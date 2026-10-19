AI से बना टेक्स्ट और फोटो पहचानने के लिए 3 फ्री टूल, यूज करना भी आसान
AI से बने टेक्स्ट और फोटोज की पहचान करने के लिए GPTZero, Hive AI Detector और Google SynthID जैसे टूल मददगार हो सकते हैं। जानिए इनका इस्तेमाल कैसे करें और कौन सा टूल आपके किस काम आएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अब ऐसी फोटोज, वीडियो और टेक्स्ट तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें देखकर असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फोटोज से लेकर ऑनलाइन पब्लिश खबरों तक, कंटेंट की सच्चाई चेक करना जरूरी हो गया है। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे टूल उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से AI से बने कंटेंट की पहचान करने की कोशिश की जा सकती है। इनमें GPTZero, Hive AI Detector और Google SynthID काम के हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।
GPTZero से पहचानें AI से लिखा टेक्स्ट
GPTZero उन यूजर्स के लिए काम का है, जो किसी आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट या दूसरे टेक्स्ट की सच्चाई चेक करना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए वेबसाइट पर जाकर टेक्स्ट पेस्ट करना होता है। इसके बाद यह एनालिसिस करके बताता है कि टेक्स्ट के AI से लिखे होने की कितनी संभावना है। यह संभावित AI-रिटेन पार्ट्स को हाइलाइट भी कर सकता है। इसका फ्री प्लान उपलब्ध है।
Hive AI Detector से फोटो और वीडियो चेक
अगर किसी वायरल फोटो या वीडियो के AI से तैयार होने का शक है, तो Hive AI Detector काम का हो सकता है। यह फोटो और वीडियो का एनालिसिस करके AI से तैयार होने के संभावित संकेत खोजता है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन उपलब्ध डेमो या सपोर्टेड ब्राउजर टूल के जरिए किया जा सकता है। इसका भी फ्री प्लान सभी के लिए एक्सेस आसान बना देता है।
Google SynthID से चेक करें AI कंटेंट
Google SynthID उन फोटोज, वीडियो और ऑडियो की पहचान में मदद करता है, जिनमें Google के AI मॉडल से जुड़ा डिजिटल वॉटरमार्क मौजूद है। यह वॉटरमार्क सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन स्पेशल टेक्नोलॉजी से इसकी पहचान की जा सकती है। यूजर्स Gemini में सपोर्टेड कंटेंट अपलोड करके भी उसके AI से तैयार या एडिट किए जाने के संकेतों के बारे में पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कि यह हर AI टूल से तैयार कंटेंट की पहचान नहीं कर सकता।
बता दें, इन तीनों टूल में से टेक्स्ट की जांच के लिए GPTZero और तस्वीरों के लिए Hive AI Detector से शुरुआत करना आसान रहेगा। Google SynthID खास तौर पर Google के AI से जुड़े कंटेंट के लिए उपयोगी है। हालांकि, कोई भी टूल 100 फीसदी सटीक नतीजों की गारंटी नहीं देता। इसलिए फैक्ट-चेकिंग में किसी कंटेंट को फेक बताने से पहले उसके सोर्स और दूसरे प्रूफ जरूर चेक कर लें। आप एक से ज्यादा टूल्स की मदद भी ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।