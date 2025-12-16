₹40 हजार के अंदर आ रहा है फोल्ड होने वाला फोन, ऐसे होंगे AI+ NovaFlip के फीचर्स
टेक कंपनी AI+ की ओर से इसका पहला मुड़ने वाला फोन अगले साल लॉन्च किया जाएगा और इसे कन्फर्म कर दिया गया है। NovaFlip की कीमत 40 हजार रुपये से कम रखी जाएगी।
स्मार्टफोन कंपनी AI+ ने अपने पहले मुड़ने वाले फोन NovaFlip की घोषणा कर दी है। इस डिवाइस को कंपनी अपने पहले फ्लिप फोन के तौर पर लाने वाली है और भारत में यह अगले साल की पहली तिमाही में पेश किया जाएगा। कंपनी ने खुलासा किया है कि इस फोन की कीमत 40 हजार रुपये से कम रखी जाएगी। इसके बाद कंपनी अगले साल ही अपना पहला फोल्ड फोन भी ला सकती है।
AI+ NovaFlip को कंपनी अपनी Nova सीरीज का हिस्सा बनाने वाली है। इस डिवाइस को अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर इनोवेटिव फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा और इसी लाइनअप में आने वाले दिनों में Nova Pro और Nova Ultra भी शामिल किए जाएंगे। अब तक कंपनी ने Nova लाइनअप में Nova 5G लॉन्च किया है, जो बजट सेगमेंट में खूब पसंद किया जा रहा है।
ऐसे होंगे कंपनी के Flip Phone के फीचर्स
कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि AI+ NovaFlip में यूजर्स को NxtQuantum OS मिलेगा और यह ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लिप डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर स्किन फोन को फोल्ड और अनफोल्ड करने पर खुद को एडजस्ट कर लेगी। उदाहरण के लिए, फोन क्लोज होने पर सेकेंडरी डिस्प्ले पर क्विक चेक्स, एट-ए-ग्लांस और नोटिफिकेशंस दिखाए जाएंगे।
कंपनी ने साफ किया है कि AI+ NovaFlip में कोई प्रीलोडेड ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। AI+ Smartphone कंपनी के CEO माधव सेठ ने कहा है कि फ्लिप स्मार्टफोन्स क्लासिक फील वापस लेकर आए हैं और मॉडर्न फीचर्स भी ऑफर करते हैं। संकेत मिले हैं कि फ्लिप फोन से शुरुआत करने के बाद ब्रैंड एक फोल्ड वेरियंट भी पेश कर सकती है लेकिन अबतक इसकी कोई लॉन्च टाइमलाइन नहीं कन्फर्म की गई है।
