अलर्ट! 'Aadhaar Card है तो मिलेगा Free AC' फैल रहा बड़ा झूठ, सरकार ने जारी की चेतावनी

सोशल मीडिया पर Aadhaar कार्ड धारकों को फ्री AC देने का दावा वायरल हो रहा है। PIB Fact Check ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। जानिए क्या है पूरा मामला और ऐसे फर्जी मैसेज से कैसे बचें।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधार कार्ड धारकों को मुफ्त एयर कंडीशनर (AC) दे रही है। इस पोस्ट में लोगों से एक लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करने की बात भी कही जा रही है। ऐसे दावे को देखकर कई लोग इसे सच मान रहे हैं और लिंक पर क्लिक कर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे हैं।

अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। PIB Fact Check ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड धारकों को मुफ्त AC देने की कोई सरकारी योजना नहीं है। वायरल पोस्ट पूरी तरह फर्जी है और लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। PIB ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी लालच भरे मैसेज, लिंक या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। अगर कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो उससे दूरी बनाए रखें और सिर्फ सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ही जानकारी लें।

ये है वायरल दावा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड धारकों के लिए मुफ्त AC देने की नई योजना शुरू की है। पोस्ट में कहा गया है कि सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यही नहीं पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक कर लोगों से अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है।

PIB ने बताया इसे पूरी तरह फर्जी इस वायरल पोस्ट की जांच करने के बाद PIB Fact Check ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। PIB ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है, जिसमें आधार कार्ड धारकों को मुफ्त AC दिया जा रहा हो। PIB ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के मैसेज को आगे शेयर न करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।