। इसके साथ स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गहरी सफाई और सैनेटाइजेशन देती है। इसमें एंटी फेड कलर प्रोग्राम दिए गये हैं। यह वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। वाशिंग मशीन 6 किग्रा. की क्षमता के साथ आती है। इसमें स्टीम वॉश, कॉटन, बेबी केयर, स्पोर्ट वीयर और इको जैसे मोड दिये गये हैं। इसमें 1000 RPM की स्पिन स्पीड दी गई है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है।

Specifications

कैपेसिटी
6 किग्रा.
स्पिन स्पीड:
1000 RPM
वाश प्रोग्राम
15
ड्रम मटीरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

स्मार्ट वाशिंग टेक्नोलॉजी

कम बिजली की खपत

1000 RPM से तेज सूखते कपड़े

सैनेटाइजेशन के लिए स्टीम वॉश

क्यों खोजें विकल्प

बड़े परिवार के लिए नहीं

ज्यादा पानी की खपत

यह एक स्मार्ट और पावरफुल वॉशिंग मशीन है, जो एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें 6 मोशन डायरेक्ट-ड्राइव सिस्टम और स्टीम वॉश फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों को गहरी साफ करते हैं। वॉशिंग मशीन की क्षमता 9 किग्रा है। यह वॉशिंग मशीन हाईजीन स्टीम, ऑटो रिस्टार्ट, चाइल्ड लॉक और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ आती है। इसकी 1200 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। इसके अलावा इसमें 14 वाश प्रोग्राम्स जैसे अलर्जी केयर, बेबी स्टीम केयर, स्पोर्ट्सवियर दिये गये हैं।

Specifications

कैपेसिटी
9 किग्रा.
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वाश प्रोग्राम्स
14
स्मार्ट कनेक्टिविटी
Wi-Fi

क्यों खरीदें

AI टेक्नोलॉजी से बेहतर वॉश क्वालिटी

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

स्टीम वॉश से गहरी सफाई

14 वाश प्रोग्राम्स

क्यों खोजें विकल्प

छोटी फैमिली के लिए फिट नहीं

ज्यादा पानी की खपत

यह Whirlpool की 7 किग्रा. 5 स्टार इन्वर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें स्टीम टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर की सुविधा दी गई है, जिससे कपड़ों को आसानी से साफ कर सकती है। इस वॉशिंग मशीन की 15 वाश प्रोग्राम्स और 1200 RPM की स्पिन स्पीड दी गई है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत करती है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किग्रा.
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वाश प्रोग्राम्स
15
टेक्नोलॉजी
इन-बिल्ट हीटर और स्टीम
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार

क्यों खरीदें

स्टीम टेक्नोलॉजी

15 वाश प्रोग्राम्स की सुविधा

कम बिजली की खपत

क्यों खोजें विकल्प

छोटे परिवार के लिए फिट नहीं

यह वॉशिंग मशीन 8 किग्रा. क्षमता आती है। इसमें एआई एक्टिव वाटर+ टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें स्टीम एंटी-बैक्टीरिया और एंटी-रिंकल फीचर है, जो आपके कपड़ों को साफ और नरम बनाता है। इसकी 1400 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें 15 वाश प्रोग्राम्स क्विक वॉश, स्टीम, एंटी-बैक्टीरिया, और वूल प्रोग्राम्स दिये गये हैं। वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है। इसमें इन-बिल्ट हीटर दिया गया है।

Specifications

कैपेसिटी
8 किग्रा.
स्पिन स्पीड
1400 RPM
वाश प्रोग्राम्स
15
टेक्नोलॉजी
एआई एक्टिव वाटर
स्मार्ट फीचर
इन-बिल्ट हीटर और स्टीम एंटी-बैक्टीरिया

क्यों खरीदें

एआई एक्टिव वाटर प्लस टेक्नोलॉजी

स्टीम एंटी-बैक्टीरिया

1400 RPM

क्यों खोजें विकल्प

छोटे परिवार के लिए फिट नहीं

ज्यादा पानी की खपत

यह एलजी की 7 किग्रा. 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। इसमें डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी और हाइजीन स्टीम फीचर दिया गया है। इसमें एलर्जी केयर मोड दिया गया है, जो एलर्जन्स जैसे धूल के कण, पराग और पालतू जानवरों के बाल को हटाता है। इसमें 1200 RPM स्पिन स्पीड दी गई है। इसमें 10 वाश प्रोग्राम्स जैसे कॉटन, क्विक 30, एक्टिववियर, डेलिकेट जैसे फीचर्स दिये गये हैं।

Specifications

कैपेसिटी
7 किग्रा.
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वाश प्रोग्राम्स
10 प्रोग्राम

क्यों खरीदें

हाईजीन स्टीम

एलर्जी मोड

1200 RPM स्पिन स्पीड

क्यों खोजें विकल्प

छोटे परिवार के लिए फिट नहीं

ज्यादा कीमत

यह सैमसंग की 9 किग्रा. 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है। इसमें एआई और वाई-फाई टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें हाइजीन स्टीम और डिजिटल इन्वर्टर स्टीम और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। वॉशिंग मशीन 1400 RPM स्पिन स्पीड दी गई है। इसमें 14 वाश प्रोग्राम्स क्विक वॉश, बेडिंग, कॉटन और हाइजीन स्टीम जैसे फीचर्स दिये गये हैं।

Specifications

कैपेसिटी
9 किग्रा.
स्पिन स्पीड
1400 RPM
वाश प्रोग्राम्स
14
टेक्नोलॉजी
एआई और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

सुपर स्पीड मोड

पानी की बचत

कम बिजली खपत

1400 RPM स्पिन स्पीड

क्यों खोजें विकल्प

बड़ी फैमिली के लिए फिट नहीं

जल्दी से कपड़े सुखाने के लिए फिट

यह 6.5 किग्रा 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। इसमें हाइजीन वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 1200 RPM स्पिन स्पीड है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करता है। वॉशिंग मशीन 15 वाश प्रोग्राम्स के साथ आता है। इसमें हाइजीन प्लस, डेली एक्सप्रेस, शर्ट, डेलिकेट, वूल और कॉटन इको जैसे प्रोग्राम्स दिये गये हैं।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 किग्रा
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वाश प्रोग्राम्स
हाइजीन प्लस, डेली एक्सप्रेस, शर्ट, डेलिकेट
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वॉश प्रोग्राम
15

क्यों खरीदें

हाइजीन वॉश टेक्नोलॉजी

छोटी फैमिली के लिए फिट

स्टाइलिश और मजबूत

क्यों खोजें विकल्प

बड़ी फैमिलियों के लिए फिट नहीं

मशीन चलने पर शोर

यह LG का 8 किलो, 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन वाई-फाई, डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, स्टीम वॉश, 6 मोशन डीडी वाला पूरी तरह से ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है। इसमें हाइजीन स्टीम और इन-बिल्ड हीटर की सुविधा है, जो कपड़ों को बहुत ही अच्छे से साफ करता है और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहता है। इसके 1200 RPM की स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं, और यह बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Specifications

साइज
8 Kg
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, स्मार्ट कनेक्टिविटी
वॉश प्रोग्राम्स
10
क्लीनिंग टाइप
हाइजीन स्टीम, इन-बिल्ड हीटर

क्यों खरीदें

एलर्जी और बैक्टीरिया को खत्मा

स्मार्ट कनेक्टिविटी

5 स्टार रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

थोड़ा महंगा

सेटअप और इंस्टालेशन का एक्स्ट्रा चार्ज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

