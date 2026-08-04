WhatsApp अकाउंट हो सकता है बैन! अभी सुधार लें अपनी ये चार आदतें
अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो इन 4 गलतियों से बचना जरूरी है। थर्ड-पार्टी ऐप्स, स्पैम मैसेज और फेक न्यूज जैसी आदतें आपके WhatsApp अकाउंट को बैन करा सकती हैं।
WhatsApp आज दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। लोग चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन सभी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, WhatsApp के कुछ नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपका अकाउंट बैन किया जा सकता है। कई बार यूजर्स अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका अकाउंट कुछ वक्त के लिए या फिर हमेशा के लिए बंद हो सकता है।
थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल ना करें
कई यूजर्स ज्यादा फीचर्स पाने के लिए GB WhatsApp, WhatsApp Plus या अन्य मॉडिफाइड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप WhatsApp के ऑफीशियल वर्जन नहीं होते हैं और कंपनी इन्हें इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देती। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करने पर WhatsApp आपके अकाउंट को अस्थायी रूप से बैन कर सकता है या गंभीर स्थिति में स्थायी रूप से बैन भी कर सकता है।
इसके अलावा, इन अनऑफिशियल ऐप्स में प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़े खतरे भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड किए गए ऑफीशियल WhatsApp का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
बहुत ज्यादा लोगों को मेसेज भेजना
अगर आप कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को एक जैसा मेसेज भेजते हैं, तो WhatsApp इसे स्पैम एक्टिविटी मान सकता है। खासकर तब जब कई यूजर्स आपके नंबर को रिपोर्ट या ब्लॉक कर देते हैं। लगातार ऐसी ऐक्टिविटी होने पर कंपनी आपके अकाउंट की जांच कर सकती है और उस पर कार्रवाई कर सकती है।
बल्क मेसेज भेजने, अनजान लोगों को बार-बार मेसेज करने या बिना परमिशन के एडवर्टाइजमेंट से जुड़े मेसेज भेजने से बचना चाहिए।
फेक न्यूज या गलत जानकारी शेयर करना
WhatsApp पर फर्जी खबरें, अफवाहें या भ्रामक जानकारी फैलाना भी आपके अकाउंट के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर कोई कंटेंट WhatsApp की पॉलिसी का उल्लंघन करता है या बड़ी संख्या में यूजर्स इसकी शिकायत करते हैं, तो कंपनी कार्रवाई कर सकती है।
किसी भी मेसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता जांचना जरूरी है। खासतौर पर ऐसे मेसेज जिनमें डर फैलाने वाली बातें, गलत दावे या संदिग्ध लिंक शामिल हों।
आपत्तिजनक या गैरकानूनी कंटेंट शेयर करना
WhatsApp पर हिंसा फैलाने वाला कंटेंट, नफरत भरे संदेश, गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा कंटेंट या अन्य प्रतिबंधित कंटेंट शेयर करना नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में WhatsApp अकाउंट को तुरंत बैन कर सकता है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने वाले अकाउंट पर परमानेंट बैन लगाया जा सकता है। इसलिए किसी भी तरह का सेंसिटिव या आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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