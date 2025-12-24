Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart year end sale offering samsung galaxy f06 5g under rupees 10000 know offer details
9999 रुपये में खरीदें 12GB तक की रैम वाला सैमसंग फोन, 29 दिसंबर तक बंपर ईयर एंड सेल

9999 रुपये में खरीदें 12GB तक की रैम वाला सैमसंग फोन, 29 दिसंबर तक बंपर ईयर एंड सेल

संक्षेप:

अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। सेल में Samsung Galaxy F06 5G को लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं। इस फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम हो गई है।

Dec 24, 2025 05:01 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

34% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹9299

₹13999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C63 5G

Realme C63 5G

  • checkStarry Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

खरीदिये

Realme Narzo N63

Realme Narzo N63

  • checkLeather Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8999

और जाने

फ्लिपकार्ट पर आज से ईयर एंड सेल की शुरुआत हो गई है। यह धमाकेदार सेल 29 दिसंबर तक चलेगी। सेल में आप हर कैटिगरी के फोन को बेस्ट डील्स के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो इस सेल में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं, Samsung Galaxy F06 5G की। लॉन्च के समय फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये थी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

34% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹9299

₹13999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C63 5G

Realme C63 5G

  • checkStarry Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

खरीदिये

Realme Narzo N63

Realme Narzo N63

  • checkLeather Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8999

और जाने

अब यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर एक हजार रुपये की छूट के बाद 9,999 रुपये में मिल रहा है। सेल में इस फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung Galaxy F06

सैमसंग गैलेक्सी F06 5G फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस स्मार्टफोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का शानदार डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 800 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम के साथ आता है। फोन में 6जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है।

ये भी पढ़ें:हैप्पी न्यू ईयर प्लान से कराएं मोबाइल रिचार्ज, ₹35100 का फायदा, ओटीटी भी

सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन- बहामा ब्लू और लिट वॉयलेट में आता है।

ये भी पढ़ें:ओप्पो के नए फोन में तगड़ा प्रोसेसर, मिलेगा ऐक्टिव कूलिंग फैन, बैटरी 8000mAh तक
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।