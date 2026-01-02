महज 249 रुपये में मिल रही Foglight, सर्दी के कोहरे से चुटकियों में मिलेगा छुटकारा
फॉग लाइट व्हीकल की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर कोहरे और बारिश में। यह सड़क पर साफ रोशनी देती है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होती है। LED फॉग लाइट कम बिजली में तेज रोशनी देती है और सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करती है।
फॉग लाइट व्हीकल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होती हैं, खासकर कोहरे, भारी बारिश या धुंधले मौसम में। यह नॉर्मल हेडलाइट की तुलना में नीचे और वाइड रोशनी देती है, जिससे सड़क और सामने मौजूद व्हीकल को साफ देखना आसान हो जाता है। फॉग लाइट ड्राइविंग विजिबिलिटी बढ़ाकर दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने में मदद करती है। फॉग लाइट्स LED या हैलोजन तकनीक के साथ आती हैं, जो कम बिजली खपत में बेहतर रोशनी देते हैं।
1. FABTEC 4 Inch bar Light Flashing led Fog Light 19 led with 5 Modes Versatile Off-Road Fog & Spot Flood Beam for Bikes and Scooties with On/Off Switch (White & Yellow) (19 Led 4 Inch) (Set of 2)
इसकी कीमत 999 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 479 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 19 हाई ब्राइट LED लगी हैं, जो व्हाइट और येलो रोशनी में बेहतर विजिबिलिटी देती हैं। खराब मौसम, धुंध, बारिश या रात के समय यह लाइट सुरक्षित राइड में मदद करती है। इसमें 5 अलग-अलग लाइट मोड दिए गए हैं, जिससे जरूरत के अनुसार रोशनी बदली जा सकती है। ऑफ-रोड और सिटी राइडिंग दोनों के लिए यह फॉग और स्पॉट-फ्लड बीम का अच्छा कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
रात और धुंध में बेहतर विजिबिलिटी
मजबूत और टिकाऊ डिजाइन
कई लाइट मोड का विकल्प
ऑफ-रोड और नॉर्मल राइड दोनों के लिए सही
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए एक्स्ट्रा फिटिंग की जरूरत
बहुत ज्यादा तेज रोशनी सिटी ट्रैफिक में ध्यान भटका सकती है
2. ELTRON TURBO 1 Year Warranty Original Imported Mini Driving Fog Light Led DC Power 12V-24Volts 80Watts Universal For All Motorcycle, Scooties, Car, Projector Light White And Yellow (Pack Of 2, Switch)
इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इसे 988 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ओरिजिनल इम्पोर्टेड LED फॉग लाइट 12V से 24V DC पावर सपोर्ट करती है और 80 वॉट की दमदार रोशनी देती है। व्हाइट और येलो लाइट का कॉम्बिनेशन खराब मौसम, धुंध और रात के समय ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट मिनी डिजाइन प्रोजेक्टर लाइट की तरह फोकस्ड बीम देता है। ऑन/ऑफ स्विच के साथ आने वाला यह पैक ऑफ 2 आसान इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी व्हीकल्स के साथ कम्पैटिबल
वाइड वोल्टेज रेंज सपोर्ट
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पावर के कारण बैटरी पर असर
इंस्टॉलेशन के लिए प्रोफेशनल फिटिंग की जरूरत
3. SHOP4U Mini Dual Color LED Fog Light Lamp for Motorcycles ? Projector Lens Spotlight (12V, 36W) with White & Yellow Lighting, Battery Powered with On/Off Switch
इसकी कीमत 899 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें प्रोजेक्टर लेंस दिया गया है, जो फोकस्ड और दूर तक रोशनी पहुंचाने में मदद करता है। 12V, 36W पावर के साथ यह लाइट व्हाइट और येलो दोनों रोशनी देती है, जिससे रात, धुंध और बारिश में राइडिंग ज्यादा सुरक्षित होती है। इसका छोटा डिजाइन बाइक की लुक को खराब किए बिना आसानी से फिट हो जाता है। बैटरी पावर्ड सिस्टम और ऑन/ऑफ स्विच इसे इस्तेमाल में सरल और सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल कलर लाइट से बेहतर विजिबिलिटी
प्रोजेक्टर लेंस से फोकस्ड बीम
कम बिजली खपत
ईजी स्विच
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 12V सिस्टम के लिए सही
बहुत तेज रोशनी चाहने वालों को कम लग सकती है
4. OTO2EYE Original DC Power18W each Mini Gun Driving Fog Light Universal For All Models of Motorcycle, Bikes, Scooters, Projector (Pack of 2, Yellow & White)
इसकी कीमत 699 रुपये है। इसे 36% डिस्काउंट के साथ 445 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर लाइट 18W DC पावर पर काम करती है और प्रोजेक्टर लेंस के साथ आती है, जिससे रोशनी फोकस्ड और दूर तक जाती है। व्हाइट और येलो ड्यूल कलर लाइट रात, धुंध और बारिश में बेहतर विजिबिलिटी देती है। इसका यूनिवर्सल डिजाइन लगभग सभी बाइक और स्कूटर मॉडल्स पर आसानी से फिट हो जाता है। पैक ऑफ 2 में आने वाली यह लाइट सुरक्षित और आरामदायक राइडिंग में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फोकस्ड और क्लियर रोशनी
ड्यूल कलर से हर मौसम में बेहतर विजिबिलिटी
कम पावर में अच्छा आउटपुट
यूनिवर्सल फिटमेंट
मजबूत बॉडी और लंबी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
ऑन/ऑफ स्विच अलग से लगाना पड़ सकता है
हाई-पावर लाइट चाहने वालों को कम ब्राइट लग सकती है
5. FALAK LIGHTING Super Bright Dual Color White/Yellow LED Mini Fog Light with Projector Lens | 36W DC 12V Waterproof Spotlight Lamp for Bike, Car & Off-Road Vehicles
इसकी कीमत 499 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें प्रोजेक्टर लेंस दिया गया है, जो रोशनी को फोकस्ड और दूर तक पहुंचाता है। 36W पावर और 12V DC सपोर्ट के साथ यह लाइट व्हाइट और येलो दोनों रोशनी देती है, जिससे रात, धुंध और बारिश में ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित होती है। वाटरप्रूफ डिजाइन के कारण यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और मजबूत बॉडी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत तेज और फोकस्ड रोशनी
ड्यूल कलर से हर मौसम में बेहतर विजिबिलिटी
वाटरप्रूफ होने से लंबी लाइफ
छोटे साइज में पावरफुल परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 12V सिस्टम के लिए सही
ज्यादा ब्राइटनेस सिटी ट्रैफिक में असुविधा
6. PALAUTOLIGHTS G15 12V-85V Heavy Mini Drive Fog Light High/Low Beam, Side Marker, LED Spot Light Yellow/White/Flashing Compatible With Car,Truck,Bikes,Motorcycle,Van (2 Pc)
इसकी कीमत 65% डिस्काउंट के साथ 419 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 12V से 85V तक वोल्टेज सपोर्ट करती है, जिससे अलग-अलग वाहनों में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें हाई/लो बीम, साइड मार्कर और फ्लैशिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। येलो और व्हाइट रोशनी खराब मौसम, धुंध और रात के समय बेहतर विजिबिलिटी देती है। इसका मजबूत और कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ-रोड और डेली ड्राइव दोनों के लिए भरोसेमंद है। पैक ऑफ 2 में यह लाइट मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाइड वोल्टेज सपोर्ट से ज्यादा कम्पैटिबल
कई लाइट मोड का विकल्प
ऑफ-रोड और खराब मौसम में इस्तेमाल
मजबूत बॉडी और लंबी लाइफ
ड्यूल कलर से बेहतर विजिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा मोड होने से सेटअप थोड़ा मुश्किल
फ्लैशिंग मोड सिटी ट्रैफिक में उपयोगी नहीं रहता
7. SHOP4U Super High Bright Dual Lens Fog Light ? Mini Projector Light for Motorcycles, Bikes, and Cars, 2 Color White & Yellow (Pack of 1 with Switch)
इसकी कीमत 69% डिस्काउंट के साथ 295 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ड्यूल लेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रोशनी ज्यादा फोकस्ड और दूर तक जाती है। व्हाइट और येलो दो रंगों की लाइट रात, धुंध और बारिश में बेहतर विजिबिलिटी देती है। इसका मिनी डिजाइन वाहन की लुक को बनाए रखते हुए आसानी से फिट हो जाता है। ऑन/ऑफ स्विच के साथ आने वाली यह लाइट इस्तेमाल में आसान है और सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत तेज और फोकस्ड रोशनी
ड्यूल कलर से हर मौसम में बेहतर विजिबिलिटी
छोटा साइज, स्टाइलिश लुक
इस्तेमाल में आसान स्विच
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
पैक ऑफ 1 होने से दोनों साइड के लिए अलग खरीद करनी पड़ सकती है
पावर और वोल्टेज की पूरी जानकारी नहीं
