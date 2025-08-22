फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, वाई-फाई कनेक्टिविट और 5 स्टार रेटिंग, कीमत और बिजली खर्च कम
Front Load Washing Machine: अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए टॉप 10 वॉशिंग मशीन लेकर आये हैं, जो आपके घर के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के वक्त की भागदौड़ भरी जिंदगी में वॉशिंग मशीन बेहद जरूरी हो गई है। हालांकि टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन को सबसे अच्छा माना जाता है। इन वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपके लिए ऐसी टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन की लिस्ट लेकर आये हैं, जिसे वास्तविक कीमत से कम दाम में खरीदा जा सकता है, क्योंकि इन वॉशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीद पाएंगे।
यह एक पावरफुल और स्मार्ट वाशिंग मशीन है। इसमें स्टीम टेक्नोलॉजी और इन बिल्ड हीटर मिलता है। यह वाशिंग मशीन 7 Kg की क्षमता के साथ आती है। इसकी 1200 RPM की स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिससे आपका समय बचता है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो कम बिजली खपत करती है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम जैसे सैनिटाइज, कॉटन, इको कॉटन, बेबी केयर दिये गये हैं। इसके अलावा ऑटो रिस्टार्ट फीचर भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट और इनोवेटिव वाशिंग टेक्नोलॉजी
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
कपड़ों को सुखाने के लिए 1200 RPM
स्टीम टेक्नोलॉजी
सेल्फ-स्टार्ट फीचर
क्यों खोजें विकल्प
7 Kg क्षमता
पानी की खपत
यह स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाली पावरपुल वाशिंग मशीन है। इसमें एआई पॉवर्ड i-सेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों उनकी हालात के हिसाब से सुखाती है। यह वाशिंग सेटिंग्स खुद-ब-खुद एडजस्ट करती है। इसके साथ स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गहरी सफाई और सैनेटाइजेशन देती है। इसमें एंटी फेड कलर प्रोग्राम दिए गये हैं। यह वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। वाशिंग मशीन 6 किग्रा. की क्षमता के साथ आती है। इसमें स्टीम वॉश, कॉटन, बेबी केयर, स्पोर्ट वीयर और इको जैसे मोड दिये गये हैं। इसमें 1000 RPM की स्पिन स्पीड दी गई है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट वाशिंग टेक्नोलॉजी
कम बिजली की खपत
1000 RPM से तेज सूखते कपड़े
सैनेटाइजेशन के लिए स्टीम वॉश
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए नहीं
ज्यादा पानी की खपत
यह एक स्मार्ट और पावरफुल वॉशिंग मशीन है, जो एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें 6 मोशन डायरेक्ट-ड्राइव सिस्टम और स्टीम वॉश फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों को गहरी साफ करते हैं। वॉशिंग मशीन की क्षमता 9 किग्रा है। यह वॉशिंग मशीन हाईजीन स्टीम, ऑटो रिस्टार्ट, चाइल्ड लॉक और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ आती है। इसकी 1200 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। इसके अलावा इसमें 14 वाश प्रोग्राम्स जैसे अलर्जी केयर, बेबी स्टीम केयर, स्पोर्ट्सवियर दिये गये हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AI टेक्नोलॉजी से बेहतर वॉश क्वालिटी
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
स्टीम वॉश से गहरी सफाई
14 वाश प्रोग्राम्स
क्यों खोजें विकल्प
छोटी फैमिली के लिए फिट नहीं
ज्यादा पानी की खपत
यह Whirlpool की 7 किग्रा. 5 स्टार इन्वर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें स्टीम टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर की सुविधा दी गई है, जिससे कपड़ों को आसानी से साफ कर सकती है। इस वॉशिंग मशीन की 15 वाश प्रोग्राम्स और 1200 RPM की स्पिन स्पीड दी गई है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टीम टेक्नोलॉजी
15 वाश प्रोग्राम्स की सुविधा
कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवार के लिए फिट नहीं
यह वॉशिंग मशीन 8 किग्रा. क्षमता आती है। इसमें एआई एक्टिव वाटर+ टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें स्टीम एंटी-बैक्टीरिया और एंटी-रिंकल फीचर है, जो आपके कपड़ों को साफ और नरम बनाता है। इसकी 1400 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें 15 वाश प्रोग्राम्स क्विक वॉश, स्टीम, एंटी-बैक्टीरिया, और वूल प्रोग्राम्स दिये गये हैं। वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है। इसमें इन-बिल्ट हीटर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
एआई एक्टिव वाटर प्लस टेक्नोलॉजी
स्टीम एंटी-बैक्टीरिया
1400 RPM
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवार के लिए फिट नहीं
ज्यादा पानी की खपत
यह एलजी की 7 किग्रा. 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। इसमें डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी और हाइजीन स्टीम फीचर दिया गया है। इसमें एलर्जी केयर मोड दिया गया है, जो एलर्जन्स जैसे धूल के कण, पराग और पालतू जानवरों के बाल को हटाता है। इसमें 1200 RPM स्पिन स्पीड दी गई है। इसमें 10 वाश प्रोग्राम्स जैसे कॉटन, क्विक 30, एक्टिववियर, डेलिकेट जैसे फीचर्स दिये गये हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाईजीन स्टीम
एलर्जी मोड
1200 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवार के लिए फिट नहीं
ज्यादा कीमत
यह सैमसंग की 9 किग्रा. 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है। इसमें एआई और वाई-फाई टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें हाइजीन स्टीम और डिजिटल इन्वर्टर स्टीम और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। वॉशिंग मशीन 1400 RPM स्पिन स्पीड दी गई है। इसमें 14 वाश प्रोग्राम्स क्विक वॉश, बेडिंग, कॉटन और हाइजीन स्टीम जैसे फीचर्स दिये गये हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर स्पीड मोड
पानी की बचत
कम बिजली खपत
1400 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए फिट नहीं
जल्दी से कपड़े सुखाने के लिए फिट
यह 6.5 किग्रा 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। इसमें हाइजीन वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 1200 RPM स्पिन स्पीड है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करता है। वॉशिंग मशीन 15 वाश प्रोग्राम्स के साथ आता है। इसमें हाइजीन प्लस, डेली एक्सप्रेस, शर्ट, डेलिकेट, वूल और कॉटन इको जैसे प्रोग्राम्स दिये गये हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइजीन वॉश टेक्नोलॉजी
छोटी फैमिली के लिए फिट
स्टाइलिश और मजबूत
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिलियों के लिए फिट नहीं
मशीन चलने पर शोर
यह LG का 8 किलो, 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन वाई-फाई, डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, स्टीम वॉश, 6 मोशन डीडी वाला पूरी तरह से ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है। इसमें हाइजीन स्टीम और इन-बिल्ड हीटर की सुविधा है, जो कपड़ों को बहुत ही अच्छे से साफ करता है और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहता है। इसके 1200 RPM की स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं, और यह बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
एलर्जी और बैक्टीरिया को खत्मा
स्मार्ट कनेक्टिविटी
5 स्टार रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
सेटअप और इंस्टालेशन का एक्स्ट्रा चार्ज
