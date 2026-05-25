Foldable iPhone पर मचा बवाल! लोग बोल रहे- Apple ने कॉपी किया इस ब्रांड का डिजाइन
Apple के फोल्डेबल iPhone Ultra Fold को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। iFixit वीडियो में Huawei जैसे डिजाइन की चर्चा के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अप्पके ने Huawei से फोन के डिजाइन चुराया है।
फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का ट्रेंड लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सैमसंग, Huawei और मोटोरोला जैसी कंपनियां पहले ही इस सेगमेंट में अपने कई डिवाइस लॉन्च कर चुकी हैं। अब लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि एप्पल भी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच iPhone Ultra Fold को लेकर इंटरनेट पर नई बहस शुरू हो गई है। हाल ही में iFixit से जुड़े एक वीडियो और कुछ डिजाइन चर्चाओं के बाद सोशल मीडिया पर लोग दावा करने लगे कि एप्पल का आने वाला फोल्डेबल आईफोन काफी हद तक Huawei के फोल्डेबल फोन जैसा दिख सकता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर “Apple Copying Huawei” जैसी चर्चाएं तेजी से वायरल होने लगी हैं।
हालांकि Apple की तरफ से अभी तक फोल्डेबल आईफोन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक्स और कॉन्सेप्ट डिजाइन लगातार सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि Apple अपने Foldable iPhone में प्रीमियम डिजाइन, बड़ी डिस्प्ले और एडवांस AI फीचर्स दे सकता है।
Huawei vs Apple
Huawei पहले से ही फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में काफी एक्टिव रहा है। कंपनी के कई फोल्डेबल फोन्स में पतला डिजाइन, बड़ी इनर डिस्प्ले और अलग फोल्ड मैकेनिज्म देखने को मिला है। अब लोगों का कहना है कि एप्पल का संभावित फोल्डेबल आईफोन भी कुछ इसी तरह का डिजाइन अपना सकता है। iFixit टेक दुनिया में Device Teardown और Design Analysis के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स ने डिजाइन की तुलना शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि फोल्डेबल आईफोन का कॉन्सेप्ट Huawei Devices जैसा लग रहा है।
फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि एप्पल ने किसी कंपनी का डिजाइन कॉपी किया है। वहीं टेक एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फोल्डेबल फोन इंडस्ट्री में कई कंपनियां एक जैसे डिजाइन एलिमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में डिजाइन ऑप्शन सीमित होते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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