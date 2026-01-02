महज 249 रुपये में मिल रही Foglight, सर्दी के कोहरे से चुटकियों में मिलेगा छुटकारा

संक्षेप: फॉग लाइट व्हीकल की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर कोहरे और बारिश में। यह सड़क पर साफ रोशनी देती है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होती है। LED फॉग लाइट कम बिजली में तेज रोशनी देती है और सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करती है।

Jan 02, 2026 06:07 pm IST

फॉग लाइट व्हीकल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होती हैं, खासकर कोहरे, भारी बारिश या धुंधले मौसम में। यह नॉर्मल हेडलाइट की तुलना में नीचे और वाइड रोशनी देती है, जिससे सड़क और सामने मौजूद व्हीकल को साफ देखना आसान हो जाता है। फॉग लाइट ड्राइविंग विजिबिलिटी बढ़ाकर दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने में मदद करती है। फॉग लाइट्स LED या हैलोजन तकनीक के साथ आती हैं, जो कम बिजली खपत में बेहतर रोशनी देते हैं।

इसकी कीमत 999 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 479 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 19 हाई ब्राइट LED लगी हैं, जो व्हाइट और येलो रोशनी में बेहतर विजिबिलिटी देती हैं। खराब मौसम, धुंध, बारिश या रात के समय यह लाइट सुरक्षित राइड में मदद करती है। इसमें 5 अलग-अलग लाइट मोड दिए गए हैं, जिससे जरूरत के अनुसार रोशनी बदली जा सकती है। ऑफ-रोड और सिटी राइडिंग दोनों के लिए यह फॉग और स्पॉट-फ्लड बीम का अच्छा कॉम्बिनेशन है।

Specifications LED 19 हाई ब्राइट LED साइज 4 इंच बार लाइट लाइट मोड 5 अलग-अलग मोड बीम टाइप फॉग, स्पॉट और फ्लड बीम कलर ऑप्शन व्हाइट और येलो रोशनी कम्पैटिबिलिटी बाइक और स्कूटी के लिए सही स्विच ऑन/ऑफ स्विच के साथ क्यों खरीदें रात और धुंध में बेहतर विजिबिलिटी मजबूत और टिकाऊ डिजाइन कई लाइट मोड का विकल्प ऑफ-रोड और नॉर्मल राइड दोनों के लिए सही कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए एक्स्ट्रा फिटिंग की जरूरत बहुत ज्यादा तेज रोशनी सिटी ट्रैफिक में ध्यान भटका सकती है

इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इसे 988 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ओरिजिनल इम्पोर्टेड LED फॉग लाइट 12V से 24V DC पावर सपोर्ट करती है और 80 वॉट की दमदार रोशनी देती है। व्हाइट और येलो लाइट का कॉम्बिनेशन खराब मौसम, धुंध और रात के समय ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट मिनी डिजाइन प्रोजेक्टर लाइट की तरह फोकस्ड बीम देता है। ऑन/ऑफ स्विच के साथ आने वाला यह पैक ऑफ 2 आसान इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है।

Specifications पावर 80 वॉट हाई ब्राइटनेस वोल्टेज सपोर्ट DC 12V – 24V लाइट टाइप LED मिनी ड्राइविंग फॉग लाइट बीम प्रोजेक्टर स्टाइल फोकस्ड बीम कलर व्हाइट और येलो रोशनी कम्पैटिबिलिटी बाइक, स्कूटी और कार के लिए यूनिवर्सल स्विच ऑन/ऑफ स्विच के साथ क्यों खरीदें सभी व्हीकल्स के साथ कम्पैटिबल वाइड वोल्टेज रेंज सपोर्ट कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पावर के कारण बैटरी पर असर इंस्टॉलेशन के लिए प्रोफेशनल फिटिंग की जरूरत

इसकी कीमत 899 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें प्रोजेक्टर लेंस दिया गया है, जो फोकस्ड और दूर तक रोशनी पहुंचाने में मदद करता है। 12V, 36W पावर के साथ यह लाइट व्हाइट और येलो दोनों रोशनी देती है, जिससे रात, धुंध और बारिश में राइडिंग ज्यादा सुरक्षित होती है। इसका छोटा डिजाइन बाइक की लुक को खराब किए बिना आसानी से फिट हो जाता है। बैटरी पावर्ड सिस्टम और ऑन/ऑफ स्विच इसे इस्तेमाल में सरल और सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications पावर 36W वोल्टेज 12V लाइट टाइप ड्यूल कलर LED फॉग लाइट लेंस प्रोजेक्टर लेंस स्पॉटलाइट रोशनी व्हाइट और येलो लाइट पावर सोर्स बैटरी पावर्ड स्विच ऑन/ऑफ स्विच के साथ डिजाइन मिनी और कॉम्पैक्ट इस्तेमाल मोटरसाइकिल के लिए सही क्यों खरीदें ड्यूल कलर लाइट से बेहतर विजिबिलिटी प्रोजेक्टर लेंस से फोकस्ड बीम कम बिजली खपत ईजी स्विच क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 12V सिस्टम के लिए सही बहुत तेज रोशनी चाहने वालों को कम लग सकती है

इसकी कीमत 699 रुपये है। इसे 36% डिस्काउंट के साथ 445 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर लाइट 18W DC पावर पर काम करती है और प्रोजेक्टर लेंस के साथ आती है, जिससे रोशनी फोकस्ड और दूर तक जाती है। व्हाइट और येलो ड्यूल कलर लाइट रात, धुंध और बारिश में बेहतर विजिबिलिटी देती है। इसका यूनिवर्सल डिजाइन लगभग सभी बाइक और स्कूटर मॉडल्स पर आसानी से फिट हो जाता है। पैक ऑफ 2 में आने वाली यह लाइट सुरक्षित और आरामदायक राइडिंग में मदद करती है।

Specifications पावर 18W प्रति लाइट पावर टाइप DC लाइट टाइप मिनी गन ड्राइविंग फॉग लाइट लेंस प्रोजेक्टर लेंस कलर व्हाइट और येलो रोशनी कम्पैटिबिलिटी सभी बाइक, मोटरसाइकिल और स्कूटर डिजाइन कॉम्पैक्ट और मजबूत क्यों खरीदें फोकस्ड और क्लियर रोशनी ड्यूल कलर से हर मौसम में बेहतर विजिबिलिटी कम पावर में अच्छा आउटपुट यूनिवर्सल फिटमेंट मजबूत बॉडी और लंबी लाइफ क्यों खोजें विकल्प ऑन/ऑफ स्विच अलग से लगाना पड़ सकता है हाई-पावर लाइट चाहने वालों को कम ब्राइट लग सकती है

इसकी कीमत 499 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें प्रोजेक्टर लेंस दिया गया है, जो रोशनी को फोकस्ड और दूर तक पहुंचाता है। 36W पावर और 12V DC सपोर्ट के साथ यह लाइट व्हाइट और येलो दोनों रोशनी देती है, जिससे रात, धुंध और बारिश में ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित होती है। वाटरप्रूफ डिजाइन के कारण यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और मजबूत बॉडी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications पावर 36W वोल्टेज DC 12V लाइट टाइप ड्यूल कलर LED मिनी फॉग लाइट लेंस प्रोजेक्टर लेंस स्पॉटलाइट रोशनी व्हाइट और येलो लाइट कम्पैटिबिलिटी बाइक, कार और ऑफ-रोड व्हीकल्स डिजाइन कॉम्पैक्ट और मजबूत क्यों खरीदें बहुत तेज और फोकस्ड रोशनी ड्यूल कलर से हर मौसम में बेहतर विजिबिलिटी वाटरप्रूफ होने से लंबी लाइफ छोटे साइज में पावरफुल परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 12V सिस्टम के लिए सही ज्यादा ब्राइटनेस सिटी ट्रैफिक में असुविधा

इसकी कीमत 65% डिस्काउंट के साथ 419 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 12V से 85V तक वोल्टेज सपोर्ट करती है, जिससे अलग-अलग वाहनों में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें हाई/लो बीम, साइड मार्कर और फ्लैशिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। येलो और व्हाइट रोशनी खराब मौसम, धुंध और रात के समय बेहतर विजिबिलिटी देती है। इसका मजबूत और कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ-रोड और डेली ड्राइव दोनों के लिए भरोसेमंद है। पैक ऑफ 2 में यह लाइट मिलती है।

Specifications वोल्टेज रेंज 12V – 85V लाइट टाइप हेवी मिनी ड्राइव LED फॉग लाइट बीम मोड हाई बीम और लो बीम अतिरिक्त मोड साइड मार्कर और फ्लैशिंग रोशनी व्हाइट, येलो और फ्लैशिंग लाइट कम्पैटिबिलिटी कार, ट्रक, बाइक, मोटरसाइकिल, वैन डिजाइन मजबूत और कॉम्पैक्ट क्यों खरीदें वाइड वोल्टेज सपोर्ट से ज्यादा कम्पैटिबल कई लाइट मोड का विकल्प ऑफ-रोड और खराब मौसम में इस्तेमाल मजबूत बॉडी और लंबी लाइफ ड्यूल कलर से बेहतर विजिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प ज्यादा मोड होने से सेटअप थोड़ा मुश्किल फ्लैशिंग मोड सिटी ट्रैफिक में उपयोगी नहीं रहता

इसकी कीमत 69% डिस्काउंट के साथ 295 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ड्यूल लेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रोशनी ज्यादा फोकस्ड और दूर तक जाती है। व्हाइट और येलो दो रंगों की लाइट रात, धुंध और बारिश में बेहतर विजिबिलिटी देती है। इसका मिनी डिजाइन वाहन की लुक को बनाए रखते हुए आसानी से फिट हो जाता है। ऑन/ऑफ स्विच के साथ आने वाली यह लाइट इस्तेमाल में आसान है और सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करती है।

Specifications लाइट टाइप ड्यूल लेंस मिनी प्रोजेक्टर फॉग लाइट रोशनी व्हाइट और येलो लाइट डिजाइन मिनी और कॉम्पैक्ट बीम फोकस्ड और लंबी रेंज कम्पैटिबिलिटी बाइक, मोटरसाइकिल और कार स्विच ऑन/ऑफ स्विच के साथ क्यों खरीदें बहुत तेज और फोकस्ड रोशनी ड्यूल कलर से हर मौसम में बेहतर विजिबिलिटी छोटा साइज, स्टाइलिश लुक इस्तेमाल में आसान स्विच कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प पैक ऑफ 1 होने से दोनों साइड के लिए अलग खरीद करनी पड़ सकती है पावर और वोल्टेज की पूरी जानकारी नहीं

