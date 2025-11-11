लॉन्च प्राइस से 9 हजार रुपये कम हुई Samsung के इस फोन की कीमत, फ्लिपकार्ट डील में मची लूट

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी A35 5G लॉन्च प्राइस से 9 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। यह फोन अब फ्लिपकार्ट पर 21,999 रुपये का मिल रहा है।

Tue, 11 Nov 2025 04:35 PM

सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की सुपर वैल्यू वीक में आपके लिए बंपर डील है। डील में Samsung Galaxy A35 5G लॉन्च प्राइस से 9 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। यह फोन अब फ्लिपकार्ट पर 21,999 रुपये का मिल रहा है।

फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक ऑफर कर रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन,ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग के इस 5G स्मार्टफोन में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर Exynos 1380 चिपसेट दिया गया है। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।



इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, इसमें सेल्फी के लिए कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है।

यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।