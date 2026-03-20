वाशिंग मशीन खरीदने का है प्लान? ₹30,000 से कम में मिल रहे हैं ये शानदार 5-स्टार
आज के आधुनिक दौर में फ्रंट लोड वाशिंग मशीनें अपनी बेहतरीन धुलाई और बिजली की बचत के कारण भारतीय घरों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। यदि आप भी ₹30,000 के बजट में एक प्रीमियम और टिकाऊ मशीन की तलाश में हैं, तो बाजार में सैमसंग, एलजी और बॉश जैसे बड़े ब्रांड्स के कई स्मार्ट फीचर्स वाले विकल्प मौजूद हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में कपड़ों की बेहतर सफाई और पानी की बचत के लिए फ्रंट लोड वाशिंग मशीन (Front Load Washing Machine) सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है। यदि आपका बजट ₹30,000 तक है, तो बाजार में ऐसे कई स्मार्ट विकल्प मौजूद हैं जो न केवल Inverter Technology के साथ आते हैं, बल्कि उनमें Steam Wash और AI Control जैसे हाई-एंड फीचर्स भी मिलते हैं। सैमसंग, एलजी और बॉश जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स ने इस प्राइस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
1. Whirlpool 7 Kg 5 Star Inverter Front Load Washing Machine with In-Built Heater (SUPREME CARE 7012 -E, Midnight Grey, 100+ Tough Stains, Steam Technology, 2025 Model)
Whirlpool की 8 किग्रा. वॉशिंग मशीन उ परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें कपड़ों की बेहतरीन सफाई और हाइजीन की जरूरत है। ₹37,550 की MRP पर 25% की छूट के साथ यह मात्र ₹27,990 में उपलब्ध है। इसकी 'मिडनाइट ग्रे' फिनिश और 1400 RPM की हाई-स्पीड स्पिन इसे प्रदर्शन और स्टाइल दोनों में अव्वल बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइजीन स्टीम वॉश
हाइजीन स्टीम वॉश
सॉफ्ट मूव टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
फ्रंट लोड मशीन होने के कारण यह काफी भारी है
सामान्य धुलाई की तुलना में अधिक समय ले सकते हैं।
2. Samsung 7 kg, 5 Star, AI Control, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW70T502NAN1TL, Hygiene Steam, Inox)
आधुनिक फीचर्स और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का एक बेहतरीन मेल है। ₹48,500 की MRP पर 44% की भारी छूट के साथ यह मात्र ₹26,990 में उपलब्ध है। यह मशीन न केवल आपके धुलाई के पैटर्न को याद रखती है, बल्कि Wi-Fi कनेक्टिविटी के जरिए आपके स्मार्टफोन से भी कंट्रोल की जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट AI कंट्रोल
कपड़ों के रेशों में जाकर गहराई से सफाई करती है
70% तक बिजली बचाने में मदद
1200 RPM की स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
आधुनिक फीचर्स और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का एक बेहतरीन मेल है। ₹48,500 की MRP पर 44% की भारी छूट के साथ यह मात्र ₹26,990 में उपलब्ध है। यह मशीन न केवल आपके धुलाई के पैटर्न को याद रखती है, बल्कि Wi-Fi कनेक्टिविटी के जरिए आपके स्मार्टफोन से भी कंट्रोल की जा सकती है।
एडवांस फीचर्स को समझने में नए यूजर्स को थोड़ा समय लग सकता है।
3. IFB 6 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Front Load Washing Machine (DIVA GXN 6010 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)
यह एक हाई-टेक वाशिंग मशीन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 'DeepClean' टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। ₹34,490 की MRP पर 28% की छूट के साथ यह मात्र ₹24,990 में उपलब्ध है। यह मशीन विशेष रूप से छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए बनाई गई है जो कपड़ों की सुरक्षा और बिजली की बचत को प्राथमिकता देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की पूरी मशीन वारंटी देता है
डिटर्जेंट बेहतर तरीके से घुलता है और कपड़ों की चमक बनी रहती है।
स्टीम रिफ्रेश फीचर से कपड़ों की बेहतर सफाई
कपड़ों के लिए पानी का कुशन बनाता है
क्यों खोजें विकल्प
6 लीटर की कम क्षमता
स्पिन स्पीड
4. LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Stain, In-Built Heater, Essence White)
यह वॉशिंग मशीन उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जो बिना शोर-शराबे वाली और टिकाऊ वाशिंग मशीन चाहते हैं। ₹42,490 की MRP पर 39% की बड़ी छूट के साथ यह मात्र ₹25,990 में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Inverter Direct Drive तकनीक है, जहाँ मोटर सीधे ड्रम से जुड़ी होती है, जिससे कंपन और शोर न के बराबर होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार धुलाई (6 Motion DD)
बेहद शांत संचालन
हाइजीन स्टीम
जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील ड्रम और प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
कम वॉश प्रोग्राम
थोड़ा महंगा लग सकता है।
5. Whirlpool 7 Kg 5 Star Inverter Front Load Washing Machine with In-Built Heater (SUPREME CARE 7012 -E, Midnight Grey, 100+ Tough Stains, Steam Technology, 2025 Model)
यह एक मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक शक्तिशाली और किफायती धुलाई समाधान है। ₹35,300 की MRP पर 32% की भारी बचत के साथ यह मात्र ₹23,990 में उपलब्ध है। यह 2025 मॉडल अपनी Steam Technology और In-Built Heater के साथ कपड़ों से 100 से अधिक प्रकार के कठिन दागों को निकालने और उन्हें कीटाणुमुक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
कठिन दागों का सफाया
इन-बिल्ट हीटर और स्टीम फीचर
5-स्टार रेटिंग और कम ऊर्जा खपत
1200 RPM की स्पिन स्पीड
मिडनाइट ग्रे फिनिश और कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
60kg से अधिक वजन होने के कारण
स्पिन करते समय हल्की आवाज और कंपन
6. Godrej Smart Choice 10 Kg 5 Star, AI Tech, Inbuilt Heater, Fills Tub at ~0 Water Pressure, Steel Drum Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADA 10 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)
यह वॉशिंग मशीन उन घरों के लिए एक आदर्श समाधान है जहाँ कपड़ों का भार अधिक होता है। ₹40,000 की MRP पर 43% की भारी छूट के साथ यह मात्र ₹22,990 में उपलब्ध है (अतिरिक्त ₹500 का कूपन भी लागू है)। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Zero Pressure Technology है, जो कम पानी के दबाव वाली जगहों पर भी ट्यूब को आसानी से भर देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
10kg की क्षमता
जीरो प्रेशर तकनीक
क्वाड्रा स्टील पल्सेटर
इन-बिल्ट हीटर
क्यों खोजें विकल्प
650 RPM की स्पीड फ्रंट-लोड मशीनों
थोड़े अधिक पानी का उपयोग कर सकती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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