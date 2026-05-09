Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

iPhone यूजर्स को धोखा दे रही Apple? कंपनी जानबूझकर करती यह काम; Video ने मचाई खलबली

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

क्या Apple अपने iPhone यूजर्स को धोखा दे रही है?  इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी यही ख्याल आएगा। वीडियो में एक महिला ऐप्पल पर गंभीर आरोप लगा रही है। आप भी देखें Viral Video

iPhone यूजर्स को धोखा दे रही Apple? कंपनी जानबूझकर करती यह काम; Video ने मचाई खलबली

इंटरनेट पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने Apple पर गंभीर आरोप लगाएं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल आ सकता है कि क्या ऐप्पल अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा है। अगर आप भी ऐप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं या फिर नया आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। वीडियो में दिखाई दे रही है महिला, जो खुद को ऐप्पल का पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता रही है, ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मैकऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हो रहे इस वीडियो में, महिला आरोप लगा रही है कि ऐप्पल जानबूझकर पुराने फोन की स्पीड स्लो कर देती है, ताकि यूजर्स नए मॉडल खरीदने पर मजबूर हो जाएं। उसका दावा है कि जब भी कोई नया डिवाइस बाजार में आता है, तो कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती है जिनमें एक छिपा हुआ कोड होता है, यह कोड पुराने डिवाइस को धीमा करने और उनमें गड़बड़ियां पैदा करने के लिए ही बनाया गया होता है। नीचे देखें Viral Video..

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹64900

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
flipkart-logo

₹99900

₹119900

खरीदिये

discount

7% OFF

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹76900

₹82900

खरीदिये

discount

11% OFF

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹119900

₹134900

खरीदिये

discount

10% OFF

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

₹149900

खरीदिये

वीडियो में महिला ने क्या कहा

Wall Street Apes ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है। वायरल हो रही इस वीडियो में महिला ने दावा किया है कि “मैं ऐप्पल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और जब भी कोई नया फोन रिलीज होता था, तो पुराने फोन में मैलवेयर डाल दिया जाता था ताकि आपको फोन अपडेट करना पड़े - यानी, आपका फोन सिर्फ 'ग्लिच' (खराब) नहीं हो रहा होता था। वह जानबूझकर ऐसा करता था। इसे डिलीट होने से पहले शेयर करें।”

ये भी पढ़ें:बटुए का काम करेगी Smartwatch, स्टोर कर सकेंगे जरूर चीजें, कीमत भी बजट में

यह दावा पिछली बैटरी घोटाले की यादें ताजा कर देता है

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबर्दस्त अटेंशन मिली है, जिससे लोग एक बार फिर 'प्लांड ऑब्सोलेसेन्स' (planned obsolescence) के बारे में बात करने लगे हैं। कई यूजर्स इन ताजा बयानों की तुलना 2017 के एक बड़े विवाद से कर रहे हैं, जिसे 'बैटरीगेट' (Batterygate) के नाम से जाना जाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

discount

10% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹62900

₹69900

खरीदिये

उस समय, कंपनी ने यह स्वीकार किया था कि उसने रूटिन सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कुछ पुराने मॉडलों की स्पीड स्लो कर दी थी। हालांकि, उसने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मुख्य उद्देश्य खरीदारों को धोखा देना नहीं, बल्कि उन फोन को अचानक बंद होने से रोकना था जिनकी बैटरी पुरानी हो चुकी थी। जानबूझकर की गई हेराफेरी का यह नया आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, और ब्रांड ने अभी तक वायरल वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया है।

ये भी पढ़ें:Inbox में आते ही डिलीट हो जाएंगे फालतू Email, खाली रहेगा स्टोरेज, सीक्रेट ट्रिक

iPhone 18 लाइनअप का इंतजार करने वालों को कई बड़े नए फीचर्स मिलेंगे

इन अफवाहों के फैलने के बीच, कई खरीदार पहले से ही iPhone 18 Pro के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्री से मिली लीक के मुताबिक, आने वाली सीरीज में एक ऐसा डिस्प्ले डिजाइन होगा जिसकी बहुत ज्यादा मांग थी। बताया जा रहा है कि यह ब्रांड फेशियल रिकग्निशन सेंसर को सीधे स्क्रीन के नीचे लाने पर काम कर रहा है।

इस बदलाव का मतलब है कि iPhone 17 Pro और बड़े iPhone 17 Pro Max में दिखने वाला जाना-पहचाना गोली जैसा कटआउट पूरी तरह से गायब हो सकता है। इसके बजाय, सेल्फी कैमरा एक छोटे से पंच होल के अंदर हो सकता है, जिससे यूजर्स को देखने के लिए ज्यादा साफ जगह मिलेगी, जबकि फोन की पूरी बॉडी का आकार वैसा ही रहेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।