WhatsApp या Instagram पर आया Free Laptop मिलने का मैसेज तो जरूर पढ़िए ये खबर
सोशल मीडिया पर वायरल ‘Free Laptop’ ऑफर PIB Fact Check द्वारा झूठा बताया गया है। जानिए कैसे यह स्कैम काम करता है, किन सावधानियों की जरूरत है और कैसे पहचानें असली ऑफर।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
Ienovo ThinkPad T480 InteI Core i5 8th Gen 14-inch Full HD Laptop (512GB SSD/16GB RAM/Win 10) Thin and Sleek, (Refab) Black
- Ienovo ThinkPad T480 InteI Core i5 8th Gen 14-inch Full HD Laptop (512GB SSD/16GB RAM/Win 10) Thin and Sleek
- (Refab) Black
₹24995₹45995
खरीदिये
31% OFF
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 1TB SSD, Full HD IPS, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light Laptop
- Acer Aspire Lite
- AMD Ryzen 7-7730U
- 16 GB RAM
₹46990₹67999
खरीदिये
47% OFF
Lenovo V15 Intel Core i3 13th Gen (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey) 15.6" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin & Light Laptop/1Y Onsite/1.65 kg, 83CCA08KIN
- Lenovo V15 Intel Core i3 13th Gen (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey) 15.6" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin & Light Laptop/1Y Onsite/1.65 kg
- 83CCA08KIN
₹37990₹72000
खरीदिये
26% OFF
HP 15, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB DDR5, 512GB SSD, (Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg), Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6-inch(39.6cm), FHD Laptop, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera, Backlit KB, fc0690au
- HP 15
- AMD Ryzen 5 7520U
- 16GB DDR5
₹40990₹55691
खरीदिये
भारत में एक बार फिर Free Laptop ऑफर का संदेश WhatsApp, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। इस वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री की तस्वीर, G20 लोगो और शिक्षा मंत्रालय का नाम दिखाया गया है ताकि यह भरोसेमंद लगे। लेकिन PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह भ्रमित और झूठा बताया है। PIB के मुताबिक, इस तरह की कोई सरकारी योजना फिलहाल नहीं है और यह सिर्फ एक स्कैम है जो यूजर्स से व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल्स निकालने का जाल हो सकती है। आइए जानिए फेक ऑफर कैसे फैलता है, यह किस तरह काम करता है, और आप कैसे खुद को और अपने परिवार को ऐसे स्कैम से बचा सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
Ienovo ThinkPad T480 InteI Core i5 8th Gen 14-inch Full HD Laptop (512GB SSD/16GB RAM/Win 10) Thin and Sleek, (Refab) Black
- Ienovo ThinkPad T480 InteI Core i5 8th Gen 14-inch Full HD Laptop (512GB SSD/16GB RAM/Win 10) Thin and Sleek
- (Refab) Black
₹24995₹45995
खरीदिये
31% OFF
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 1TB SSD, Full HD IPS, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light Laptop
- Acer Aspire Lite
- AMD Ryzen 7-7730U
- 16 GB RAM
₹46990₹67999
खरीदिये
47% OFF
Lenovo V15 Intel Core i3 13th Gen (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey) 15.6" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin & Light Laptop/1Y Onsite/1.65 kg, 83CCA08KIN
- Lenovo V15 Intel Core i3 13th Gen (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey) 15.6" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin & Light Laptop/1Y Onsite/1.65 kg
- 83CCA08KIN
₹37990₹72000
खरीदिये
26% OFF
HP 15, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB DDR5, 512GB SSD, (Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg), Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6-inch(39.6cm), FHD Laptop, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera, Backlit KB, fc0690au
- HP 15
- AMD Ryzen 5 7520U
- 16GB DDR5
₹40990₹55691
खरीदिये
यह ऑफर कैसे काम करता है और कौन हैं गिरोह के पीछे?
जब यह मैसेज किसी को प्राप्त होता है, तो उसमें लिखा होता है कि आप मुफ्त लैपटॉप पाने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें। यह लिंक अकसर फिशिंग वेबसाइट्स पर ले जाता है जहां यूजर्स से नाम, फोन नंबर, एड्रेस, आधार संख्या आदि पूछा जाता है। इस प्रकार के लिंक गलत तरीके से सरकारी लोगो और तस्वीरों का उपयोग करते हैं ताकि यूज़र को लगे कि यह ऑफिशियल ऑफर है।
यदि यूजर लिंक पर क्लिक करता है और जानकारी भरता है, तो उसकी निजी जानकारी चोरों के हाथ में लग सकती है। इसके अलावा, कुछ ऐसे मैसेज में ऐसा कहा जाता है कि “आपको एक ऐप डाउनलोड करना है” वह ऐप अक्सर मैलवेयर या स्पायवेयर हो सकता है।
क्या करें 5 सावधानियां
किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें विशेष रूप से जो “Free Laptop” या “मुफ्त स्कीम” का दावा करते हों।सरकारी वेबसाइटों पर जाकर जांच करें यदि सच में कोई योजना है, तो वह शिक्षा मंत्रालय या सरकारी पोर्टल पर दिखाई देगी। व्यक्तिगत जानकारी न दें आधार नंबर, बैंक डिटेल, पासवर्ड आदि कभी अनजान वेबसाइटों में साझा न करें।मैसेज शेयर न करें बिना जांच के वह मैसेज आगे भेजने से और लोगों को धोखा हो सकता है।
सम्बंधित सुझाव
30% OFF
HP Professional 15 (2025), Intel Core i5 13th Gen 1334U - (32 GB/512 GB SSD/Intel Iris Xe Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Backlit/Turbo Silver/1.5 kg/MSO 2021
- HP Professional 15 (2025)
- Intel Core i5 13th Gen 1334U - (32 GB/512 GB SSD/Intel Iris Xe Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Backlit/Turbo Silver/1.5 kg/MSO 2021
₹52700₹75000
खरीदिये
40% OFF
HP 15 (2025),250R Intel Core i3 13th Gen 1315U - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/15.6" HD Display/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021
- HP 15 (2025)
- 250R Intel Core i3 13th Gen 1315U - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/15.6" HD Display/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021
₹32900₹55000
खरीदिये
69% OFF
acer TravelLite Smart FHD TL04-51M Laptop, Intel Core i5 1334u 13th Gen 8 Core with 16GB Ram / 512GB NVMe SSD/Intel Iris Xe Graphics/Windows 11 / MS-Office / 14 Inch / 1 Year Brand Warranty
- acer TravelLite Smart FHD TL04-51M Laptop
- Intel Core i5 1334u 13th Gen 8 Core with 16GB Ram / 512GB NVMe SSD/Intel Iris Xe Graphics/Windows 11 / MS-Office / 14 Inch / 1 Year Brand Warranty
₹39990₹128690
खरीदिये
43% OFF
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6"/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light Laptop
- Acer Aspire Lite
- AMD Ryzen 3 5300U Processor
- 16 GB RAM
₹26990₹46990
खरीदिये
36% OFF
ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 3 7320U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mixed Black/1.63 Kg) E1504FA-NJ130WS
- ASUS Vivobook Go 15
- AMD Ryzen 3 7320U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mixed Black/1.63 Kg) E1504FA-NJ130WS
₹28795₹44990
खरीदिये
PIB का बयान और चेतावनी
PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया कि यह मैसेज सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया है कि लोग इस तरह के लिंक पर क्लिक न करें और अपनी जानकारी किसी भी अनजान स्रोत पर न डालें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।