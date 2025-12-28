Hindustan Hindi News
flipkart year end sale ending tomorrow buy Samsung Galaxy F05 at just rupees 6499
लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का पॉप्युलर फोन, ईयर एंड सेल में 6499 रुपये हुई कीमत

लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का पॉप्युलर फोन, ईयर एंड सेल में 6499 रुपये हुई कीमत

संक्षेप:

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस सैमसंग फोन की कीमत लॉन्च के समय 7999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6499 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

Dec 28, 2025 03:57 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
फ्लिपकार्ट पर चल रही ईयर एंड सेल कल यानी 29 दिसंबर को खत्म होने वाली है। सेल में सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज के फोन पर तगड़ी डील दी जा रही है। यह फोन Samsung Galaxy F05 है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च के समय 7999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6499 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग गैलेक्सी F05 में आपको 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं।

सैमसंग गैलेक्सी F05

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹5999 में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला यह धांसू फोन, फीचर शानदार

ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI Core 6.0 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन Twilight Blue कलर ऑप्शन में आता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीए, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:₹7299 में मिल रहा मोटोरोला का 12GB तक की रैम वाला फोन, 29 दिसंबर तक मौका
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
