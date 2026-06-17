महंगे लैपटॉप्स भूल जाओगे, Amazon से खरीदें कम कीमत में प्रीमियम लुक वाले ये धांसू ऑप्शन्स
अगर आप भारी-भरकम पैसे खर्च किए बिना एक लग्जरी लुक और दमदार फीचर्स वाला लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Amazon पर शानदार बजट ऑप्शन्स उपलब्ध हैं। ये किफायती लैपटॉप्स न सिर्फ आपके हजारों रुपये बचाएंगे, बल्कि इनका प्रीमियम मेटल फिनिश और स्लिम डिजाइन आपको महंगे फ्लैगशिप लैपटॉप्स की याद दिला देगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अक्सर लोगों को लगता है कि एक प्रीमियम, स्लिम और मेटालिक लुक वाला लैपटॉप खरीदने के लिए कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। Amazon पर ऐसे कई धांसू और किफायती लैपटॉप्स उपलब्ध हैं, जो बेहद कम कीमत में आपको एक लग्जरी और फ्लैगशिप डिवाइस वाली फील देते हैं। यदि आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स, ऑफिस वर्क या नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए एक नया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो आपको महंगे ब्रांड्स पर अंधाधुंध पैसे लुटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
Amazon पर मिलने वाले इन बजट-फ्रेंडली लैपटॉप्स में न सिर्फ थिन-एंड-लाइट (पतला और हल्का) डिजाइन मिलता है, बल्कि इनमें मेटल फिनिश चेसिस, नैरो-बेज़ेल फुल एचडी डिस्प्ले और बैकलिट कीबोर्ड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये डिवाइस पीछे नहीं हैं; इनमें आपको लेटेस्ट जेनरेशन के प्रोसेसर, फास्ट एसएसडी स्टोरेज और दमदार बैटरी लाइफ मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो ये लैपटॉप्स आपके हजारों रुपये बचाते हुए भी आपको एक आलीशान और स्टाइलिश लुक देते हैं, जिससे इन्हें देखकर कोई भी इनकी असली कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। यदि आप समझदारी से पैसा बचाना चाहते हैं, तो आज ही Amazon की इस लिस्ट को चेक करें।
1. Acer Aspire Lite 12th Gen, Intel Core i5-12450H, Office 2024 + M365 Basic, 12GB RAM/512GB SSD, 39.62cm 15.6" FHD IPS Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.7KG,AL15-52H, Backlit KB, Thin & Light Laptop
अगर आप 55,000 रुपए के बजट में एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो दिखने में बेहद प्रीमियम हो और परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई समझौता न करे, तो Acer Aspire Lite (AL15-52H) एक बेहतरीन विकल्प है। Pure Silver कलर और सिर्फ 1.7KG वजन के साथ आने वाला यह लैपटॉप बेहद स्लिम और लाइटवेट है। इसमें दमदार 12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी मल्टीटास्किंग और ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकता है। इसके साथ ही इसमें Office 2024 और Microsoft 365 Basic का लाइफटाइम सपोर्ट भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 'H' सीरीज प्रोसेसर
प्रीमियम IPS डिस्प्ले
फास्ट LPDDR5 रैम
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
USB 2.0 पोर्ट्स
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. HP 15, AMD Ryzen 7 7730U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr), Office Home24, Silver,1.59kg, FC0761AU, FHD Camera w/privacy shutter, Backlit Laptop
अगर आप 60,000 रुपए के अंदर एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जिसमें जबरदस्त रैम, बेहतरीन बैटरी लाइफ और प्राइवेसी फीचर्स हों, तो HP 15 (FC0761AU) एक शानदार विकल्प है। यह लैपटॉप पावरफुल AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर के साथ आता है, जो कोडिंग, ऑफिस के भारी काम और स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए बेहद मुफीद है। सिर्फ 1.59kg वजन और Silver कलर के कारण यह दिखने में काफी स्टाइलिश और कैरी करने में बहुत आसान है। इसके साथ Office Home 2024 और 1 साल का Microsoft 365 Basic भी बिल्कुल फ्री मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
16GB की बड़ी रैम
शानदार FHD वेबकैम और प्राइवेसी
लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग
लाइटवेट डिजाइन
लाइटवेट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित Type-C पोर्ट
प्रोफेशनल फोटो या वीडियो कलर ग्रेडिंग के लिए यह स्क्रीन उतनी सटीक नहीं
3. Dell Inspiron 15 DC15250 Laptop (Intel Core 3-100U, 8GB DDR5 RAM, 512GB SSD, 15.6" Full HD Display, Windows 11 Home, MS Office 2024 + Microsoft 365, Carbon Black, 1 Year NBD Warranty)
अगर आप 45,000 रुपए से 50,000 रुपए के बजट में एक भरोसेमंद और टिकाऊ ब्रांड का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Dell Inspiron 15 (DC15250) एक बहुत ही प्रैक्टिकल विकल्प है। यह लैपटॉप बिल्कुल नए Intel Core 3-100U प्रोसेसर के साथ आता है, जो रोजमर्रा के ऑफिस वर्क, कॉलेज असाइनमेंट्स और स्मूथ वेब ब्राउजिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। Carbon Black डिजाइन वाले इस लैपटॉप में आपको 8GB की सुपर-फास्ट DDR5 रैम और MS Office 2024 का लाइफटाइम सपोर्ट मिलता है। साथ ही, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसके साथ मिलने वाली 1 Year Dell Next Business Day Onsite Warranty है, जो आपको सर्विस की पूरी चिंता से मुक्त रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-जेन DDR5 रैम
नेक्स्ट बिजनेस डे
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पैकेज
स्मूथ और फास्ट बूटिंग
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए नहीं
प्लास्टिक बॉडी डिजाइन
4. DELL PRO 15 (2025) AMD Ryzen 5 7520U Quad Core - (8 GB DDR5/512 GB SSD/AMD Radeon 610M Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/Backlit/15.6" FHD Display/Black/1.5 kg/MSO 2021
अगर आपका बजट 45,000 रुपए के अंदर है और आप बिजनेस या प्रोफेशनल काम के लिए एक बहुत ही हल्का और फास्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो DELL PRO 15 (2025) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है। केवल 1.5 kg वजन के साथ आने वाला यह थिन और लाइट लैपटॉप कैरी करने में बेहद आसान है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के साथ 8GB की सुपर-फास्ट DDR5 रैम दी गई है, जो रोजमर्रा के ऑफिस वर्क और मल्टीटास्किंग को बहुत स्मूथ बनाती है। इसके साथ ही, इसमें MS Office 2021 का लाइफटाइम सपोर्ट और रात में काम करने के लिए Backlit Keyboard भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
120Hz का स्मूथ डिस्प्ले
बेहद हल्का और पोर्टेबल
एक्सपेंडेबल स्टोरेज
पैसे की भारी बचत
120Hz का स्मूथ डिस्प्ले
सुपर-फास्ट DDR5 रैम
बेहद हल्का और पोर्टेबल
एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग के लिए सही नहीं
बहुत भारी 4K वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग के लिए थोड़ा धीमा
MS Office का पुराना वर्जन
हैवी गेमिंग के लिए सही नहीं
5. ASUS Vivobook 14,Smartchoice,AMD Ryzen AI 5 330, 16GB RAM, 512GB SSD,FHD+ 14", Win11,Office24, M365 Basic (1Yr)*,Quiet Blue, 1.46Kg,M1407KA-LY132WS,AMD Radeon iGPU, 50 Tops,Next-Gen AI Laptop,Copilot+
यदि आप 65,000 रुपए के बजट में भविष्य की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस एक मॉडर्न लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो ASUS Vivobook 14 (M1407KA-LY132WS) एक बेहद क्रांतिकारी विकल्प है। यह लैपटॉप बिल्कुल नए AMD Ryzen AI 5 330 प्रोसेसर और Copilot+ सपोर्ट के साथ आता है, जो इसे एक Next-Gen AI Laptop बनाता है। Quiet Blue कलर और महज 1.46Kg वजन के साथ यह डिवाइस दिखने में बहुत ही स्टाइलिश और ले जाने में बेहद आसान है। इसमें 16GB की हाई-स्पीड रैम और लेटेस्ट Office Home 2024 का लाइफटाइम सपोर्ट भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 50 TOPS AI NPU
डेडिकेटेड Copilot Key
FHD+ 16:10 डिस्प्ले
फुल-फीचर्ड Type-C पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रिफ्रेश रेट
4-कोर आर्किटेक्चर
6. ASUS Chromebook CX1405 (2026), Smartchoice,Intel N50 Processor, Intel UHD iGPU, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14" (35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.39 Kg, CX1405CTA-S60622, 42WHrs, Thin & Light Laptop
यदि आपका बजट बेहद कम है और आप केवल पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, कंटेंट राइटिंग और वेब ब्राउजिंग के लिए एक बेहद हल्का और सुरक्षित डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो ASUS Chromebook CX1405 (2026) एक बहुत ही बढ़िया Smartchoice विकल्प है। यह पारंपरिक विंडोज लैपटॉप नहीं है, बल्कि Chrome OS पर चलता है, जो बेहद लाइटवेट और वायरस-मुक्त सुरक्षित एक्सपीरियंस देता है। Pure Grey कलर और सिर्फ 1.39 Kg वजन के साथ यह काफी स्लिम और पोर्टेबल है। इसमें आपको 8GB की लेटेस्ट LPDDR5 रैम और प्राइवेसी के लिए वेबकैम शटर जैसे उपयोगी फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट और लाइटवेट ओएस
लेटेस्ट LPDDR5 रैम
फुल-फीचर्ड Type-C पोर्ट्स
बेहतरीन डिस्प्ले और ब्राइटनेस
क्यों खोजें विकल्प
सीमित सॉफ्टवेयर
कोडिंग, भारी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए बिल्कुल नहीं
7. Acer Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG
यदि आप घर के सामान्य कामों, स्कूली पढ़ाई, या बेसिक ऑफिस वर्क के लिए एक बड़े स्क्रीन वाला बजट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Acer Aspire 3 (A325-45) एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। यह लैपटॉप Pure Silver कलर और केवल 1.5 KG वजन के साथ आता है, जो 15.6 इंच के लैपटॉप के लिहाज से काफी हल्का और पोर्टेबल है। इसमें रोजमर्रा के बुनियादी कामों को संभालने के लिए Intel Celeron N4500 प्रोसेसर और फाइल्स को तेजी से खोलने के लिए 512GB की SSD स्टोरेज दी गई है। साथ ही, यह Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आउट-ऑफ-द-बॉक्स तैयार मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और सुरक्षित स्क्रीन
मल्टीटास्किंग के लिए 8GB रैम
हल्का डिजाइन
फास्ट और पर्याप्त स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD डिस्प्ले
सीमित कनेक्टिविटी
1. लैपटॉप का बेसिक नॉलेज क्या है?
लैपटॉप एक पोर्टेबल (आसानी से कहीं भी ले जाने योग्य) पर्सनल कंप्यूटर है। यह मुख्य रूप से दो हिस्सों से बना होता है, ऊपरी हिस्सा जिसमें डिस्प्ले (स्क्रीन) होती है, और निचला हिस्सा जिसमें कीबोर्ड, टचपैड, बैटरी और मुख्य हार्डवेयर लगे होते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम : यह लैपटॉप की आत्मा है। ज्यादातर लैपटॉप Windows, macOS (Apple) या ChromeOS (Google) पर चलते हैं।
इंटरनेट और कनेक्टिविटी: इसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ इन-बिल्ट होते हैं, जिससे आप बिना तारों के इंटरनेट और अन्य डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं।
बैटरी: डेस्कटॉप कंप्यूटर के विपरीत, लैपटॉप रीचार्ज होने वाली बैटरी पर चलता है, जिससे आप बिना बिजली के भी कुछ घंटों तक काम कर सकते हैं।
2. लैपटॉप खरीदने से पहले क्या-क्या देखना चाहिए?
एक नया लैपटॉप खरीदने से पहले आपको इन 6 मुख्य कंपोनेंट्स (हार्डवेयर) पर ध्यान देना चाहिए:
प्रोसेसर : यह लैपटॉप का दिमाग है। सामान्य काम (पढ़ाई/ऑफिस) के लिए Intel Core i3 या AMD Ryzen 3 ठीक है। कोडिंग या हैवी टास्क के लिए Intel Core i5/i7 या AMD Ryzen 5/7 चुनें।
रैम : लैपटॉप की स्पीड रैम पर निर्भर करती है। आज के समय में सुचारू रूप से काम करने के लिए कम से कम 8GB RAM होना जरूरी है। अगर बजट इजाजत दे, तो 16GB RAM सबसे बेस्ट है।
स्टोरेज : हमेशा SSD वाला लैपटॉप ही खरीदें, HDD वाला नहीं। SSD होने से लैपटॉप बहुत तेजी से चालू और बंद होता है। कम से कम 512GB SSD स्टोरेज होना अच्छा माना जाता है।
डिस्प्ले : स्क्रीन का साइज (14 इंच या 15.6 इंच) अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। ध्यान रखें कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन Full HD (1920x1080) और पैनल IPS होना चाहिए ताकि आँखों पर जोर न पड़े।
बैटरी लाइफ : ऐसा लैपटॉप चुनें जो एक बार चार्ज करने पर कम से कम 5 से 7 घंटे का बैकअप दे सके।
पोर्ट्स : लैपटॉप में पेनड्राइव और माउस लगाने के लिए पर्याप्त USB पोर्ट्स, चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट और टीवी या प्रोजेक्टर जोड़ने के लिए HDMI पोर्ट होना जरूरी है।
3. लैपटॉप के मुख्य गुण बताइए?
एक कंप्यूटर के मुकाबले लैपटॉप में निम्नलिखित मुख्य गुण या फायदे होते हैं:
पोर्टेबिलिटी : वजन में हल्का और साइज में छोटा होने के कारण आप इसे बैग में रखकर कहीं भी (कैफे, ऑफिस, कॉलेज, या सफर में) ले जा सकते हैं।
बिजली जाने पर भी काम : इसमें रीचार्ज होने वाली बैटरी होती है, इसलिए बिजली कट जाने पर भी आपका काम नहीं रुकता और डेटा डिलीट होने का खतरा नहीं रहता।
ऑल-इन-वन डिवाइस : इसके अंदर कीबोर्ड, माउस (टचपैड), वेबकैम, माइक्रोफोन और स्पीकर्स पहले से ही जुड़े होते हैं। आपको अलग से कुछ भी खरीदने या तारों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
कम बिजली की खपत : एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले लैपटॉप बहुत कम बिजली की खपत करता है।
4. लैपटॉप के जनक कौन थे?
दुनिया के पहले व्यावहारिक लैपटॉप को डिजाइन करने का श्रेय एडम ओसबोर्न को दिया जाता है। उन्होंने अप्रैल 1981 में Osborne 1 नाम का पहला व्यावसायिक रूप से सफल पोर्टेबल कंप्यूटर कंप्यूटर बनाया था, जिसका वजन करीब 11 किलोग्राम था।
हालाँकि, आज हम जिस स्लिम और मुड़ने वाले आधुनिक लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उस डिजाइन की परिकल्पना एलन के ने 1968 में डायनाबुक के रूप में की थी, और पहले मुड़ने वाले लैपटॉप को बिल मोगरिज ने 1979 में डिजाइन किया था। लेकिन व्यावसायिक रूप से शुरुआत करने के कारण एडम ओसबोर्न को ही लैपटॉप का मुख्य जनक माना जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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