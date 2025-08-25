Netflix और Amazon Prime दोनों FREE में, Jio यूजर्स के लिए बढ़िया खबर free Netflix and Amazon Prime with these Jio recharge plans for prepaid users, Gadgets Hindi News - Hindustan
कई ऐसे प्रीपेड प्लान्स होते हैं, जिनसे रीचार्ज करने पर यूजर्स को OTT का फायदा दे रहे हैं। हम आपको Jio के Free Netflix और Free Amazon Prime वाले प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:03 PM
Netflix और Amazon Prime दोनों FREE में, Jio यूजर्स के लिए बढ़िया खबर

रिलायंस जियो के पास भारतीय टेलिकॉम मार्केट में सबसे बड़ा यूजरबेस है और कंपनी प्रीपेड सब्सक्राइबर्स को ढेरों प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दे रही है। कंपनी के एंटरटेनमेंट प्लान्स की लिस्ट में तीन ऐसे प्लान्स हैं, जिनसे रीचार्ज करने की स्थिति में उन्हें Netflix और Amazon Prime जैसी लोकप्रिय OTT सेवाओं का कॉम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में दिया जा रहा है। आइए आपको इन प्लान्स के बारे में बताते हैं।

Jio का Free Amazon Prime वाला प्लान

जियो की ओर से 1,029 रुपये कीमत वाला इकलौता प्रीपेड प्लान ऑफर किया जा रहा है, जो Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन का फायदा पूरे 84 दिनों के लिए ऑफर करता है। प्लान इतने ही दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 2GB डेली डाटा ऑफर करता है। यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का मौका भी मिलता है।

Jio के Free Netflix वाले प्लान

अगर आपको जियो का फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 1299 रुपये या फिर 1799 रुपये कीमत वाले प्लान्स में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है। दोनों ही प्लान्स 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं, सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग की जा सकती है और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प मिलता है। पहले 1299 रुपये वाला प्लान 2GB डेली डाटा और 1799 रुपये वाला प्लान 3GB डेली डाटा ऑफर कर रहा है।

आप 1299 रुपये वाले प्लान से रीचार्ज करें तो Netflix Mobile और 1799 रुपये वाला प्लान चुनें तो Netflix Basic सब्सक्रिप्शन मिलता है। 84 दिनों के लिए मिलने वाले इस ऐक्सेस में मोबाइल प्लान के साथ स्मार्टफोन या टैबलेट में स्ट्रीमिंग की जा सकती है और बेसिक प्लान स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर भी स्ट्रीमिंग का विकल्प देता है। दोनों ही प्लान्स JioHotstar Mobile/TV का ऐक्सेस 90 दिनों के लिए ऑफर करते हैं।

बता दें, एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को इनसे रीचार्ज करने पर अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

