प्लान केवल 100 रुपये से शुरू; JioHotstar का फायदा पाएं एकदम FREE में

संक्षेप: रिलायंस जियो की ओर से कई प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प यूजर्स मिलता है, जिनमें से कुछ OTT प्लान हैं। फ्री JioHotstar प्लान्स की कीमत केवल 100 रुपये से शुरू होती है।

रिलायंस जियो की ओर से अलग-अलग कीमत वाले कई प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प यूजर्स को दिया जा रहा है। इनमें से कुछ प्लान्स OTT सेवाओं का कॉम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करते हैं। हम आप आपको उन प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं, जिनसे रीचार्ज करने की स्थिति में JioHotstar का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आइए आपको इन प्लान्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

949 रुपये वाला प्रीपेड प्लान ग्राहकों को यह प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी का फायदा देता है और रोज 2GB डाटा इससे रीचार्ज करने की स्थिति में मिलता है। इसके अलावा सभी नेटवर्क्स के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिल जाता है। प्लान से रीचार्ज करने वालों को 84 दिनों की वैलिडिटी के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है।

100 रुपये वाला प्रीपेड प्लान प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और एक डाटा-ओनली प्लान है। इससे रीचार्ज करने की स्थिति में 5GB एक्सट्रा डाटा मिल रहा है। इससे रीचार्ज करने की स्थिति में 30 दिनों तक के लिए JioHotstar (mobile/TV) ऐक्सेस मिल जाता है। यह चुनिंदा फेस्टिव बेनिफिट्स भी देता है।

195 रुपये वाला प्रीपेड प्लान कंपनी का यह डाटा ओनली प्लान भी अतिरिक्त डाटा के साथ JioHotstar का फ्री ऐक्सेस ऑफर कर रहा है। इसमें यूजर्स को 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ 15GB एक्सट्रा डाटा मिल जाता है। इससे रीचार्ज करने वालों को 90 दिनों के लिए JioHotstar का ऐक्सेस एकदम फ्री मिल जाता है।