4 Door Refrigerator Amazon Offer: Voltas Beko से लेकर Haier तक, प्रीमियम फ्रिज की कीमतों में आई भारी गिरावट!

Amazon Refrigerator Deals: अमेज़न पर कनवर्टिबल कूलिंग, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश लुक वाले 4-डोर रेफ्रिजरेटर पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

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ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न पर होम अप्लायंसेज और किचन एप्लायंसेज पर शानदार डिस्काउंट ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं। अगर आप अपने किचन को मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा स्टोरेज स्पेस वाला नया रेफ्रिजरेटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 4-डोर (Quad Door) फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर आपके लिए सबसे सही विकल्प साबित हो सकते हैं। इन प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स में न सिर्फ बेहतरीन कनवर्टिबल स्पेस मिलता है, बल्कि स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखती है।

4 Door fridge

इस समय अमेज़न पर Voltas Beko, Haier, Electrolux और Samsung जैसी नामचीन कंपनियों के 4-डोर साइड-बाय-साइड मॉडल भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को चुनिंदा बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स पर इंस्टेंट कैशबैक, नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) और पुराना फ्रिज बदलने पर आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं अमेज़न पर मिल रहे 4-डोर रेफ्रिजरेटर्स के सबसे बेहतरीन ऑप्शंस और उनके खास फीचर्स के बारे में।

हायर (Haier) का 520 L Lumiere Series French Door Refrigerator (HRB-600EK) एक लग्जरी और हाई-परफॉर्मिंग 4-डोर रेफ्रिजरेटर है। एबोनी ब्लैक स्टील (Ebony Black Steel) फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर, मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन (Magic Convertible Zone) और डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी (Deo Fresh Technology) दी गई है, जो भोजन को लंबे समय तक बदबू-मुक्त और ताजा रखती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 520 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 3 Star (वार्षिक खपत: 480 kWh/Year) कलर और फिनिश (Color) Ebony Black Steel (क्लीन बैक डिजाइन) कूलिंग टेक्नोलॉजी (Cooling) Frost Free, Triple Inverter Technology वारंटी (Warranty) 1 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी क्यों खरीदें ट्रिपल इन्वर्टर और 3-स्टार एनर्जी रेटिंग मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन प्रीमियम 4-डोर फ्रेंच डिज़ाइन 10 साल की कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज ऊंची कीमत

बॉश (Bosch) का 503 L 3 Star Frost Free 4-Door Refrigerator (KCP88E256I, Dark Lake Metal) एक प्रीमियम और स्पेस-सेविंग रेफ्रिजरेटर है। 'डार्क लेक मेटल' फिनिश और आधुनिक 4-डोर डिजाइन वाला यह 2026 मॉडल 7 से 9 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी (Zero Gap) दी गई है जो दीवार से टकराने से बचाती है और VitaFresh Plus टेक्नोलॉजी के साथ फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 503 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 3 Star Energy Efficiency कलर और फिनिश (Color) Dark Lake Metal (UV protected finish) कूलिंग और फ्रेशनेस (Cooling Tech) Frost Free, VitaFresh Plus, MultiAir Flow, SuperCool / SuperFreeze वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर वारंटी क्यों खरीदें जीरो गैप और परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी VitaFresh Plus टेक्नोलॉजी वरियो इन्वर्टर कंप्रेसर (Vario Inverter) बड़ी क्षमता और स्मार्ट स्टोरेज क्लोज्ड बैक और ड्यूरेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प नॉन-कन्वर्टिबल कूलिंग प्रीमियम कीमत

एलजी (LG) का 790 L 3 Star Wi-Fi Convertible Side-by-Side Refrigerator (GL-B277GPZ3, Shiny Steel, 2026 Model) एक विशाल क्षमता वाला और बेहद प्रीमियम रेफ्रिजरेटर है। यह बड़ी फैमिली (5 या अधिक सदस्य) और पार्टी-होस्टिंग जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी, HygieneFresh+, डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), और एनर्जी-एफिशिएंट स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं।



Specifications क्षमता (Capacity) 790 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 3 Star Energy Efficiency कलर और फिनिश (Color) Shiny Steel (मेटलिक आउटर बॉडी) कूलिंग टेक्नोलॉजी (Cooling) Frost Free, Door Cooling+, HygieneFresh+ क्यों खरीदें विशाल क्षमता (790 लीटर) AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी डोर कूलिंग+ (Door Cooling+) स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज और स्पेस की जरूरत ऊंची कीमत

वोल्टास बेको (Voltas Beko - A Tata Product) का 522 L Gross (466 L Net) Inverter Frost-Free French 4-Door Refrigerator (R4D522/FPV3N0RXID, Inox) एक शानदार और किफायती 4-डोर रेफ्रिजरेटर है। यह मॉडल बड़ी फैमिली (5 या अधिक सदस्य) के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी (Harvest Fresh Technology), प्रोसमार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर (ProSmart Inverter) और 5-in-1 कनवर्टिबल जोन जैसी आधुनिक विशेषताएं मिलती हैं, जो खाने को लंबे समय तक ताजा और पौष्टिक रखती हैं।



Specifications क्षमता (Capacity) Gross: 522 L / Net: 466 L (Fresh Food: 291L, Freezer: 175L) कलर और फिनिश (Color) Inox (Glossy Stainless Steel Finish) कूलिंग टेक्नोलॉजी (Cooling Tech) Frost Free, Surround Air Cooling, ProSmart Inverter विशेष फीचर्स (Special Features) Harvest Fresh Technology, 5-in-1 Convertible Modes, Digital Touch Display क्यों खरीदें हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी 5-in-1 कनवर्टिबल जोन शानदार स्टोरेज और 4-डोर डिज़ाइन प्रोसमार्ट इन्वर्टर और स्मार्ट सेंसर क्यों खोजें विकल्प बड़ी गहराई (Depth) बेसिक स्मार्ट फीचर्स

एलजी (LG) का 650 L 3 Star Smart Inverter Side-by-Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel) एक स्टाइलिश, विशाल और भरोसेमंद रेफ्रिजरेटर है। 'डैजल स्टील' फिनिश में आने वाला यह मॉडल 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम, और पावरकट के दौरान इन्वर्टर से कनेक्ट होने वाली ऑटो स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी जैसी बेहतरीन विशेषताएं मिलती हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 650 Litres (फ्रेश फूड: 416L, फ्रीजर: 234L) एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 3 Star Energy Efficiency (वार्षिक खपत: 546 यूनिट) कलर और फिनिश (Color) Dazzle Steel_New (हाई-ग्लोस मेटल फिनिश) कूलिंग टेक्नोलॉजी (Cooling Tech) Frost Free, Door Cooling+, Multi-Air Flow System क्यों खरीदें बड़ी क्षमता (650 लीटर) डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो ऑटो स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज Wi-Fi कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति

इलेक्ट्रोलक्स (Electrolux) का 547L UltimateTaste 600 French 4-Door Refrigerator (EQE5400D-B, Charcoal Black) एक प्रीमियम, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर रेफ्रिजरेटर है। 'चारकोल ब्लैक' फिनिश और बॉटम-माउंटेड फ्रीजर डिजाइन के साथ आने वाला यह मॉडल बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें Cooling360°, GreenZone सील्ड ड्रॉवर, QuickFreeze (-28°C), और FresherAir कार्बन फ़िल्टर जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके खाने को लंबे समय तक बदबू-मुक्त और ताजा बनाए रखते हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 547 Litres डिजाइन प्रकार (Design) French 4-Door with Bottom Mount Freezer कलर और फिनिश (Color) Charcoal Black कूलिंग और फ्रेशनेस (Cooling Tech) Cooling360°, GreenZone Crisper, Inverter Tec वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर वारंटी क्यों खरीदें Cooling360° और GreenZone तकनीक QuickFreeze फ़ंक्शन QuickFreeze फ़ंक्शन XL डोर बिन्स और फ्लेक्सिबल स्पेस क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस टैग सर्विस नेटवर्क

Q1. Electrolux 547L रेफ्रिजरेटर में दिया गया GreenZone ड्रॉवर कैसे काम करता है? Ans: GreenZone एक सील्ड (Sealed) ह्यूमिडिटी-कंट्रोल ड्रॉवर है, जो सब्जियों और फलों के लिए सही नमी का स्तर बनाए रखता है। यह नमी को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और फल लंबे समय तक सुखाने या सड़ने से बचे रहते हैं और उनकी ताजगी बनी रहती है।

Q2. इस फ्रिज का QuickFreeze फ़ंक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? Ans: QuickFreeze फीचर का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम या ड्रिंक्स को तुरंत जमाना (Freeze) हो। बटन दबाते ही यह फ्रीजर के तापमान को सीधे -28°C तक ले जाता है, जिससे सामान तेज़ी से फ्रीज हो जाता है। 24 घंटे के बाद यह ऑटोमैटिक रूप से सामान्य टेम्परेचर सेटिंग्स पर वापस आ जाता है।