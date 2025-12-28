लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का पॉप्युलर फोन, ईयर एंड सेल में 6499 रुपये हुई कीमत
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस सैमसंग फोन की कीमत लॉन्च के समय 7999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6499 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।
फ्लिपकार्ट पर चल रही ईयर एंड सेल कल यानी 29 दिसंबर को खत्म होने वाली है। सेल में सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज के फोन पर तगड़ी डील दी जा रही है। यह फोन Samsung Galaxy F05 है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च के समय 7999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6499 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
सैमसंग गैलेक्सी F05 में आपको 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं।
इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI Core 6.0 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन Twilight Blue कलर ऑप्शन में आता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीए, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।