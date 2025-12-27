Hindustan Hindi News
बड़ी खुशखबरी! सीधे ₹26 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, चौंका देगी कीमत, 29 दिसंबर तक मौका

बड़ी खुशखबरी! सीधे ₹26 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, चौंका देगी कीमत, 29 दिसंबर तक मौका

संक्षेप:

29 दिसंबर तक चलने वाली इस सेल में सैमसंग का यह फोन लॉन्च प्राइस से 26 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Dec 27, 2025 09:24 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर चल रही ईयर एंड सेल में आपके लिए इस साल का सबसे तगड़ा ऑफर है। यह बंपर डील Samsung Galaxy S24 FE पर दी जा रही है। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस सेल में सैमसंग का यह फोन लॉन्च प्राइस से 26 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी।

अब यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट की सेल में 33999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग के इस फोन आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ दिया गया है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है।

samsung galaxy s24 fe

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 2400e मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:8000mAh की बैटरी वाला एक और धाकड़ फोन, लॉन्च से पहले सामने आया धांसू लुक

सेल्फी के लिए फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन में दी गई बैटरी 4700mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:9999 में खरीदें 12GB तक की रैम वाला सैमसंग फोन, 29 दिसंबर तक बंपर ईयर एंड सेल

दमदार साउंड के लिए फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, यूएसबी 3.1 और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

(Photo: android authority)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
