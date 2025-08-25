इंतजार खत्म! आखिरकार आ रहा है मुड़ने वाला iPhone, मिलेंगे 4 कैमरे और नहीं लगेगा SIM कार्ड

टेक कंपनी ऐपल साल 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करने जा रही है, जिसका कोडनेम V68 रखा गया है। इसमें चार कैमरे, eSIM-only सपोर्ट, Touch ID और नया C2 मॉडेम मिल सकता है।

कई साल से लग रहे कयासों के बाद अब आखिरकार Apple भी फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करने को तैयार है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone, जिसे कोड-नेम V68 दिया गया है, अगले साल 2026 में लॉन्च हो सकता है। यह फोन iPhone 18 सीरीज का हिस्सा होगा और इसके जरिए Apple सीधे Samsung और चाइनीज कंपनियों को टक्कर देगा, जो साल 2019 से ही इस कैटेगरी में मौजूद हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो फोल्डेबल iPhone का डिजाइन Samsung Galaxy Z Fold जैसा बुक-स्टाइल होगा। यानी यह खुलने पर टैबलेट साइज का बड़ा स्क्रीन देगा, जिससे पावर यूजर्स, स्ट्रीमिंग पसंद करने वाले और मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों को एक iPad जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। Apple इसमें इन-सेल टच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। यह डिस्प्ले क्रीज (crease) की विजिबिलिटी को कम करने और टच रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए खासतौर से डिजाइन किया जाएगा।

Touch ID की वापसी और eSIM-only फोल्डेबल iPhone में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो Face ID की जगह Touch ID की वापसी है। यह डिजाइन चॉइस फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर को ध्यान में रखकर की गई है। इसके अलावा, यह फोन पूरी तरह eSIM-only होगा। यानी इसमें कोई फिजिकल SIM स्लॉट नहीं दिया जाएगा। Apple पहले से ही iPhone Air और अमेरिका में लॉन्च हुए iPhones के साथ यह कदम उठा चुका है और अब कंपनी इसे अपने फोल्डेबल मॉडल्स में भी लागू करने जा रही है।

फोल्डेबल फोन में चार कैमरों का सेटअप रिपोर्ट्स के अनुसार फोल्डेबल iPhone में कुल चार कैमरे होंगे- एक कवर डिस्प्ले पर, एक अंदर और डुअल रियर कैमरा सेटअप। चुनौती यह होगी कि इन कैमरों की परफॉर्मेंस Apple की Pro सीरीज के बराबर लाई जा सके। कैमरा के अलावा सबसे खास बात यह हो सकती है कि Apple iPad-जैसे मल्टीटास्किंग फीचर्स को iOS में लाया जाए। स्प्लिट-स्क्रीन ऐप्स, ड्रैग-एंड-ड्रॉप और यहां तक कि Apple Pencil सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल सकता है।

मिलेगा Apple का इन-हाउस C2 मॉडेम फोल्डेबल iPhone, Apple के सेकेंड जेनरेशन C2 मॉडेम के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon मॉडेम्स के बराबर होगी। इसका मतलब है कि Apple अब अपने हार्डवेयर पर ज्यादा कंट्रोल चाहता है और थर्ड-पार्टी पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। पता चला है कि Apple अपने सप्लायर्स के साथ पहले ही पार्ट्स पर काम शुरू कर चुका है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2026 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल इसे ब्लैक और व्हाइट कलर में टेस्ट किया जा रहा है।