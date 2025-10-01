Netflix का सब्सक्रिप्शन एकदम FREE! अब Jio और Airtel दोनों यूजर्स के मजे

Jio और Airtel दोनों यूजर्स के पास ऐसे प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प है, जो Netflix का फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं। इन प्लान्स में डेली डाटा के अलावा अन्य फायदे भी दिए जा रहे हैं।

Wed, 1 Oct 2025 08:03 PM

भारत में उपलब्ध OTT सेवाओं में से Netflix का सब्सक्रिप्शन लेना सबसे महंगा है। ऐसे में अगर सही प्लान का चुनाव किया जाए तो यही सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल सकता है। खास बात यह है कि Jio और Airtel दोनों ऐसे प्लान्स ऑफर कर रहे हैं, जिनका चुनाव करने वाले ग्राहकों को OTT प्लेटफॉर्म का फ्री ऐक्सेस मिल जाता है। आइए आपको इन प्लान्स के बारे में बताते हैं।

Jio का फ्री Netflix Mobile प्लान जियो यूजर्स को 1,299 रुपये वाले प्लान से रीचार्ज करने पर Netflix Mobile सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डाटा मिलता है। इसके अलावा रोज 100 SMS भेजने का ऑप्शन मिलता है। सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग वाला यह प्लान 90 दिनों के लिए JioHotstar का ऐक्सेस और Jio Apps का ऐक्सेस दे रहा है।

Jio का फ्री Netflix Basic प्लान दूसरा जियो प्लान 1799 रुपये का है और इसमें भी 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। यह प्लान Netflix Basic सब्सक्रिप्शन के अलावा रोज 3GB डाटा और 100 SMS देता है। यह प्लान JioTV और JioAICloud ऐप्स के ऐक्सेस के अलावा 90 दिनों के लिए JioHotstar का 90 दिनों का ऐक्सेस भी देता है।

Airtel का फ्री Netflix Basic प्लान एयरटेल यूजर्स को 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाले केवल एक प्लान में फ्री Netflix Basic सब्सक्रिप्शन मिलता है और इस प्लान की कीमत 1,798 रुपये है। यह रोज 3GB डाटा और 100 SMS के अलावा सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। अन्य बेनिफिट्स के तौर पर Airtel Xstream ऐक्सेस, फ्री हेलोट्यून्स और Apollo 24/7 सुविधा सब मिलते हैं।