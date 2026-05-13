सस्ते हुए Gas Stove: Amazon पर 4 बर्नर वाले चूल्हों पर मची लूट, इतनी कम कीमत देख तुरंत कर देंगे ऑर्डर

अमेज़न सेल 2026 में प्रेस्टीज और एलिका जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के गैस स्टोव पर भारी डिस्काउंट और बेहतरीन बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। किचन को आधुनिक बनाने के लिए आप शानदार डील्स के साथ हाई-क्वालिटी ग्लास टॉप और ऑटो-इग्निशन चूल्हे आकर्षक कीमतों पर खरीद सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेज़न की इस साल की सबसे बड़ी सेल 2026 में होम और किचन अप्लायंसेज पर धमाकेदार ऑफर्स की बौछार हो रही है। इस सेल का मुख्य आकर्षण आधुनिक गैस स्टोव और कुकटॉप्स पर मिलने वाली भारी छूट है। अगर आप अपने पुराने और साधारण चूल्हे को बदलकर एक स्मार्ट, सुरक्षित और स्टाइलिश गैस स्टोव लाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। टॉप ब्रांड्स जैसे Prestige, Elica, Whirlpool, Faber, और Wonderchef पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस सेल में Auto-Ignition तकनीक वाले चूल्हों की भारी डिमांड है, जो बिना लाइटर या माचिस के केवल नॉब घुमाते ही जल जाते हैं। प्रीमियम लुक के लिए 8mm तक के मोटे टफन्ड ग्लास टॉप वाले स्टोव उपलब्ध हैं, जो न केवल किचन की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि सफाई में भी बेहद आसान हैं। बड़े परिवारों के लिए 3 और 4-बर्नर वाले मॉडल्स पर विशेष बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहे हैं।

सुरक्षा के लिहाज से ISI सर्टिफाइड चूल्हों पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा, SABAF इटालियन बर्नर्स और हाई-एफिशिएंसी पीतल के बर्नर्स वाले मॉडल्स पर 10 साल तक की वारंटी भी दी जा रही है। HDFC और SBI जैसे बैंक कार्ड्स का उपयोग करके आप इंस्टेंट कैशबैक और No Cost EMI का लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रीमियम हाइब्रिड हॉब खरीदना भी अब बजट के अंदर है। सीमित समय के इन ऑफर्स का लाभ उठाकर आप अपने खाना पकाने के अनुभव को और भी सुरक्षित और आधुनिक बना सकते हैं।

Faber Hob Superia HT763 एक प्रीमियम और आधुनिक बिल्ट-इन गैस हॉब है, जो आपके किचन को एक क्लासी लुक देता है। यह 76 सेमी चौड़ा है और इसमें 3 हाई-क्वालिटी पीतल के बर्नर्स दिए गए हैं। Amazon's Choice टैग और 4.4 स्टार रेटिंग के साथ, यह उत्पाद अपनी मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इस समय अमेजन सेल में यह 25% की छूट के साथ 16,790 रुपये में मिल रहा है।

Specifications बर्नर 3 हाई-फ्लेम ब्रास बर्नर्स इग्निशन ऑटो-इग्निशन कंट्रोल प्रीमियम मेटल नॉब्स क्यों खरीदें मजबूत निर्माण स्टाइलिश लुक आसान सफाई: बेहतरीन ऑफर क्यों खोजें विकल्प बिल्ट-इन' हॉब ऑटो-इग्निशन के लिए समय-समय पर बैटरी बदलने की जरूरत

Prestige Iris Plus एक किफायती और भरोसेमंद 3-बर्नर गैस चूल्हा है, जो आधुनिक फीचर्स और सुरक्षा के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में Auto-Ignition चूल्हा चाहते हैं। ISI सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला यह गैस स्टोव भारतीय किचन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्तमान सेल में यह 36% की छूट के साथ मात्र 3,949 रुपये में मिल रहा है।

Specifications सर्टिफिकेशन ISI प्रमाणित वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी कंट्रोल एर्गोनोमिक नॉब्स सतह प्रीमियम ब्लैक टफन्ड ग्लास टॉप क्यों खरीदें ऑटो इग्निशन तंदूर स्टैंड मजबूत ग्लास ब्रांड ट्रस्ट क्यों खोजें विकल्प औसत रेटिंग बड़े बर्तनों के लिए जगह थोड़ी कम

Wonderchef Galaxy 2-बर्नर ऑटो कुकटॉप छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर के ब्रांड 'Wonderchef' का यह चूल्हा अपने प्रीमियम लुक और Piezo Auto Ignition फीचर के लिए जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और टफन्ड ग्लास का संयोजन इसे मजबूत और सुंदर बनाता है। सेल में यह 39% की छूट के साथ मात्र 2,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications वारंटी 2 साल की व्यापक वारंटी पैन सपोर्ट भारी बर्तनों के लिए हैवी-ड्यूटी पैन सपोर्ट सफाई स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे बॉडी मजबूत स्टेनलेस स्टील फ्रेम और बॉडी क्यों खरीदें किफायती ऑटो-इग्निशन जगह की बचत आसान सफाई स्टाइलिश डिजाइन क्यों खोजें विकल्प केवल 2 बर्नर होने के कारण बड़े परिवारों या मेहमानों के आने पर खाना बनाने में समय ग्लास की मोटाई 3.7 स्टार रेटिंग

BLOWHOT Emerald एक प्रीमियम डिज़ाइन वाला गैस चूल्हा है जो विशेष रूप से मॉडुलर किचन के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके Heavy Tornado Brass Burners हैं, जो तेज़ और कुशल कुकिंग सुनिश्चित करते हैं। अमेज़न पर 4,700 से अधिक रेटिंग और 4-स्टार स्कोर के साथ, यह एक भरोसेमंद विकल्प है। इस समय सेल में इस पर 66% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 13,990 रुपये से घटकर मात्र 4,689 रुपये रह गई है।

Specifications वारंटी 2 साल की व्यापक वारंटी नॉब्स यूनिक डिज़ाइन वाले एलीगेंट नॉब्स सर्टिफिकेशन ISI प्रमाणित बॉडी ब्लैक पाउडर कोटेड माइल्ड स्टील फ्रेम क्यों खरीदें शानदार बचत सुरक्षा और क्वालिटी स्टाइलिश लुक अतिरिक्त छूट क्यों खोजें विकल्प सफाई के समय सावधानी बरतनी एलपीजी केवल

Elica का यह गैस स्टोव मजबूती और स्टाइल का एक शानदार मिश्रण है। इसमें टफन्ड ग्लास टॉप के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील बॉडी दी गई है, जो इसे जंग से सुरक्षित और टिकाऊ बनाती है। 1,300 से अधिक ग्राहकों द्वारा 4.2 स्टार रेटिंग प्राप्त यह चूल्हा अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अमेज़न सेल में यह 45% की छूट के साथ 4,699 रुपये में मिल रहा है।

Specifications वारंटी ग्लास पर 7 साल की लंबी वारंटी और बर्नर/वाल्व पर 2 साल की वारंटी सपोर्ट प्लेट ग्लास के नीचे स्टेनलेस स्टील सपोर्ट प्लेट पैन सपोर्ट यूरो-कोटेड पैन सपोर्ट बॉडी प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फ्रेम और ब्लैक टफन्ड ग्लास क्यों खरीदें शानदार ग्लास वारंटी टिकाऊ बॉडी मल्टीपल बर्नर्स प्रीमियम फिनिश मजबूत पकड़ क्यों खोजें विकल्प दो-चरणीय इग्निशन कांच का रखरखाव

Milton Ignis Pro एक आधुनिक और सुविधाजनक 3-बर्नर गैस चूल्हा है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के खाना बनाना चाहते हैं। यह ISI प्रमाणित है, जो इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी देता है। इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर थीम किचन को एक अनोखा और स्टाइलिश लुक देता है। अमेज़न सेल में यह 47% की भारी छूट के साथ मात्र 3,799 रुपये में मिल रहा है।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी ईंधन LPG कंपैटिबल पैन सपोर्ट हैवी-ड्यूटी पैन सपोर्ट नोजल 360 डिग्री घूमने वाला नोजल सतह 6mm मोटा ब्लैक टफन्ड ग्लास क्यों खरीदें ऑटो इग्निशन 360 डिग्री नोजल उच्च दक्षता ISI सर्टिफाइड अतिरिक्त बचत क्यों खोजें विकल्प वारंटी केवल 1 साल कांच की मोटाई

Crompton FlameStar एक शक्तिशाली और भरोसेमंद 3-बर्नर गैस चूल्हा है, जिसे तेज़ कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'Amazon's Choice' और 4.2 स्टार रेटिंग वाला यह चूल्हा अपनी मजबूती और 'Max Space' डिज़ाइन के लिए लोकप्रिय है। इस मॉडल की खास बात यह है कि इसमें छोटे बर्नर की जगह जम्बो और मीडियम बर्नर का उपयोग किया गया है। सेल में यह 41% की छूट के साथ मात्र 3,549 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी अतिरिक्त एक्सेसरी कॉम्प्लिमेंट्री तंदूरी स्टैंड सफाई जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे बर्नर टाइप हाई-एफिशिएंसी ट्राई-पिन बर्नर्स सतह प्रीमियम टफन्ड ब्लैक ग्लास क्यों खरीदें तेज़ कुकिंग ज़्यादा जगह तंदूर स्टैंड आसान रखरखाव क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन केवल LPG

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

1. गैस स्टोव खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बर्नर की संख्या: परिवार के आकार के अनुसार बर्नर चुनें (2-बर्नर छोटे परिवार के लिए, 3-4 बर्नर बड़े परिवार के लिए)।

मटेरियल: अच्छी गुणवत्ता वाले पीतल के बर्नर और स्टील या टफन ग्लास टॉप वाला स्टोव चुनें।

आईएसआई (ISI) मार्क: हमेशा ISI सर्टिफाइड गैस स्टोव खरीदें, जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं।

स्पेस: अपनी रसोई में चूल्हे की जगह को पहले माप लें (लंबाई और चौड़ाई)।

ब्रांड और वारंटी: अच्छी वारंटी वाली कंपनी का ही चुनाव करें, जैसे कि इस Moglix और इस Jagran लेख में बताया गया है।

2. ग्लास टॉप और स्टेनलेस स्टील में कौन सा बेहतर है? ग्लास टॉप: ये दिखने में स्टाइलिश और आधुनिक लगते हैं और इन्हें साफ करना आसान होता है। हालांकि, इन पर भारी बर्तन जोर से पटकने पर क्रैक आने का डर रहता है।

स्टील: ये बहुत टिकाऊ होते हैं और इनमें टूटने का डर नहीं होता।

निष्कर्ष: यदि आप किचन को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो ग्लास टॉप चुनें, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करें।

3. ऑटो-इग्निशन और मैनुअल गैस स्टोव में क्या अंतर है? ऑटो-इग्निशन: इसमें लाइटर या माचिस की जरूरत नहीं होती। नॉब घुमाते ही स्पार्क से आग जल जाती है। यह सुरक्षित है क्योंकि इसमें बर्नर बंद करते ही गैस सप्लाई भी बंद हो जाती है।

मैनुअल: इसमें आपको अलग से लाइटर या माचिस से बर्नर जलाना पड़ता है।

4. गैस स्टोव से पीली या लाल लौ क्यों निकलती है? गैस स्टोव से नीली लौ निकलना पूर्ण दहन का संकेत है।

यदि लौ पीली या लाल है, तो इसका मतलब है कि बर्नर में गंदगी है, या हवा और गैस का मिश्रण सही नहीं है (अपूर्ण दहन)। बर्नर की सफाई करें। 5. गैस स्टोव में आग कम आ रही है, तो क्या करें? बर्नर साफ करें: बर्नर कैप्स को साबुन और गर्म पानी में भिगोकर साफ करें।

गैस होल साफ करें: बर्नर के छोटे-छोटे छेदों को पिन या सुई से साफ करें।

नोजल चेक करें: अगर समस्या बनी रहती है, तो गैस मैकेनिक को बुलाकर नोजल चेक करवाएं।

6. क्या 3-बर्नर का चूल्हा वास्तु के हिसाब से सही है? लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोग 3-बर्नर के चूल्हे को वास्तु के हिसाब से सही नहीं मानते हैं। हालांकि, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से 2 या 4 बर्नर अधिक संतुलित माने जाते हैं।

7. गैस लीकेज होने पर क्या करें? तुरंत गैस बंद करें: रेगुलेटर को बंद कर दें।

वेंटिलेशन: घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें।

सावधानी: बिजली के स्विच या माचिस न जलाएं।

मदद लें: यदि गंध तेज है, तो तुरंत अपने गैस सप्लायर को फोन करें।

8. पुराना गैस स्टोव कब बदल देना चाहिए? जब बर्नर बार-बार खराब हो रहा हो।

अगर कांच चटक या टूट गया हो।

अगर बर्नर से नीली की जगह केवल पीली लौ ही आ रही हो और सफाई के बाद भी ठीक न हो।

यदि गैस पाइप या रेगुलेटर के कनेक्शन में बार-बार लीकेज की समस्या आ रही हो। 9. गैस स्टोव की सर्विसिंग कितने दिनों में करानी चाहिए? सुरक्षा के लिए, साल में कम से कम एक बार पेशेवर मैकेनिक से अपने गैस स्टोव, पाइप और रेगुलेटर की सर्विसिंग या जांच करानी चाहिए।

10. क्या गैस स्टोव से गैस की बचत की जा सकती है? हां, पीतल के बर्नर वाले गैस स्टोव बेहतर गर्मी देते हैं और एलपीजी बचाते हैं।

खाना पकाते समय बर्तन को ढक्कन से ढकने से भी गैस की बचत होती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।