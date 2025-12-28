Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart year end deal motorola g05 featuring up to 12gb ram available at just rupees 7299
मात्र 7299 रुपये में मिल रहा मोटोरोला का 12GB तक की रैम वाला फोन, 29 दिसंबर तक मौका, मची लूट

मात्र 7299 रुपये में मिल रहा मोटोरोला का 12GB तक की रैम वाला फोन, 29 दिसंबर तक मौका, मची लूट

संक्षेप:

फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस सेल में आप 12जीबी तक की रैम वाले मोटोरोला G सीरीज के धांसू फोन को मात्र 7299 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Dec 28, 2025 08:00 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

17% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27500

₹32999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

कम बजट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं Motorola G05 की। 12जीबी रैम (4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल) + 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

17% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27500

₹32999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

आप इस फोन को 257 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यह धमाकेदार सेल 29 दिसंबर तक चलेगी।

मोटोरोला G05 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला के इस फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए मोटोरोला के इस किफायती स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।

Motorola G05
ये भी पढ़ें:डॉल्बी और सराउंड साउंड वाले तीन जबर्दस्त टीवी, कीमत ₹7000 से ₹7500 के बीच

फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:₹6799 में खरीद लें 8GB तक की रैम वाला धांसू फोन, मिलेगा 50MP का मेन कैमरा

फोन में दी गई बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें कंपनी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Flipkart Motorola Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।