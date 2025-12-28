मात्र 7299 रुपये में मिल रहा मोटोरोला का 12GB तक की रैम वाला फोन, 29 दिसंबर तक मौका, मची लूट

संक्षेप: फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस सेल में आप 12जीबी तक की रैम वाले मोटोरोला G सीरीज के धांसू फोन को मात्र 7299 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Dec 28, 2025 08:00 am IST

कम बजट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं Motorola G05 की। 12जीबी रैम (4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल) + 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है।

आप इस फोन को 257 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यह धमाकेदार सेल 29 दिसंबर तक चलेगी।

मोटोरोला G05 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन मोटोरोला के इस फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए मोटोरोला के इस किफायती स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।

फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।