एकदम FREE में होगा बुजुर्गों का इलाज, 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' के लिए ऐसे करें अप्लाई

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से अब 70 साल या उससे ज्यादा आयु के बुजुर्ग हर साल 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करा सकेंगे। बिना खर्च किए मेडिकल, सर्जरी और ICU समेत 1,961 प्रोसीजर कवर होंगे। आइए इसके लिए अप्लाई करने का तरीका बताएं।

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सस्ता बनाने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की है। यह स्कीम खासकर 70 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत बुजुर्गों को बिना किसी खर्च के फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। आइए आपको बताएं कि यह कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है।

क्या है आयुष्मान वय वंदना कार्ड? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत आने वाला यह कार्ड 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त मेडिकल कवरेज ऑफर करता है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करवा सकते हैं। इसमें 27 स्पेशियलिटी के साथ 1,961 मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें मेडिकल टेस्ट, ICU केयर, सर्जरी और अन्य कई ट्रीटमेंट्स शामिल हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए केवल आपकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यह योजना सभी बुजुर्गों के लिए है और इसमें आय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या किसी अन्य पात्रता की शर्त नहीं रखी गई है।

यह है आवेदन की प्रक्रिया आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए अप्लाई करना आसान है और इसके लिए पूरी तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

1. सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से Ayushman ऐप डाउनलोड करें।

2. लाभार्थी या ऑपरेटर के तौर पर लॉगिन करें।

3. कैप्चा, मोबाइल नंबर और ऑथेंटिकेशन मैथड जैसी जानकारी एंटर करें।

4. राज्य और आधार कार्ड की जानकारी लिखें।

5. अगर नाम नहीं मिलता है तो OTP बेस्ड eKYC प्रक्रिया पूरी करें।

6. जरूरी पर्सनल जानकारी और डिक्लेरेशन फॉर्म भरें।

7. मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करें।

8. कैटेगरी और पिन कोड जैसी जानकारी भरें।

9. जरूरत होने पर परिवार के सदस्यों की जानकारी जोड़ें।

10. वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद ऐप से कार्ड डाउनलोड करें।