अलर्ट! 'Aadhaar Card है तो मिलेगा Free AC' फैल रहा बड़ा झूठ, सरकार ने जारी की चेतावनी
सोशल मीडिया पर Aadhaar कार्ड धारकों को फ्री AC देने का दावा वायरल हो रहा है। PIB Fact Check ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। जानिए क्या है पूरा मामला और ऐसे फर्जी मैसेज से कैसे बचें।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधार कार्ड धारकों को मुफ्त एयर कंडीशनर (AC) दे रही है। इस पोस्ट में लोगों से एक लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करने की बात भी कही जा रही है। ऐसे दावे को देखकर कई लोग इसे सच मान रहे हैं और लिंक पर क्लिक कर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे हैं।
अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। PIB Fact Check ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड धारकों को मुफ्त AC देने की कोई सरकारी योजना नहीं है। वायरल पोस्ट पूरी तरह फर्जी है और लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। PIB ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी लालच भरे मैसेज, लिंक या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। अगर कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो उससे दूरी बनाए रखें और सिर्फ सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ही जानकारी लें।
ये है वायरल दावा
सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड धारकों के लिए मुफ्त AC देने की नई योजना शुरू की है। पोस्ट में कहा गया है कि सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यही नहीं पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक कर लोगों से अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है।
PIB ने बताया इसे पूरी तरह फर्जी
इस वायरल पोस्ट की जांच करने के बाद PIB Fact Check ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। PIB ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है, जिसमें आधार कार्ड धारकों को मुफ्त AC दिया जा रहा हो। PIB ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के मैसेज को आगे शेयर न करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
फर्जी लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी
साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे वायरल मैसेज का मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना भी हो सकता है। कई बार फर्जी वेबसाइट पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल या OTP जैसी जानकारी मांगी जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी साझा कर देता है, तो वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल डालने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। अगर आपको किसी सरकारी योजना की जानकारी चाहिए, तो हमेशा सरकारी वेबसाइट या संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ही भरोसा करें। अगर आपको WhatsApp, Facebook, Telegram या SMS पर किसी सरकारी योजना का मैसेज मिले और उसमें लिंक पर क्लिक करने या तुरंत रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाए, तो पहले उसकी जांच जरूर करें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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