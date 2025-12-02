फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, वाई-फाई और एआई से होगा सबकुछ

संक्षेप: अमेजन वॉशिंग मशीन की खरीद पर शानदार छूट दे रहा है, जिससे आप सस्ते में वाई-फाई कनेक्टिविटि और एआई फीचर्स वाली वॉशिंग खरीद सकते हैं...

Follow Us on

Tue, 2 Dec 2025 05:16 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

वॉशिंग मशीन टेक्निकल तौर पर काफी अपडेट हो चुकी हैं। पहले तक वॉशिंग मशीन काफी नार्मल हुआ करती थी, लेकिन अब वॉशिंग मशीन एआई फीचर्स और वाई-फाई कनेक्टविटी के साथ आती हैं। अमेजन ऐसी ही वाईफाई और एआई फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जिससे कपड़ों को वॉशिंग मशीन एआई की मदद से गंदगी के हिसाब से धुलेगी। आप बस एक बटन दबाकर कपड़ों को ऑटेमेटिक तरीके से धुल पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह 7 किलोग्राम की 5-स्टार रेटेड फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो एआई इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ बेहतरीन वॉश क्वालिटी देती है, साथ ही पानी, बिजली की भारी बचत करती है। इसका FabriSafe Drum कपड़ों पर मुलायम स्क्रबिंग करते हुए उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना गहराई से साफ करता है। 12 वॉश प्रोग्राम और 1000 RPM स्पिन स्पीड के साथ यह मशीन तेज ड्राइंग और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। इसे अमेजन से 50 फीसद छूट के साथ यह 23,051 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 7 किग्रा एनर्जी रेटिं 5 स्टार RPM 1000 क्यों खरीदें AI पावर्ड अल्ट्रा इंटेलिजेंस फीचर बिजली की बचत कपड़ों के लिए सुरक्षित और गहन सफाई सभी कपड़ों के लिए अलग मोड तेज और बेहतर ड्राइंग क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क और आफ्टर-सेल सपोर्ट में दिक्कत लंबे समय बाद वाइब्रेशन की शिकायत

यह 7 किलोग्राम की 5-स्टार वाली एआई एक्टिव वाटर फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें 1200 RPM की हाई स्पिन स्पीड और इन-बिल्ड हीटर मिलता है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करते हुए बैक्टीरिया भी खत्म करता है। इसे 46 फीसद छूट के साथ 26,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 7 किग्रा RPM 1200 वॉश प्रोग्राम 15 क्यों खरीदें पानी का स्मार्ट उपयोग और बेहतर सफाई कपड़ों को सुरक्षित रखते हुए हाई हाइजीन 1200 RPM के साथ तेज ड्राइंग 15 वॉश प्रोग्राम क्यों खोजें विकल्प कीमत अन्य 7 kg वॉशिंग मशीनों की तुलना में थोड़ी अधिक इंस्टालेशन चार्जेबल नए यूजर्स के लिए फीचर समझना मुश्कि

यह 10 किलोग्राम की 5-स्टार रेटिंग वाली वाई-पाई और AI-Wash तकनीक वाली टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है। इसका एआई एनर्जी मोड कपड़ों को कम पानी और कम बिजली में गहराई से साफ करती है। इसे 24 फीसद छूट के साथ 25,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 10 किग्रा एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर डिजिटल इन्वर्टर मोटर RPM 700 RPM क्यों खरीदें कपड़ों के वजन और फैब्रिक को पहचानकर सफाई कम तापमान पर भी पावरफुल क्लीनिंग 20 फीसद तक बिजली की बचत 12 से ज्यादा वॉश प्रोग्राम 20 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प 700 RPM कुछ कम वाई-फाई फीचर्स के लिए SmartThings ऐप इंस्टालेशन का खर्च अतिरिक्त

यह 7 किलोग्राम की 5-स्टार रेटेड टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जो कम बिजली खर्च के साथ बेहतरीन धुलाई के लिए जानी जाती है। इसकी की 6th सेंस टेक्नोलॉजी कपड़ों को अच्छे से साफ करती है। हार्ड वाटर वॉश फीचर इसे उन घरों के लिए भी उपयुक्त बनाता है जहाँ पानी खारा होता है। इसे 25 फीसद छूट के बाद 14,450 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 7 किग्रा एनर्जी रेटिंग 5 स्टार RPM 740 ड्रम टाइप स्टेनलेस स्टील वॉश प्रोग्राम 12 क्यों खरीदें 6th सेंस टेक्नोलॉजी खारे पानी में भी बेहतर सफाई 20 फीसद बेहतर दाग हटाने की क्षमता 12 वॉश प्रोग्राम्स 5 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या स्मार्ट फीचर्स नहीं एआई बेस्ड स्ट्रेन सेंसिंग टेक्नोलॉजी हायर आरपीएम होने के बावजूद थोड़ा वाइब्रेशन

यह 9 किलोग्राम की 5-स्टार रेटेड, एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी वाली प्रीमियम फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कपड़ों के फैब्रिक और वजन को पहचानकर सही मोशन और प्रेशर चुनता है, जिससे धुलाई ज्यादा बेहतर होती है और कपड़े ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। हाइजीन स्ट्रीम और 6 मोशन ड्राइव इसे इस प्राइस रेंज में एक टॉप-क्लास मॉडल बनाते हैं। इसे 26 फीसद छूट के साथ 39,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 9 किग्रा एनर्जी रेटिंग 5 स्टार R﻿PM 1200 टेक्नोलॉजी 6 Motion DD वॉश प्रोग्राम 14 क्यों खरीदें कपड़े पहचानकर खुद सही वॉश एक्शन चुनता है 6 मोशन ड्राइव टेक्नोलॉजी तेजी से कपड़े सूखते हैं 14 वॉश प्रोग्राम्स 10 साल मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक इंस्टालेशन खर्च अतिरिक्त फ्रंट लोड मशीन होने से वॉश साइकिल ज्या हार्ड वाटर एरिया को एडजस्ट करना होता है।

यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली प्रीमियम 5-स्टार फ्रंट-लोड मशीन है। इसमें न्यूरल नेटवर्क आधारित AI सिस्टम कपड़े और लोड को पहचानकर पानी, वॉश एक्शन और समय अपने आप सेट कर देता है। पावर स्ट्रीम, 9 वॉश और एक्वॉ एनर्जी जैसे फीचर्स इसे कपड़ों की केयर और हार्ड वाटर एरिया दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इसे 37,590 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 9 किग्रा एनर्जी रेटिंग 5 स्टार RPM 1400 वॉश प्रोग्राम 9 क्यों खरीदें कपड़े की पहचान के हिसाब से धुलाई बिना डिटर्जेंट और पानी के कपड़े रिफ्रेश कर सकता है ज्यादा तेज सुखाई, कम ड्रायर टाइम कपड़ों को नुकसान से बचाता है क्यों खोजें विकल्प वजन ज़्यादा की वजह से मूव करना थोड़ा मुश्किल कुछ वॉश प्रोग्रामवाई-फाई और ऐप से ही संभव स्टीम फंक्शन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है

यह 8 किलोग्राम की 5-स्टार फ्रंट-लोड AI वॉशिंग मशीन बड़े परिवार के लिए बनाई गई है। i-Sense AI तकनीक कपड़ों के लोड, टेम्परेचर, फोम, और बैलेंस को ऑटो डिटेक्ट करके हर वॉश को स्मार्ट और सुरक्षित बनाती है। इसका फैब्रीसेफ ड्रम कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए गहराई तक सफाई देता है। इनबिल्ट हीटर, 1200 RPM और 12 वॉश प्रोग्राम के साथ यह मशीन 28,990 रुपये की कीमत में एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

Specifications कैपेसिटी 8 किग्रा एनर्जी रेटिंग 5 स्टार आरपीएम 1200 वॉश प्रोग्राम 12 क्यों खरीदें लोड, RPM और टेम्परेचर को ऑटो एडजस्ट दाग आसानी से निकलते हैं पानी जल्दी निकलता है 10 साल मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प बिल्ड क्वॉलिटी ठीक है, लेकिन प्रीमियम नहीं न्वाइज लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है कुछ यूजर्स के अनुसार इंस्टॉलेशन नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।