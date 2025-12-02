फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, वाई-फाई और एआई से होगा सबकुछ
अमेजन वॉशिंग मशीन की खरीद पर शानदार छूट दे रहा है, जिससे आप सस्ते में वाई-फाई कनेक्टिविटि और एआई फीचर्स वाली वॉशिंग खरीद सकते हैं...
वॉशिंग मशीन टेक्निकल तौर पर काफी अपडेट हो चुकी हैं। पहले तक वॉशिंग मशीन काफी नार्मल हुआ करती थी, लेकिन अब वॉशिंग मशीन एआई फीचर्स और वाई-फाई कनेक्टविटी के साथ आती हैं। अमेजन ऐसी ही वाईफाई और एआई फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जिससे कपड़ों को वॉशिंग मशीन एआई की मदद से गंदगी के हिसाब से धुलेगी। आप बस एक बटन दबाकर कपड़ों को ऑटेमेटिक तरीके से धुल पाएंगे।
1. Godrej 7 Kg 5 Star, AI Powered, FabriSafe Drum, 65% Water Saving, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 7010 5.0 FKEDM GLWH, Glacial White)
यह 7 किलोग्राम की 5-स्टार रेटेड फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो एआई इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ बेहतरीन वॉश क्वालिटी देती है, साथ ही पानी, बिजली की भारी बचत करती है। इसका FabriSafe Drum कपड़ों पर मुलायम स्क्रबिंग करते हुए उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना गहराई से साफ करता है। 12 वॉश प्रोग्राम और 1000 RPM स्पिन स्पीड के साथ यह मशीन तेज ड्राइंग और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। इसे अमेजन से 50 फीसद छूट के साथ यह 23,051 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI पावर्ड अल्ट्रा इंटेलिजेंस फीचर
बिजली की बचत
कपड़ों के लिए सुरक्षित और गहन सफाई
सभी कपड़ों के लिए अलग मोड
तेज और बेहतर ड्राइंग
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क और आफ्टर-सेल सपोर्ट में दिक्कत
लंबे समय बाद वाइब्रेशन की शिकायत
2. Bosch 7 kg, 5 Star, AI active water+, Anti-Wrinkle, Anti-Tangle, Anti Bacteria Steam, Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ24266IN, In-Built Heater, Silver)
यह 7 किलोग्राम की 5-स्टार वाली एआई एक्टिव वाटर फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें 1200 RPM की हाई स्पिन स्पीड और इन-बिल्ड हीटर मिलता है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करते हुए बैक्टीरिया भी खत्म करता है। इसे 46 फीसद छूट के साथ 26,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी का स्मार्ट उपयोग और बेहतर सफाई
कपड़ों को सुरक्षित रखते हुए हाई हाइजीन
1200 RPM के साथ तेज ड्राइंग
15 वॉश प्रोग्राम
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अन्य 7 kg वॉशिंग मशीनों की तुलना में थोड़ी अधिक
इंस्टालेशन चार्जेबल
नए यूजर्स के लिए फीचर समझना मुश्कि
3. Samsung Smart Choice 10 Kg, 5 Star, AI Wash, Ecobubble, AI Energy Mode, AI VRT+, Soft Closing Door, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F10E2LTL, Lavender Gray)
यह 10 किलोग्राम की 5-स्टार रेटिंग वाली वाई-पाई और AI-Wash तकनीक वाली टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है। इसका एआई एनर्जी मोड कपड़ों को कम पानी और कम बिजली में गहराई से साफ करती है। इसे 24 फीसद छूट के साथ 25,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़ों के वजन और फैब्रिक को पहचानकर सफाई
कम तापमान पर भी पावरफुल क्लीनिंग
20 फीसद तक बिजली की बचत
12 से ज्यादा वॉश प्रोग्राम
20 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
700 RPM कुछ कम
वाई-फाई फीचर्स के लिए SmartThings ऐप
इंस्टालेशन का खर्च अतिरिक्त
4. Whirlpool 7 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 7.0 GENX GREY 5YMW)
यह 7 किलोग्राम की 5-स्टार रेटेड टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जो कम बिजली खर्च के साथ बेहतरीन धुलाई के लिए जानी जाती है। इसकी की 6th सेंस टेक्नोलॉजी कपड़ों को अच्छे से साफ करती है। हार्ड वाटर वॉश फीचर इसे उन घरों के लिए भी उपयुक्त बनाता है जहाँ पानी खारा होता है। इसे 25 फीसद छूट के बाद 14,450 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6th सेंस टेक्नोलॉजी
खारे पानी में भी बेहतर सफाई
20 फीसद बेहतर दाग हटाने की क्षमता
12 वॉश प्रोग्राम्स
5 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट फीचर्स नहीं
एआई बेस्ड स्ट्रेन सेंसिंग टेक्नोलॉजी
हायर आरपीएम होने के बावजूद थोड़ा वाइब्रेशन
5. LG Smart Choice, 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
यह 9 किलोग्राम की 5-स्टार रेटेड, एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी वाली प्रीमियम फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कपड़ों के फैब्रिक और वजन को पहचानकर सही मोशन और प्रेशर चुनता है, जिससे धुलाई ज्यादा बेहतर होती है और कपड़े ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। हाइजीन स्ट्रीम और 6 मोशन ड्राइव इसे इस प्राइस रेंज में एक टॉप-क्लास मॉडल बनाते हैं। इसे 26 फीसद छूट के साथ 39,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़े पहचानकर खुद सही वॉश एक्शन चुनता है
6 मोशन ड्राइव टेक्नोलॉजी
तेजी से कपड़े सूखते हैं
14 वॉश प्रोग्राम्स
10 साल मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
इंस्टालेशन खर्च अतिरिक्त
फ्रंट लोड मशीन होने से वॉश साइकिल ज्या
हार्ड वाटर एरिया को एडजस्ट करना होता है।
6. IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Tech, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE SXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Rich Silver)
यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली प्रीमियम 5-स्टार फ्रंट-लोड मशीन है। इसमें न्यूरल नेटवर्क आधारित AI सिस्टम कपड़े और लोड को पहचानकर पानी, वॉश एक्शन और समय अपने आप सेट कर देता है। पावर स्ट्रीम, 9 वॉश और एक्वॉ एनर्जी जैसे फीचर्स इसे कपड़ों की केयर और हार्ड वाटर एरिया दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इसे 37,590 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़े की पहचान के हिसाब से धुलाई
बिना डिटर्जेंट और पानी के कपड़े रिफ्रेश कर सकता है
ज्यादा तेज सुखाई, कम ड्रायर टाइम
कपड़ों को नुकसान से बचाता है
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज़्यादा की वजह से मूव करना थोड़ा मुश्किल
कुछ वॉश प्रोग्रामवाई-फाई और ऐप से ही संभव
स्टीम फंक्शन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है
7. Godrej 8 Kg 5 Star, AI Powered, Inbuilt Heater, Fabrisafe Drum, Eco Wash, Unbalanced Load Sensor, Stain wash, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 8012 5.0 FKEDM GLWH, Glacial White)
यह 8 किलोग्राम की 5-स्टार फ्रंट-लोड AI वॉशिंग मशीन बड़े परिवार के लिए बनाई गई है। i-Sense AI तकनीक कपड़ों के लोड, टेम्परेचर, फोम, और बैलेंस को ऑटो डिटेक्ट करके हर वॉश को स्मार्ट और सुरक्षित बनाती है। इसका फैब्रीसेफ ड्रम कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए गहराई तक सफाई देता है। इनबिल्ट हीटर, 1200 RPM और 12 वॉश प्रोग्राम के साथ यह मशीन 28,990 रुपये की कीमत में एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
लोड, RPM और टेम्परेचर को ऑटो एडजस्ट
दाग आसानी से निकलते हैं
पानी जल्दी निकलता है
10 साल मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ड क्वॉलिटी ठीक है, लेकिन प्रीमियम नहीं
न्वाइज लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है
कुछ यूजर्स के अनुसार इंस्टॉलेशन नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
