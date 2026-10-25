4 Door Refrigerator Amazon Offer: Voltas Beko से लेकर Haier तक, प्रीमियम फ्रिज की कीमतों में आई भारी गिरावट!
Amazon Refrigerator Deals: अमेज़न पर कनवर्टिबल कूलिंग, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश लुक वाले 4-डोर रेफ्रिजरेटर पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न पर होम अप्लायंसेज और किचन एप्लायंसेज पर शानदार डिस्काउंट ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं। अगर आप अपने किचन को मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा स्टोरेज स्पेस वाला नया रेफ्रिजरेटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 4-डोर (Quad Door) फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर आपके लिए सबसे सही विकल्प साबित हो सकते हैं। इन प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स में न सिर्फ बेहतरीन कनवर्टिबल स्पेस मिलता है, बल्कि स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखती है।
इस समय अमेज़न पर Voltas Beko, Haier, Electrolux और Samsung जैसी नामचीन कंपनियों के 4-डोर साइड-बाय-साइड मॉडल भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को चुनिंदा बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स पर इंस्टेंट कैशबैक, नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) और पुराना फ्रिज बदलने पर आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं अमेज़न पर मिल रहे 4-डोर रेफ्रिजरेटर्स के सबसे बेहतरीन ऑप्शंस और उनके खास फीचर्स के बारे में।
1. Haier 520 L 3 Star Lumiere Frost Free Triple Inverter French Door Side by Side Refrigerator (HRB-600EK, Ebony Black Steel, Magic Convertible Zone, Deo Fresh Technology, 2026 Model)
हायर (Haier) का 520 L Lumiere Series French Door Refrigerator (HRB-600EK) एक लग्जरी और हाई-परफॉर्मिंग 4-डोर रेफ्रिजरेटर है। एबोनी ब्लैक स्टील (Ebony Black Steel) फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर, मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन (Magic Convertible Zone) और डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी (Deo Fresh Technology) दी गई है, जो भोजन को लंबे समय तक बदबू-मुक्त और ताजा रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रिपल इन्वर्टर और 3-स्टार एनर्जी रेटिंग
मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन
मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन
प्रीमियम 4-डोर फ्रेंच डिज़ाइन
10 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
ऊंची कीमत
2. Bosch 503L, 3 Star, Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator with Perfect fit technology, Zero Gap, Prevents wall collision, VitaFresh Plus Technology(2026 Model, KCP88E256I, Dark Lake Metal)
बॉश (Bosch) का 503 L 3 Star Frost Free 4-Door Refrigerator (KCP88E256I, Dark Lake Metal) एक प्रीमियम और स्पेस-सेविंग रेफ्रिजरेटर है। 'डार्क लेक मेटल' फिनिश और आधुनिक 4-डोर डिजाइन वाला यह 2026 मॉडल 7 से 9 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी (Zero Gap) दी गई है जो दीवार से टकराने से बचाती है और VitaFresh Plus टेक्नोलॉजी के साथ फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जीरो गैप और परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी
VitaFresh Plus टेक्नोलॉजी
वरियो इन्वर्टर कंप्रेसर (Vario Inverter)
बड़ी क्षमता और स्मार्ट स्टोरेज
क्लोज्ड बैक और ड्यूरेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-कन्वर्टिबल कूलिंग
प्रीमियम कीमत
3. LG Smart Choice 790 L, 3 Star, Frost-Free, Double Door, Wi-Fi Convertible, Smart Inverter, Side By Side Refrigerator with AI ThinQ (GL-B277GPZ3, Shiny Steel, 2026 Model, HygieneFresh+ & Door Cooling+)
एलजी (LG) का 790 L 3 Star Wi-Fi Convertible Side-by-Side Refrigerator (GL-B277GPZ3, Shiny Steel, 2026 Model) एक विशाल क्षमता वाला और बेहद प्रीमियम रेफ्रिजरेटर है। यह बड़ी फैमिली (5 या अधिक सदस्य) और पार्टी-होस्टिंग जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी, HygieneFresh+, डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), और एनर्जी-एफिशिएंट स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता (790 लीटर)
AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी
AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी
डोर कूलिंग+ (Door Cooling+)
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज और स्पेस की जरूरत
ऊंची कीमत
4. Voltas Beko, A Tata Product, 522 L(Gross), Inverter, Frost Free, French Four Door Side by Side Refrigerator (2026 Model, R4D522/FPV3N0RXID, Inox, with Harvest Fresh Technology)
वोल्टास बेको (Voltas Beko - A Tata Product) का 522 L Gross (466 L Net) Inverter Frost-Free French 4-Door Refrigerator (R4D522/FPV3N0RXID, Inox) एक शानदार और किफायती 4-डोर रेफ्रिजरेटर है। यह मॉडल बड़ी फैमिली (5 या अधिक सदस्य) के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी (Harvest Fresh Technology), प्रोसमार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर (ProSmart Inverter) और 5-in-1 कनवर्टिबल जोन जैसी आधुनिक विशेषताएं मिलती हैं, जो खाने को लंबे समय तक ताजा और पौष्टिक रखती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी
5-in-1 कनवर्टिबल जोन
शानदार स्टोरेज और 4-डोर डिज़ाइन
प्रोसमार्ट इन्वर्टर और स्मार्ट सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी गहराई (Depth)
बेसिक स्मार्ट फीचर्स
5. LG 650 L, 3 Star, Smart Inverter Compressor, Convertible, Door Cooling+, Frost Free Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel, Express Freeze)
एलजी (LG) का 650 L 3 Star Smart Inverter Side-by-Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel) एक स्टाइलिश, विशाल और भरोसेमंद रेफ्रिजरेटर है। 'डैजल स्टील' फिनिश में आने वाला यह मॉडल 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम, और पावरकट के दौरान इन्वर्टर से कनेक्ट होने वाली ऑटो स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी जैसी बेहतरीन विशेषताएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता (650 लीटर)
डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
Wi-Fi कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति
6. Electrolux 547L 4 Door Side by Side Refrigerator, Bottom Mount Freezer, GreenZone, QuickFreeze, XL Door Bins, Cooling360, Inverter, French Door, UltimateTaste 600, EQE5400D-B, Charcoal Black
इलेक्ट्रोलक्स (Electrolux) का 547L UltimateTaste 600 French 4-Door Refrigerator (EQE5400D-B, Charcoal Black) एक प्रीमियम, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर रेफ्रिजरेटर है। 'चारकोल ब्लैक' फिनिश और बॉटम-माउंटेड फ्रीजर डिजाइन के साथ आने वाला यह मॉडल बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें Cooling360°, GreenZone सील्ड ड्रॉवर, QuickFreeze (-28°C), और FresherAir कार्बन फ़िल्टर जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके खाने को लंबे समय तक बदबू-मुक्त और ताजा बनाए रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Cooling360° और GreenZone तकनीक
QuickFreeze फ़ंक्शन
QuickFreeze फ़ंक्शन
XL डोर बिन्स और फ्लेक्सिबल स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस टैग
सर्विस नेटवर्क
Q1. Electrolux 547L रेफ्रिजरेटर में दिया गया GreenZone ड्रॉवर कैसे काम करता है?
Ans: GreenZone एक सील्ड (Sealed) ह्यूमिडिटी-कंट्रोल ड्रॉवर है, जो सब्जियों और फलों के लिए सही नमी का स्तर बनाए रखता है। यह नमी को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और फल लंबे समय तक सुखाने या सड़ने से बचे रहते हैं और उनकी ताजगी बनी रहती है।
Q2. इस फ्रिज का QuickFreeze फ़ंक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए?
Ans: QuickFreeze फीचर का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम या ड्रिंक्स को तुरंत जमाना (Freeze) हो। बटन दबाते ही यह फ्रीजर के तापमान को सीधे -28°C तक ले जाता है, जिससे सामान तेज़ी से फ्रीज हो जाता है। 24 घंटे के बाद यह ऑटोमैटिक रूप से सामान्य टेम्परेचर सेटिंग्स पर वापस आ जाता है।
Q3. क्या इस 4-डोर फ्रिज में खाने की बदबू आपस में मिक्स होने से रोकने का कोई उपाय है?
Ans: जी हाँ, इसमें FresherAir कार्बन फ़िल्टर (FresherAir Carbon Filter) दिया गया है। यह एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर फ्रिज के अंदर हवा को लगातार साफ़ करता है और तेज गंध वाले खाद्य पदार्थों (जैसे पके हुए खाने या मसालों) की बदबू को सोख लेता है, जिससे फ्रिज हमेशा फ्रेश रहता है और अलग-अलग खानों का स्वाद आपस में मिक्स नहीं होता।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।