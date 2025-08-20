लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का 5G स्मार्टफोन, कीमत देखते ही करेंगे ऑर्डर Flipkart super value week samsung galaxy a35 5g top model is now rupees 10000 cheaper from its original launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Flipkart super value week samsung galaxy a35 5g top model is now rupees 10000 cheaper from its original launch price

फ्लिपकार्ट की डील में सैमसंग का फोन बेस्ट ऑफर में मिल रहा है। यह डील सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के टॉप मॉडल पर दी जा रही है, जिसमें फोन की कीमत लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये कम हो गई है। सैमसंग का यह 50MP के कैमरा से लैस है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:05 AM
सैमसंग का फोन खरीदने का मूड बना रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की सुपर वैल्यू डील में आपके लिए गजब ऑफर है। यह डील Samsung Galaxy A35 5G पर दी जा रही है। डील में इस फोन का टॉप मॉडल लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये थी। फ्लिपकार्ट की डील में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला यह फोन 23,999 रुपये का मिल रहा है।

फ्लिपकार्ड ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स को 5 पर्सेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 20,200 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग का यह फोन Exynos 1380 प्रोसेसर और और 5000mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कंपनी का यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। Exynos 1380 चिपसेट से लैस इस इस फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर किया जा रहा है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। यह ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।

(Photo: Android Authority)

Gadgets Hindi News Samsung

