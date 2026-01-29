मौका! 349 रुपये वाले रीचार्ज प्लान में ₹35,100 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन एकदम FREE

संक्षेप: रिलायंस जियो यूजर्स को केवल 349 रुपये कीमत वाले प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है।

अगर आपको लगता है कि हजारों रुपये वाला AI सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जेब पर जोर डालना जरूरी है तो आप गलत हैं। भारत में सबसे बड़े यूजरबेस वाले टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की ओर से इसके सब्सक्राइबर्स को 18 महीने के लिए Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है। खास बात यह है कि यूजर्स के लिए यह फायदा सभी 2GB डेली यानी अनलिमिटेड 5G डाटा टैरिफ प्लान्स के साथ मिलता है।

अगर आप कम से कम खर्च करते हुए Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन का फायदा चाहते हैं तो 349 रुपये वाले प्रीपेड Jio प्लान का चुनाव करना बेहतर होता है। यह कंपनी का अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर करने वाला सबसे सस्ता प्लान है। इससे रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को JioTV के अलावा JioAICloud के साथ 50GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस भी दिया जा रहा है।

Jio का 349 रुपये वाला प्रीपेड प्लान कंपनी के इस प्रीपेड टैरिफ का चुनाव करने की स्थिति में यूजर्स को पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। इस दौरान रोज 2GB डेली डाटा का फायदा 4G यूजर्स को मिल रहा है, वहीं एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा दिया जा रहा है। इससे रीचार्ज करने पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सभी नेटवर्क्स पर की जा सकती है और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिलता है।

प्लान का चुनाव करने की स्थिति में Jio Special Offer के साथ दो महीने तक JioHome का दो महीने का फ्री ट्रायल और तीन महीने के लिए JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे मिल जाते हैं। कंपनी Google Gemini Pro प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन पूरे 18 महीनों के लिए दे रही है।