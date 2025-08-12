सबसे बड़ी खबर! 15 अगस्त को एकदम फ्री मिलेगा इस OTT सेवा का सब्सक्रिप्शन free JioHotstar for everyone on 15th august with special offer here is the good news, Gadgets Hindi News - Hindustan
सबसे बड़ी खबर! 15 अगस्त को एकदम फ्री मिलेगा इस OTT सेवा का सब्सक्रिप्शन

लोकप्रिय OTT सेवा JioHotstar की ओर से यूजर्स को एक खास ऑफर इस हफ्ते दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को इसका सारा का सारा कंटेंट एकदम फ्री में स्ट्रीम किया जा सकेगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 02:07 PM
आजादी का त्योहार स्वतंत्रता दिवस के तौर पर 15 अगस्त को देशभर में मनाया जाएगा और इस मौके पर एक लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म की ओर से सभी को एकदम फ्री ऐक्सेस देने की घोषणा की गई है। यह खास ऑफर लेकर आया है JioHotstar जिसके सारे शोज और वेब सीरीज अब यूजर्स को फ्री में देखने का मौका दिया जा रहा है। आइए बताएं कि इसका फायदा किन्हें मिलेगा।

JioHotstar पर यूजर्स को 15 अगस्त को बिना किसी तरह का भुगतान किए वीडियो स्ट्रीमिंग का विकल्प मिलेगा। इस तरह यूजर्स को एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन दिया गया है। इसकी घोषणा कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले की है और इसके लिए यूजर्स को बैनर दिखाए जा रहे हैं। इन बैनर्स में 'प्राउड इंडियन, प्राउडली फ्री' टैगलाइन के साथ 'All Free' लिखा हुआ है।

सभी यूजर्स को मिलेगा ऑफर का फायदा

प्लेटफॉर्म ने साफ किया है कि 15 अगस्त को मिलने वाले ऑफर का फायदा सभी को मिलेगा। इसके लिए यूजर्स को स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या फिर लैपटॉप में JioHotstar साइट या ऐप में जाना होगा। इसके बाद अपने नंबर की मदद से लॉगिन करके आसानी से कंटेंट देखा जा सकेगा और किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कहा जाएगा। चुनिंदा OTT कंटेंट बिना लॉगिन के देखने का विकल्प भी मिल जाता है।

15 अगस्त को आ रही है नई वेब-सीरीज

इंडिपेंडेंस डे पर JioHotstar ‘सलाकार’ वेब सीरीज भी लेकर आ रहा है। यह एक युवा जासूस की कहानी है, जिसके खतरनाक मिशन में अतीत और वर्तमान की परछाइयां आपस में घुलमिल जाती हैं। इसके बाद जैसे-जैसे राज सामने आते हैं, कर्तव्य और खतरे के बीच वफादारी और हिम्मत का असली इम्तेहान होता है।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह वेब सीरीज उन साहसिक कदमों को उजागर करती है, जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। ‘सलाकार’ का प्रीमियर 15 अगस्त को JioHotstar पर होगा, जिसे लोग फ्री में स्ट्रीम कर पाएंगे।

