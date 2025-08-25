इंतजार खत्म! आखिरकार आ रहा है मुड़ने वाला iPhone, मिलेंगे 4 कैमरे और नहीं लगेगा SIM कार्ड Foldable iPhone 2026 Touch ID Returns eSIM-Only Setup and Four Cameras Expected, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Foldable iPhone 2026 Touch ID Returns eSIM-Only Setup and Four Cameras Expected

टेक कंपनी ऐपल साल 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करने जा रही है, जिसका कोडनेम V68 रखा गया है। इसमें चार कैमरे, eSIM-only सपोर्ट, Touch ID और नया C2 मॉडेम मिल सकता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:20 PM
कई साल से लग रहे कयासों के बाद अब आखिरकार Apple भी फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करने को तैयार है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone, जिसे कोड-नेम V68 दिया गया है, अगले साल 2026 में लॉन्च हो सकता है। यह फोन iPhone 18 सीरीज का हिस्सा होगा और इसके जरिए Apple सीधे Samsung और चाइनीज कंपनियों को टक्कर देगा, जो साल 2019 से ही इस कैटेगरी में मौजूद हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो फोल्डेबल iPhone का डिजाइन Samsung Galaxy Z Fold जैसा बुक-स्टाइल होगा। यानी यह खुलने पर टैबलेट साइज का बड़ा स्क्रीन देगा, जिससे पावर यूजर्स, स्ट्रीमिंग पसंद करने वाले और मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों को एक iPad जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। Apple इसमें इन-सेल टच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। यह डिस्प्ले क्रीज (crease) की विजिबिलिटी को कम करने और टच रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए खासतौर से डिजाइन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

Touch ID की वापसी और eSIM-only

फोल्डेबल iPhone में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो Face ID की जगह Touch ID की वापसी है। यह डिजाइन चॉइस फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर को ध्यान में रखकर की गई है। इसके अलावा, यह फोन पूरी तरह eSIM-only होगा। यानी इसमें कोई फिजिकल SIM स्लॉट नहीं दिया जाएगा। Apple पहले से ही iPhone Air और अमेरिका में लॉन्च हुए iPhones के साथ यह कदम उठा चुका है और अब कंपनी इसे अपने फोल्डेबल मॉडल्स में भी लागू करने जा रही है।

फोल्डेबल फोन में चार कैमरों का सेटअप

रिपोर्ट्स के अनुसार फोल्डेबल iPhone में कुल चार कैमरे होंगे- एक कवर डिस्प्ले पर, एक अंदर और डुअल रियर कैमरा सेटअप। चुनौती यह होगी कि इन कैमरों की परफॉर्मेंस Apple की Pro सीरीज के बराबर लाई जा सके। कैमरा के अलावा सबसे खास बात यह हो सकती है कि Apple iPad-जैसे मल्टीटास्किंग फीचर्स को iOS में लाया जाए। स्प्लिट-स्क्रीन ऐप्स, ड्रैग-एंड-ड्रॉप और यहां तक कि Apple Pencil सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत में बनेगा हर iPhone 17 मॉडल: Apple का सबसे ऐतिहासिक फैसला

मिलेगा Apple का इन-हाउस C2 मॉडेम

फोल्डेबल iPhone, Apple के सेकेंड जेनरेशन C2 मॉडेम के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon मॉडेम्स के बराबर होगी। इसका मतलब है कि Apple अब अपने हार्डवेयर पर ज्यादा कंट्रोल चाहता है और थर्ड-पार्टी पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। पता चला है कि Apple अपने सप्लायर्स के साथ पहले ही पार्ट्स पर काम शुरू कर चुका है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2026 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल इसे ब्लैक और व्हाइट कलर में टेस्ट किया जा रहा है।

क्या Samsung को मिलेगी कड़ी टक्कर?

Samsung को फोल्डेबल मार्केट में पांच साल की बढ़त है, लेकिन ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि Apple देर से आकर भी मार्केट पर कब्जा कर लेता है। iPod पहला MP3 प्लेयर नहीं था, iPhone पहला स्मार्टफोन नहीं था और Apple Watch भी पहली स्मार्टवॉच नहीं थी, लेकिन कंपनी ने इन्हें मेनस्ट्रीम बना दिया। ऐसे में उम्मीद है कि फोल्डेबल iPhone भी बाकी डिवाइसेज की तरह टेक्नोलॉजी ट्रेंड को मेनस्ट्रीम में ले जाएगा।

