अब Flipkart से भी मंगवा सकेंगे खाना, Swiggy-Zomato को मिलेगी कड़ी टक्कर

अब Flipkart से भी मंगवा सकेंगे खाना, Swiggy-Zomato को मिलेगी कड़ी टक्कर
Flipkart जल्द ही भारत में अपनी Food Delivery Service शुरू करने वाला है। ऐसा कर के कंपनी Swiggy और Zomato को टक्कर देने की तैयारी में है। जानें कब लॉन्च हो सकती नई सर्विस, किन शहरों में शुरुआत होगी।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में कम्पटीशन बढ़ने वाला है। अभी तक इस सेक्टर में Swiggy और Zomato का दबदबा रहा है, लेकिन अब ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart भी इस बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है। Flipkart आने वाले कुछ हफ्तों में अपनी नई Food Delivery Service शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों के पास खाना ऑर्डर करने के लिए एक और ऑप्शन होगा। Flipkart पहले से ऑनलाइन शॉपिंग, किराना और क्विक कॉमर्स जैसी कैटेगरी में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। अब कंपनी फूड डिलीवरी सेगमेंट में उतरकर अपने बिजनेस को और मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि Flipkart अपने बड़े ग्राहक आधार और डिलीवरी नेटवर्क का फायदा उठाकर Swiggy और Zomato को कड़ी टक्कर दे सकता है।
Flipkart क्यों उतर रहा है Food Delivery बिजनेस में
भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार लगातार बढ़ रहा है। हर दिन लाखों लोग मोबाइल ऐप के जरिए घर, ऑफिस या कॉलेज में खाना ऑर्डर करते हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए Flipkart भी इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। कंपनी के पास पहले से करोड़ों रजिस्टर्ड ग्राहक, मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मौजूद है। ऐसे में फूड डिलीवरी बिजनेस में कदम रखना उसके लिए एक अच्छा फैसला माना जा रहा है।
Swiggy और Zomato को मिलेगी ताक्कत
अगर Flipkart अपनी नई सर्विस लॉन्च करता है, तो बाजार में कम्पटीशन और बढ़ सकता है। संभावना है कि कंपनी शुरुआती दौर में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम डिलीवरी चार्ज, डिस्काउंट, कैशबैक और खास ऑफर पेश करे। इससे ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं और कंपनियों के बीच बेहतर ऑफर देने की होड़ भी बढ़ सकती है।
इन शहरों में पहले शुरू हो सकती है फ्लिपकार्ट की सर्विस
कंपनी ने फिलहाल शहरों की लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन उम्मीद है कि शुरुआत दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से हो सकती है। बाद में इस सेवा को अन्य शहरों में भी विस्तार दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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