सैमसंग के 5G फोन पर सबसे बड़ा ऑफर, लॉन्च प्राइस से 12500 रुपये कम हुई कीमत, आज आखिरी मौका
फ्लिपकार्ट पर चल रही ईयर एंड सेल के आखिरी दिन Samsung Galaxy A35 5G जबर्दस्त डील में मिल रहा है। फोन लॉन्च प्राइस से 12500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन को आप कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।
सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। फ्लिपकार्ट पर चल रही ईयर एंड सेल के आखिरी दिन Samsung Galaxy A35 5G जबर्दस्त डील में मिल रहा है। लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30999 रुपये थी। सेल में आप फोन के इस वेरिएंट को 12500 रुपये की छूट के बाद मात्र 18499 रुपये में खरीद सकते हैं।
फोन खरीदने के लिए अगर आप ऐक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। यह फोन आकर्षक ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको और फायदा हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
सैमसंग के इस फोन में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। गैलेक्सी A सीरीज के इस फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। यह डिवाइस Exynos 1380 चिपसेट से लैस है। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है।
वहीं, इसमें सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी A35 5G 5000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह 5G फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
(Main Image: Android Authority)
