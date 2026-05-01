iPhone, TV या AC खरीदना है? 9 मई तक रुक जाओ, Flipkart Sale में मिलेगा सबसे सस्ता, बड़ी बचत का मौका

May 01, 2026 03:37 pm IST

Flipkart Sasa Lele Sale 2026 की तारीख का ऐलान हो गया है। इस सेल में स्मार्टफोन, टीवी, AC और कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलेगी। जानिए कब शुरू होगी सेल, क्या-क्या ऑफर्स:

Flipkart Sale: अगर आप नया स्मार्टफोन, टीवी या AC खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। Flipkart ने Sasa Lele Sale 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सेल में ग्राहकों को भारी छूट देने वाली है। खास बात यह है कि Flipkart की Sasa Lele Sale डबल डिस्काउंट के लिए जानी जाती है, जिसमें ग्राहकों को कई ऑफर्स का फायदा मिलता है। इस बार की सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, एयर कंडीशनर और कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर खास डील्स देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में अगर आप कोई बड़ा गैजेट खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकती है।

कब शुरू होगी Flipkart Sasa Lele Sale 2026 Flipkart की Sasa Lele Sale 2026 की शुरुआत 9 मई से होने जा रही है। वहीं Flipkart Plus और Black मेंबर्स को 8 मई से ही अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। यानी अगर आप प्रीमियम यूजर हैं, तो आप बाकी लोगों से पहले ही डील्स का फायदा उठा सकते हैं। इसमें बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट EMI, कैशबैक, जैसे कई फायदे एक साथ मिल सकते हैं।

स्मार्टफोन पर कितनी मिलेगी छूट Flipkart Sasa Lele Sale में प्रीमियम स्मार्टफोन्स से लेकर बजट फोन्स तक पर भारी छूट मिलेगी। iPhone, Samsung और OnePlus जैसे बड़े ब्रांड्स के फोन पर सीधा प्राइस कट देखने को मिल सकता है, जिससे महंगे फोन भी कम कीमत में खरीदे जा सकेंगे। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर के जरिए पुराने फोन को बदलकर और ज्यादा डिस्काउंट लिया जा सकता है।

TV और AC पर भी बड़े ऑफर्स सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि TV और AC जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर भी इस सेल में शानदार ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। 4K स्मार्ट टीवी, बड़ी स्क्रीन वाले मॉडल और नए फीचर्स वाले TV पर भी कीमत में कटौती देखने को मिल सकती है। कई बार इन प्रोडक्ट्स पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस जोड़कर कीमत और भी कम हो जाती है, जिससे यूजर्स को बड़ा फायदा मिलता है।