Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Flipkart sale fraud After iPhone 16 Flipkart cancels Nothing Phone 3 orders during Diwali sale buyers call Fraudkart

Flipkart सेल में फिर हुआ धोखा, अब Nothing Phone 3 के ऑर्डर हुए कैंसिल, लोग बोले ‘Fraudkart’

Flipkart की Diwali Sale में Nothing Phone 3 ऑर्डर भारी डिस्काउंट पर किए गए थे, लेकिन कई ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। इससे ग्राहकों में नाराजगी बढ़ी, ‘Fraudkart’ जैसे आरोप लगे।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 01:21 PM
share Share
Follow Us on
Flipkart सेल में फिर हुआ धोखा, अब Nothing Phone 3 के ऑर्डर हुए कैंसिल, लोग बोले ‘Fraudkart’

Diwali की खरीदारी के दौरान Flipkart पर बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। इससे पहले iPhone 16 को फ्लिपकार्ट ने बहुत सस्ते में बेचा जिसके बाद कई लोगों ने शिकायत की उनका आर्डर कैंसल कर दिया गया है। अब Nothing Phone 3 को लेकर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। Phone 3 आकर्षक रियायती कीमत पर लिस्ट किया गया था, जिससे कई ग्राहक इसे खरीदने लगे। लेकिन उत्साह की लहर जल्दी ही निराशा में बदल गई, क्योंकि कई ग्राहकों ने दावा किया कि उनका Confirmed Order कैंसल कर दिए गए। इस घटना ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, और ग्राहक Flipkart को “Fraudkart” कहने लगे।

ग्राहकों के मुताबिक, कई ऑर्डर “incorrectly listed price” का हवाला देकर रद्द किए गए। एक यूजर, Abhishek Yadav, ने शेयर किया कि उसका Nothing Phone 3 (12GB / 256GB वैरिएंट) ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, और उसे रिफंड के साथ 50 रिवॉर्ड सिक्के दिए गए।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! Amazon-Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹15000 तक सस्ते हुए iPhone 16

ऑर्डर कैंसल करने का मामला

जब Nothing Phone 3 की डील शुरू हुई, बहुत से लोग झटपट ऑर्डर करने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों में कई ऑर्डर रद्द हो गए। Abhishek Yadav ने बताया कि उसका ऑर्डर ₹26,000 में किया गया था, लेकिन बाद में “incorrectly listed price” कारण दिखाते हुए रद्द कर दिया गया।

एक और यूज़र ने बताया कि रिटर्न पिकअप 8 बार असफल रही। उसने कहा कि 2 अक्टूबर को पिकअप शुरू किया गया था, लेकिन 7 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोगों ने शिकायत की कि उनका ऑर्डर स्थानीय हब (Depot) में फंसा हुआ है और डिलीवरी नहीं हो रही है, जबकि डिलीवरी की तारीख को एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई।

इस घटना से क्या सीखें

यदि कीमत बाजार से बहुत नीचे हो, तो यह संभावित त्रुटि हो सकती है। यदि डील शुरू होती है, जल्दी ऑर्डर करें क्योंकि स्टॉक सीमित हो सकता है। Flipkart मिनट्स या एक्‍प्रेस डिलीवरी ऑप्शन पर भरोसा करें। रिफंड, राइट ऑफ आदि ऑप्शन जानें। अन्य यूजर्स के अनुभव जान लेना लाभदायक हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Flipkart Flipkart Sale

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।