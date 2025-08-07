Jio 5G यूजर्स के लिए खुशखबरी! 90 दिनों के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन एकदम FREE Free JioHotstar for 90 days for every Jio 5G user do you know this simple trick, Gadgets Hindi News - Hindustan
टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने सभी 5G यूजर्स को 90 दिनों के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में ऑफर कर रही है। आइए बताएं कि इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है और यह ऑफर किन यूजर्स के लिए आया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:16 AM
अगर आप रिलायंस जियो यूजर हैं और आपके अनलिमिटेड 5G का फायदा मिल रहा है तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी अपने सभी 5G यूजर्स को JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। कई यूजर्स नहीं जानते कि उनके मौजूदा रीचार्ज प्लान के साथ इस OTT का मजा एकदम फ्री मिल रहा है। आइए बताएं कि यह ऑफर किया है और इसका फायदा कैसे मिलेगा।

रिलायंस जियो ने बीते दिनों Hotstar के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके चलते पहले Disney+Hotstar कहा जाने वाला लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब JioHotstar बन चुका है। कई ऐसे रीचार्ज प्लान हैं, जिनके साथ इसका सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने बीते दिनों अपने सभी 5G यूजर्स को 90 दिनों का JioHotstar Mobile/TV ऐक्सेस फ्री देने की घोषणा की थी, जिसका फायदा अब भी लिया जा सकता है।

इन यूजर्स के लिए JioHotstar फ्री

जियो के जिन यूजर्स ने ऐसे प्लान्स से रीचार्ज कर रखा है, जिनमें कम से कम 2GB डेली डाटा का फायदा मिलता है वे सभी अनलिमिटेड 5G डाटा के लिए एलिजिबल हैं। इन 5G यूजर्स को 90 दिनों के लिए JioHotstar का ऐक्सेस मिल रहा है। अगर आप पहले ही इसका फायदा ले चुके हैं तो आपको OTT ऐक्सेस नहीं मिलेगा लेकिन अब तक इसका फायदा नहीं लिया तो अगले 90 दिनों के लिए आपको फ्री में JioHotstar कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है।

ये स्टेप्स फॉलो करते हुए पाएं ऐक्सेस

सबसे पहले आपको JioHotstar ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपको उसी नंबर से लॉगिन करना है, जिसके जरिए आप अनलिमिटेड 5G ऐक्सेस कर रहे हैं। अब फोन नंबर पर आया OTP एंटर करना होगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद आराम से अगले 90 दिनों तक जितना मर्जी वीडियो कंटेंट देख सकते हैं।

खास बात यह है कि यूजर्स को JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ऐसे में मोबाइल डिवाइसेज के अलावा स्मार्ट टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन पर भी फ्री में स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। हालांकि, यह बेनिफिट सीमित समय के लिए दिया जा रहा है, ऐसे में जल्द से जल्द अपने नंबर से लॉगिन कर सब्सक्रिप्शन ऐक्टिव करने में ही समझदारी है।

