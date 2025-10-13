Flipkart सेल में फिर हुआ धोखा, अब Nothing Phone 3 के ऑर्डर हुए कैंसिल, लोग बोले ‘Fraudkart’

Flipkart की Diwali Sale में Nothing Phone 3 ऑर्डर भारी डिस्काउंट पर किए गए थे, लेकिन कई ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। इससे ग्राहकों में नाराजगी बढ़ी, ‘Fraudkart’ जैसे आरोप लगे।

Diwali की खरीदारी के दौरान Flipkart पर बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। इससे पहले iPhone 16 को फ्लिपकार्ट ने बहुत सस्ते में बेचा जिसके बाद कई लोगों ने शिकायत की उनका आर्डर कैंसल कर दिया गया है। अब Nothing Phone 3 को लेकर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। Phone 3 आकर्षक रियायती कीमत पर लिस्ट किया गया था, जिससे कई ग्राहक इसे खरीदने लगे। लेकिन उत्साह की लहर जल्दी ही निराशा में बदल गई, क्योंकि कई ग्राहकों ने दावा किया कि उनका Confirmed Order कैंसल कर दिए गए। इस घटना ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, और ग्राहक Flipkart को “Fraudkart” कहने लगे।

ग्राहकों के मुताबिक, कई ऑर्डर “incorrectly listed price” का हवाला देकर रद्द किए गए। एक यूजर, Abhishek Yadav, ने शेयर किया कि उसका Nothing Phone 3 (12GB / 256GB वैरिएंट) ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, और उसे रिफंड के साथ 50 रिवॉर्ड सिक्के दिए गए।

ऑर्डर कैंसल करने का मामला जब Nothing Phone 3 की डील शुरू हुई, बहुत से लोग झटपट ऑर्डर करने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों में कई ऑर्डर रद्द हो गए। Abhishek Yadav ने बताया कि उसका ऑर्डर ₹26,000 में किया गया था, लेकिन बाद में “incorrectly listed price” कारण दिखाते हुए रद्द कर दिया गया।

एक और यूज़र ने बताया कि रिटर्न पिकअप 8 बार असफल रही। उसने कहा कि 2 अक्टूबर को पिकअप शुरू किया गया था, लेकिन 7 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोगों ने शिकायत की कि उनका ऑर्डर स्थानीय हब (Depot) में फंसा हुआ है और डिलीवरी नहीं हो रही है, जबकि डिलीवरी की तारीख को एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई।