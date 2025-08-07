मुड़ने वाले Samsung फोन पर 41 हजार रुपये की छूट, मौका चूकना नहीं चाहेंगे आप foldable samsung smartphone on 41000 rupees discount on Amazon check the Galaxy Z Flip 5 5G, Gadgets Hindi News - Hindustan
मुड़ने वाले Samsung फोन पर 41 हजार रुपये की छूट, मौका चूकना नहीं चाहेंगे आप

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के फोल्डेबल फोन पर खास डिस्काउंट का फायदा ग्राहकों को Amazon पर मिल रहा है। Galaxy Z Flip 5 5G पर लिमिटेड टाइम के लिए 41 हजार रुपये तक की छूट दी गई है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:35 PM
फोल्डेबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung सबसे आगे है और इसके डिवाइसेज यूजर्स को हमेशा ही इंप्रेस करते हैं। अगर आप भी मुड़ने वाला Samsung फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड बजट के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे थे तो आपके पास बेहतरीन मौका है। Amazon पर Galaxy Z Flip 5 5G को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 41 हजार रुपये सस्ते में खरीदा जा सकता है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Samsung Galaxy Z Flip 5 का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरियंट केवल 59,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। जबकि इस डिवाइस को कंपनी ने 99,999 रुपये कीमत पर भारतीय मार्केट में लॉन्च किया था। ग्राहकों को SBI क्रेडिट कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इफेक्टिव प्राइस 58,999 रुपये रह जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹40 हजार से कम में खरीदना है बेस्ट फोन? OnePlus से Samsung तक, ये रहीं बेस्ट डील

ग्राहक चाहें तो पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए 47,150 रुपये तक के अधिकतम डिस्काउंट का फायदा ले सकते है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। ध्यान रहे, आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का ही फायदा ले सकते हैं।

ऐसे हैं Galaxy Z Flip 5 5G के स्पेसिफिकेशंस

सैमसंग डिवाइस में 6.7 इंच का फुल HD+ डायनामिक AMOLED 2X इनर डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 1080x2640 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके साथ ही 3.4 इंच का सुपर AMOLED कवर डिस्प्ले भी मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है और बैक पैनल पर 12MP कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

डिवाइस में 3700mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें 15W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और 4.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

