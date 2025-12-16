Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़foldable phone under 40000 rupees to launch soon as AI Plus confirms new NovaFlip
₹40 हजार के अंदर आ रहा है फोल्ड होने वाला फोन, ऐसे होंगे AI+ NovaFlip के फीचर्स

₹40 हजार के अंदर आ रहा है फोल्ड होने वाला फोन, ऐसे होंगे AI+ NovaFlip के फीचर्स

संक्षेप:

टेक कंपनी AI+ की ओर से इसका पहला मुड़ने वाला फोन अगले साल लॉन्च किया जाएगा और इसे कन्फर्म कर दिया गया है। NovaFlip की कीमत 40 हजार रुपये से कम रखी जाएगी।

Dec 16, 2025 09:31 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन कंपनी AI+ ने अपने पहले मुड़ने वाले फोन NovaFlip की घोषणा कर दी है। इस डिवाइस को कंपनी अपने पहले फ्लिप फोन के तौर पर लाने वाली है और भारत में यह अगले साल की पहली तिमाही में पेश किया जाएगा। कंपनी ने खुलासा किया है कि इस फोन की कीमत 40 हजार रुपये से कम रखी जाएगी। इसके बाद कंपनी अगले साल ही अपना पहला फोल्ड फोन भी ला सकती है।

AI+ NovaFlip को कंपनी अपनी Nova सीरीज का हिस्सा बनाने वाली है। इस डिवाइस को अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर इनोवेटिव फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा और इसी लाइनअप में आने वाले दिनों में Nova Pro और Nova Ultra भी शामिल किए जाएंगे। अब तक कंपनी ने Nova लाइनअप में Nova 5G लॉन्च किया है, जो बजट सेगमेंट में खूब पसंद किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

ऐसे होंगे कंपनी के Flip Phone के फीचर्स

कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि AI+ NovaFlip में यूजर्स को NxtQuantum OS मिलेगा और यह ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लिप डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर स्किन फोन को फोल्ड और अनफोल्ड करने पर खुद को एडजस्ट कर लेगी। उदाहरण के लिए, फोन क्लोज होने पर सेकेंडरी डिस्प्ले पर क्विक चेक्स, एट-ए-ग्लांस और नोटिफिकेशंस दिखाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

कंपनी ने साफ किया है कि AI+ NovaFlip में कोई प्रीलोडेड ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। AI+ Smartphone कंपनी के CEO माधव सेठ ने कहा है कि फ्लिप स्मार्टफोन्स क्लासिक फील वापस लेकर आए हैं और मॉडर्न फीचर्स भी ऑफर करते हैं। संकेत मिले हैं कि फ्लिप फोन से शुरुआत करने के बाद ब्रैंड एक फोल्ड वेरियंट भी पेश कर सकती है लेकिन अबतक इसकी कोई लॉन्च टाइमलाइन नहीं कन्फर्म की गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
