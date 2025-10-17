Xiaomi फोन खरीदने पर 5000 रुपये वाले Redmi Buds एकदम FREE, दिवाली धमाका डील

संक्षेप: दीपावली के त्योहार से पहले Diwali with Xiaomi सेल शुरू हो गई है। इस सेल में चुनिंदा डिवाइस खरीदने वाले ग्राहकों को Redmi Buds एकदम फ्री मिल रहे हैं।

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiami ने त्योहार से पहले Diwali with Xiaomi सेल शुरू हो गई है और कंपनी के ढेरों डिवाइसेज लॉन्च प्राइस के मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं। इस सेल का एक बड़ा हाइलाइट यह है कि Redmi Note 14 Pro+ 5G को खरीदने पर करीब 5 हजार रुपये कीमत वाले इयरबड्स Redmi Buds 5 एकदम फ्री में ऑफर किए जा रहे हैं।

खास डिस्काउंट के बाद Redmi Note 14 Pro+ 5G को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 26,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। यह कंपनी के 8GB रैम के साथ 128GB वेरियंट की कीमत है। इस डिवाइस को पिछले साल दिसंबर महीने में 30,999 रुपये कीमत पर पेश किया गया था। दिवाली सेल के दौरान यह फोन खरीदने वालों को 4,999 रुपये कीमत वाले Redmi Buds 5 इयरबड्स एकदम फ्री में मिलेंगे।

ध्यान रहे कि ग्राहकों को यह मौका लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत दिया जा रहा है और केवल स्टॉक खत्म होने तक ही फ्री इयरबड्स दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपको यह फोन खरीदना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।

ऐसे हैं Redmi Note 14 Pro+ 5G के स्पेसिफिकेशंस शाओमी की नोट सीरीज के स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1220x2721 पिक्सल रेजॉल्यूशन के अलावा 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। इसमें धांसू परफॉर्मेंस के लिए यूजर्स को Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और यह डिवाइस Android 14 पर बेस्ड HyperOS इंटरफेस पर काम करता है।