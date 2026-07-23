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15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद! इस देश ने लागू किया नया नियम

By Pranesh Tiwari
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फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। नया नियम सितंबर 2026 से लागू होने की योजना है।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद! इस देश ने लागू किया नया नियम

फ्रांस ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। देश की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आखिरी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही फ्रांस ऐसा कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। यह फैसला बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित नुकसान से बचाने और उनकी मेंटल हेल्थ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

नए कानून के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए अकाउंट नहीं बना सकेंगे। इस कानून के प्रावधान 1 सितंबर, 2026 से लागू करने की योजना है। वहीं, इस तारीख से पहले बनाए गए मौजूदा अकाउंट्स को बंद करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को चार महीने का एक्सट्रा समय दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पुराने अंडर-15 अकाउंट्स पर बैन लगाने की प्रक्रिया बाद में पूरी होगी।

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इसलिए लागू किया जा रहा है नया कानून

कानून के पीछे फ्रांस की सरकार का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़े संभावित खतरों से बचाना है। सरकार और कानून के समर्थकों का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की मेंटल सेहत, ऑनलाइन सुरक्षा और उनके विकास पर निगेटिव असर डाल सकता है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी बच्चों के स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े सख्त नियमों के समर्थक रहे हैं।

फैसले का असर उन सोशल मीडिया सेवाओं पर पड़ेगा जिन्हें कानून के तहत ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस के रूप में डिफाइन किया गया है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ना बना सकें या उनका इस्तेमाल ना कर सकें। हालांकि, कानून को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती उम्र की सही पहचान करना होगी।

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इस तरह किया जाएगा एज वेरिफिकेशन

यूजर्स के एज वेरिफिकेशन के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी और सिस्टम इस्तेमाल होगा, यह इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांस में एज वेरिफिकेशन को लेकर तकनीकी और कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के डिजिटल नियमों के साथ कानून की संगतता पर भी नजर रखी जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उम्र सत्यापन को बड़े स्तर पर लागू करना आसान नहीं होगा और इससे यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़े सवाल भी सामने आ सकते हैं।

बता दें, फ्रांस ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब दुनिया के कई देश बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन चुका है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

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