iPhone यूजर्स को धोखा दे रही Apple? कंपनी जानबूझकर करती यह काम; Video ने मचाई खलबली

क्या Apple अपने iPhone यूजर्स को धोखा दे रही है? इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी यही ख्याल आएगा। वीडियो में एक महिला ऐप्पल पर गंभीर आरोप लगा रही है। आप भी देखें Viral Video

इंटरनेट पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने Apple पर गंभीर आरोप लगाएं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल आ सकता है कि क्या ऐप्पल अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा है। अगर आप भी ऐप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं या फिर नया आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। वीडियो में दिखाई दे रही है महिला, जो खुद को ऐप्पल का पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता रही है, ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मैकऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हो रहे इस वीडियो में, महिला आरोप लगा रही है कि ऐप्पल जानबूझकर पुराने फोन की स्पीड स्लो कर देती है, ताकि यूजर्स नए मॉडल खरीदने पर मजबूर हो जाएं। उसका दावा है कि जब भी कोई नया डिवाइस बाजार में आता है, तो कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती है जिनमें एक छिपा हुआ कोड होता है, यह कोड पुराने डिवाइस को धीमा करने और उनमें गड़बड़ियां पैदा करने के लिए ही बनाया गया होता है। नीचे देखें Viral Video..

वीडियो में महिला ने क्या कहा Wall Street Apes ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है। वायरल हो रही इस वीडियो में महिला ने दावा किया है कि “मैं ऐप्पल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और जब भी कोई नया फोन रिलीज होता था, तो पुराने फोन में मैलवेयर डाल दिया जाता था ताकि आपको फोन अपडेट करना पड़े - यानी, आपका फोन सिर्फ 'ग्लिच' (खराब) नहीं हो रहा होता था। वह जानबूझकर ऐसा करता था। इसे डिलीट होने से पहले शेयर करें।”

यह दावा पिछली बैटरी घोटाले की यादें ताजा कर देता है इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबर्दस्त अटेंशन मिली है, जिससे लोग एक बार फिर 'प्लांड ऑब्सोलेसेन्स' (planned obsolescence) के बारे में बात करने लगे हैं। कई यूजर्स इन ताजा बयानों की तुलना 2017 के एक बड़े विवाद से कर रहे हैं, जिसे 'बैटरीगेट' (Batterygate) के नाम से जाना जाता है।

उस समय, कंपनी ने यह स्वीकार किया था कि उसने रूटिन सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कुछ पुराने मॉडलों की स्पीड स्लो कर दी थी। हालांकि, उसने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मुख्य उद्देश्य खरीदारों को धोखा देना नहीं, बल्कि उन फोन को अचानक बंद होने से रोकना था जिनकी बैटरी पुरानी हो चुकी थी। जानबूझकर की गई हेराफेरी का यह नया आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, और ब्रांड ने अभी तक वायरल वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया है।

iPhone 18 लाइनअप का इंतजार करने वालों को कई बड़े नए फीचर्स मिलेंगे इन अफवाहों के फैलने के बीच, कई खरीदार पहले से ही iPhone 18 Pro के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्री से मिली लीक के मुताबिक, आने वाली सीरीज में एक ऐसा डिस्प्ले डिजाइन होगा जिसकी बहुत ज्यादा मांग थी। बताया जा रहा है कि यह ब्रांड फेशियल रिकग्निशन सेंसर को सीधे स्क्रीन के नीचे लाने पर काम कर रहा है।