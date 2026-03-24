Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UPI यूजर्स के लिए खुशखबरी! पिन भूलने पर भी अब आसानी से होगा पेमेंट, इस ऐप ने लॉन्च किया ऐसा गजब फीचर

Mar 24, 2026 07:09 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

BHIM ऐप ने नया बायोमेट्रिक फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब ₹5,000 तक का UPI पेमेंट बिना PIN डाले फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक से कर सकते हैं। NPCI की इस पहल से डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित हो गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अपना PIN भूल जाते हैं।

UPI यूजर्स के लिए खुशखबरी! पिन भूलने पर भी अब आसानी से होगा पेमेंट, इस ऐप ने लॉन्च किया ऐसा गजब फीचर

अगर आप अक्सर अपना UPI PIN भूल जाते हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। BHIM ऐप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे आप बिना PIN डाले भी पेमेंट कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि अब BHIM ऐप यूजर्स ₹5,000 तक की UPI पेमेंट सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की मदद से कर सकते हैं। यह सुविधा NPCI की ओर से शुरू की गई है, जिससे डिजिटल पेमेंट और भी आसान और सुरक्षित बन जाएगा।

ये भी पढ़ें:मोबाइल से खींचें DSLR जैसी फोटो! Vivo V70 FE में सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरा

क्या होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन?

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक ऐसी तकनीक है, जिसमें आपकी पहचान फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से की जाती है, यानी अब ग्राहकों को PIN याद रखने की झंझट खत्म हो गई है।

कैसे करें इस फीचर को ऑन?

BHIM ऐप में यह सुविधा चालू करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें

1- सबसे पहले आप BHIM ऐप खोलें।

2- इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं।

3- इसके बाद अपना बैंक अकाउंट चुनें।

4- फिर बॉयोमैट्रिक ट्रांजैक्शन ऑप्शन ऑन करें।

5- इसके बाद आप आसानी से ₹5,000 तक का पेमेंट कर पाएंगे।

यूजर्स के लिए क्यों है फायदेमंद?

ये यूजर्स के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप PIN भूल जाते हैं, तो भी आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा इससे पेमेंट प्रोसेस तेज और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही सिक्योरिटी भी और मजबूत हो जाएगी। ये ऑनलाइन, QR कोड और P2P ट्रांजैक्शन में भी काम आएगा।

ये भी पढ़ें:108MP कैमरा, प्रीमियम विगेन लेदर बैक के साथ अगले हफ्ते आ रहा Redmi का 5G फोन

UPI और BHIM क्या हैं?

BHIM एक पेमेंट ऐप है, जिससे आप सीधे बैंक से बैंक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं, UPI एक डिजिटल सिस्टम है, जो मोबाइल के जरिए तुरंत पैसे भेजने और पाने की सुविधा देता है।

ध्यान रखने वाली बातें

यह सुविधा सिर्फ ₹5,000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए है और बड़े पेमेंट के लिए अभी भी PIN जरूरी रहेगा।

BHIM ऐप का यह नया फीचर डिजिटल पेमेंट को और आसान बना देगा। खासकर उन लोगों के लिए जो PIN भूल जाते हैं, यह एक बड़ी राहत है। अब सिर्फ एक टच या फेस स्कैन से फास्ट, आसान और सुरक्षित ट्रांजैक्शन और पेमेंट हो सकेगा।

ये भी पढ़ें:बड़ी खुशखबरी! ₹5 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का धांसू फोन, फ्लिपकार्ट पर बंपर डील
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।