सस्ते हुए Gas Stove: Amazon पर 4 बर्नर वाले चूल्हों पर मची लूट, इतनी कम कीमत देख तुरंत कर देंगे ऑर्डर
अमेज़न सेल 2026 में प्रेस्टीज और एलिका जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के गैस स्टोव पर भारी डिस्काउंट और बेहतरीन बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। किचन को आधुनिक बनाने के लिए आप शानदार डील्स के साथ हाई-क्वालिटी ग्लास टॉप और ऑटो-इग्निशन चूल्हे आकर्षक कीमतों पर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न की इस साल की सबसे बड़ी सेल 2026 में होम और किचन अप्लायंसेज पर धमाकेदार ऑफर्स की बौछार हो रही है। इस सेल का मुख्य आकर्षण आधुनिक गैस स्टोव और कुकटॉप्स पर मिलने वाली भारी छूट है। अगर आप अपने पुराने और साधारण चूल्हे को बदलकर एक स्मार्ट, सुरक्षित और स्टाइलिश गैस स्टोव लाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। टॉप ब्रांड्स जैसे Prestige, Elica, Whirlpool, Faber, और Wonderchef पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है।
इस सेल में Auto-Ignition तकनीक वाले चूल्हों की भारी डिमांड है, जो बिना लाइटर या माचिस के केवल नॉब घुमाते ही जल जाते हैं। प्रीमियम लुक के लिए 8mm तक के मोटे टफन्ड ग्लास टॉप वाले स्टोव उपलब्ध हैं, जो न केवल किचन की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि सफाई में भी बेहद आसान हैं। बड़े परिवारों के लिए 3 और 4-बर्नर वाले मॉडल्स पर विशेष बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहे हैं।
सुरक्षा के लिहाज से ISI सर्टिफाइड चूल्हों पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा, SABAF इटालियन बर्नर्स और हाई-एफिशिएंसी पीतल के बर्नर्स वाले मॉडल्स पर 10 साल तक की वारंटी भी दी जा रही है। HDFC और SBI जैसे बैंक कार्ड्स का उपयोग करके आप इंस्टेंट कैशबैक और No Cost EMI का लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रीमियम हाइब्रिड हॉब खरीदना भी अब बजट के अंदर है। सीमित समय के इन ऑफर्स का लाभ उठाकर आप अपने खाना पकाने के अनुभव को और भी सुरक्षित और आधुनिक बना सकते हैं।
1. Faber Hob 76 cm 3 Burner|Auto-Ignition|Spillage Proof|Brass Burners|Metal Knobs|Pan Support|2yrs on Burner,5 Yrs Warranty on Valve & Glass|2Yrs Comprehensive warranty|HOB SUPERIA HT763 BR AI IN
Faber Hob Superia HT763 एक प्रीमियम और आधुनिक बिल्ट-इन गैस हॉब है, जो आपके किचन को एक क्लासी लुक देता है। यह 76 सेमी चौड़ा है और इसमें 3 हाई-क्वालिटी पीतल के बर्नर्स दिए गए हैं। Amazon's Choice टैग और 4.4 स्टार रेटिंग के साथ, यह उत्पाद अपनी मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इस समय अमेजन सेल में यह 25% की छूट के साथ 16,790 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत निर्माण
स्टाइलिश लुक
आसान सफाई:
बेहतरीन ऑफर
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन' हॉब
ऑटो-इग्निशन के लिए समय-समय पर बैटरी बदलने की जरूरत
2. Prestige Iris Plus 3 Burner Auto Ignition Gas Stove | Toughened Glass Top | Tri-Pin Brass Burners | Ergonomic Knob | Black | 2Y Warranty | ISI Certified
Prestige Iris Plus एक किफायती और भरोसेमंद 3-बर्नर गैस चूल्हा है, जो आधुनिक फीचर्स और सुरक्षा के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में Auto-Ignition चूल्हा चाहते हैं। ISI सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला यह गैस स्टोव भारतीय किचन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्तमान सेल में यह 36% की छूट के साथ मात्र 3,949 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो इग्निशन
तंदूर स्टैंड
मजबूत ग्लास
ब्रांड ट्रस्ट
क्यों खोजें विकल्प
औसत रेटिंग
बड़े बर्तनों के लिए जगह थोड़ी कम
3. Wonderchef Galaxy 2 Burner Auto Cooktop | 6mm Toughened Glass | Piezo Auto Ignition | 2 Years Warranty
Wonderchef Galaxy 2-बर्नर ऑटो कुकटॉप छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर के ब्रांड 'Wonderchef' का यह चूल्हा अपने प्रीमियम लुक और Piezo Auto Ignition फीचर के लिए जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और टफन्ड ग्लास का संयोजन इसे मजबूत और सुंदर बनाता है। सेल में यह 39% की छूट के साथ मात्र 2,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती ऑटो-इग्निशन
जगह की बचत
आसान सफाई
स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 बर्नर होने के कारण बड़े परिवारों या मेहमानों के आने पर खाना बनाने में समय
ग्लास की मोटाई
3.7 स्टार रेटिंग
4. BLOWHOT Premium Design Emerald 3 Burners Auto Ignition Gas Stove (ISI Certified) - 2 Year Warranty, Heavy Tornado Brass Burner, Thick Toughened Glass Top, LPG Compatible Cooktop for Modular Kitchen
BLOWHOT Emerald एक प्रीमियम डिज़ाइन वाला गैस चूल्हा है जो विशेष रूप से मॉडुलर किचन के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके Heavy Tornado Brass Burners हैं, जो तेज़ और कुशल कुकिंग सुनिश्चित करते हैं। अमेज़न पर 4,700 से अधिक रेटिंग और 4-स्टार स्कोर के साथ, यह एक भरोसेमंद विकल्प है। इस समय सेल में इस पर 66% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 13,990 रुपये से घटकर मात्र 4,689 रुपये रह गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बचत
सुरक्षा और क्वालिटी
स्टाइलिश लुक
अतिरिक्त छूट
क्यों खोजें विकल्प
सफाई के समय सावधानी बरतनी
एलपीजी केवल
5. Elica 3 Burner Auto Ignition Gas Stove | 773 CT VETRO AI S | Brass Burners | Toughened Glass Top | Stainless Steel Body | Euro Coated Pan Support | 7-Year Glass Warranty | Black & Silver
Elica का यह गैस स्टोव मजबूती और स्टाइल का एक शानदार मिश्रण है। इसमें टफन्ड ग्लास टॉप के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील बॉडी दी गई है, जो इसे जंग से सुरक्षित और टिकाऊ बनाती है। 1,300 से अधिक ग्राहकों द्वारा 4.2 स्टार रेटिंग प्राप्त यह चूल्हा अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अमेज़न सेल में यह 45% की छूट के साथ 4,699 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार ग्लास वारंटी
टिकाऊ बॉडी
मल्टीपल बर्नर्स
प्रीमियम फिनिश
मजबूत पकड़
क्यों खोजें विकल्प
दो-चरणीय इग्निशन
कांच का रखरखाव
6. Milton Ignis Pro 3 Burners Auto Ignition Gas Stove | ISI Certified | 6mm Toughened Glass Top | 360 Degree Nozzle | Heavy Pan Support | Pure Brass Burners | 1 Year Manufacturer's Warranty-Black & White
Milton Ignis Pro एक आधुनिक और सुविधाजनक 3-बर्नर गैस चूल्हा है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के खाना बनाना चाहते हैं। यह ISI प्रमाणित है, जो इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी देता है। इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर थीम किचन को एक अनोखा और स्टाइलिश लुक देता है। अमेज़न सेल में यह 47% की भारी छूट के साथ मात्र 3,799 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो इग्निशन
360 डिग्री नोजल
उच्च दक्षता
ISI सर्टिफाइड
अतिरिक्त बचत
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी केवल 1 साल
कांच की मोटाई
7. Crompton FlameStar 3 Burner Glass Top LPG Gas Stove | 1 Jumbo & 2 Medium Brass Burner | Max Space | Easy Cleaning | Toughened Glass | Tri Pin Burners | 2 Year Manufacturer's Warranty
Crompton FlameStar एक शक्तिशाली और भरोसेमंद 3-बर्नर गैस चूल्हा है, जिसे तेज़ कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'Amazon's Choice' और 4.2 स्टार रेटिंग वाला यह चूल्हा अपनी मजबूती और 'Max Space' डिज़ाइन के लिए लोकप्रिय है। इस मॉडल की खास बात यह है कि इसमें छोटे बर्नर की जगह जम्बो और मीडियम बर्नर का उपयोग किया गया है। सेल में यह 41% की छूट के साथ मात्र 3,549 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ कुकिंग
ज़्यादा जगह
तंदूर स्टैंड
आसान रखरखाव
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
केवल LPG
1. गैस स्टोव खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
बर्नर की संख्या: परिवार के आकार के अनुसार बर्नर चुनें (2-बर्नर छोटे परिवार के लिए, 3-4 बर्नर बड़े परिवार के लिए)।
मटेरियल: अच्छी गुणवत्ता वाले पीतल के बर्नर और स्टील या टफन ग्लास टॉप वाला स्टोव चुनें।
आईएसआई (ISI) मार्क: हमेशा ISI सर्टिफाइड गैस स्टोव खरीदें, जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
स्पेस: अपनी रसोई में चूल्हे की जगह को पहले माप लें (लंबाई और चौड़ाई)।
ब्रांड और वारंटी: अच्छी वारंटी वाली कंपनी का ही चुनाव करें, जैसे कि इस Moglix और इस Jagran लेख में बताया गया है।
2. ग्लास टॉप और स्टेनलेस स्टील में कौन सा बेहतर है?
ग्लास टॉप: ये दिखने में स्टाइलिश और आधुनिक लगते हैं और इन्हें साफ करना आसान होता है। हालांकि, इन पर भारी बर्तन जोर से पटकने पर क्रैक आने का डर रहता है।
स्टील: ये बहुत टिकाऊ होते हैं और इनमें टूटने का डर नहीं होता।
निष्कर्ष: यदि आप किचन को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो ग्लास टॉप चुनें, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करें।
3. ऑटो-इग्निशन और मैनुअल गैस स्टोव में क्या अंतर है?
ऑटो-इग्निशन: इसमें लाइटर या माचिस की जरूरत नहीं होती। नॉब घुमाते ही स्पार्क से आग जल जाती है। यह सुरक्षित है क्योंकि इसमें बर्नर बंद करते ही गैस सप्लाई भी बंद हो जाती है।
मैनुअल: इसमें आपको अलग से लाइटर या माचिस से बर्नर जलाना पड़ता है।
4. गैस स्टोव से पीली या लाल लौ क्यों निकलती है?
- गैस स्टोव से नीली लौ निकलना पूर्ण दहन का संकेत है।
- यदि लौ पीली या लाल है, तो इसका मतलब है कि बर्नर में गंदगी है, या हवा और गैस का मिश्रण सही नहीं है (अपूर्ण दहन)। बर्नर की सफाई करें।
5. गैस स्टोव में आग कम आ रही है, तो क्या करें?
बर्नर साफ करें: बर्नर कैप्स को साबुन और गर्म पानी में भिगोकर साफ करें।
गैस होल साफ करें: बर्नर के छोटे-छोटे छेदों को पिन या सुई से साफ करें।
नोजल चेक करें: अगर समस्या बनी रहती है, तो गैस मैकेनिक को बुलाकर नोजल चेक करवाएं।
6. क्या 3-बर्नर का चूल्हा वास्तु के हिसाब से सही है?
लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोग 3-बर्नर के चूल्हे को वास्तु के हिसाब से सही नहीं मानते हैं। हालांकि, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से 2 या 4 बर्नर अधिक संतुलित माने जाते हैं।
7. गैस लीकेज होने पर क्या करें?
तुरंत गैस बंद करें: रेगुलेटर को बंद कर दें।
वेंटिलेशन: घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें।
सावधानी: बिजली के स्विच या माचिस न जलाएं।
मदद लें: यदि गंध तेज है, तो तुरंत अपने गैस सप्लायर को फोन करें।
8. पुराना गैस स्टोव कब बदल देना चाहिए?
- जब बर्नर बार-बार खराब हो रहा हो।
- अगर कांच चटक या टूट गया हो।
- अगर बर्नर से नीली की जगह केवल पीली लौ ही आ रही हो और सफाई के बाद भी ठीक न हो।
- यदि गैस पाइप या रेगुलेटर के कनेक्शन में बार-बार लीकेज की समस्या आ रही हो।
9. गैस स्टोव की सर्विसिंग कितने दिनों में करानी चाहिए?
सुरक्षा के लिए, साल में कम से कम एक बार पेशेवर मैकेनिक से अपने गैस स्टोव, पाइप और रेगुलेटर की सर्विसिंग या जांच करानी चाहिए।
10. क्या गैस स्टोव से गैस की बचत की जा सकती है?
- हां, पीतल के बर्नर वाले गैस स्टोव बेहतर गर्मी देते हैं और एलपीजी बचाते हैं।
- खाना पकाते समय बर्तन को ढक्कन से ढकने से भी गैस की बचत होती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।