Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart republic day sale smartphone early bird deals live check list
सेल शुरू होने से पहले डील्स LIVE, मात्र ₹7499 में लें 6GB रैम वाला 5G स्मार्टफोन, लिस्ट

सेल शुरू होने से पहले डील्स LIVE, मात्र ₹7499 में लें 6GB रैम वाला 5G स्मार्टफोन, लिस्ट

संक्षेप:

Flipkart Republic Day Sale भारत में 17 जनवरी से शुरू हो रही है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने सेल में मिलने वाली कुछ अर्ली बर्ड डील्स को लाइव कर दिया है। यहां हमने ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट बनाई है, जो अर्ली बर्ड डील्स के तहत सस्ते मिल रहे हैं। देखें लिस्ट

Jan 11, 2026 04:35 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P3 Ultra

Realme P3 Ultra

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.83 inches Display Size
amazon-logo

₹22999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15328

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

17% OFF

Poco C85 5G

Poco C85 5G

  • checkPurple
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹11999

₹14499

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

Flipkart Republic Day Sale भारत में 17 जनवरी से शुरू हो रही है और प्लस और ब्लैक मेंबर्स को 24 घंटे पहले सेल का अर्ली एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप खरीदारी करने के लिए इतने दिन इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट ने रिपब्लिक डेल सेल में मिलने वाली कुछ अर्ली बर्ड डील्स को लाइव कर दिया है। यहां हमने ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट बनाई है, जो अर्ली बर्ड डील्स के तहत सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है…

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P3 Ultra

Realme P3 Ultra

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.83 inches Display Size
amazon-logo

₹22999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15328

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

17% OFF

Poco C85 5G

Poco C85 5G

  • checkPurple
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹11999

₹14499

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

flipkart republic day sale early bird deals

POCO C85 5G

सेल में यह स्मार्टफोन 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 6000mAh बैटरी है।

Infinix Gt 30 5G

सेल में यह स्मार्टफोन 19,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट और 5500mAh बैटरी है।

Vivo T4 Ultra 5G

सेल में यह स्मार्टफोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट और 5500mAh बैटरी है।

सम्बंधित सुझाव

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

22% OFF

Infinix GT 30 5G+

Infinix GT 30 5G+

  • checkPulse Green
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹19499

₹24999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

Acer Swift 14 AI

Acer Swift 14 AI

  • checkSteel Gray
  • check16GB / 32GB RAM
  • check14.50-inch Display Size

₹97990

और जाने

discount

23% OFF

Lenovo LOQ (83DV007GIN) Laptop (Core I5 13th Gen/16 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

Lenovo LOQ (83DV007GIN) Laptop (Core I5 13th Gen/16 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

  • checkLuna Grey
  • check15.6 Inches Display Size
  • checkIntel Core i5-13450HX Processor
amazon-logo

₹86990

₹112990

खरीदिये

discount

23% OFF

Lenovo LOQ 15ARP9 (83JC00EFIN) Laptop (AMD Quad Core Ryzen 5/24 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

Lenovo LOQ 15ARP9 (83JC00EFIN) Laptop (AMD Quad Core Ryzen 5/24 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

  • checkGrey
  • check24GB RAM
  • check15.6 Inches Display Size
amazon-logo

₹85490

₹110890

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 11 SE

Xiaomi Redmi Note 11 SE

  • checkBifrost Blue
  • check6 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹12999

और जाने

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

Infinix GT 30 Pro

Infinix GT 30 Pro

  • check8GB / 12GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹24999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

Vivo T4

Vivo T4

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹21999

और जाने

discount

13% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16499

₹18999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Motorola ने दिया सरप्राइस, इन 8 फोन के लिए भी लाया Android 16, तुरंत करें अप्लाई
flipkart republic day sale early bird deals

Realme P3 Ultra

सेल में यह स्मार्टफोन 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.83 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट और 6000mAh बैटरी है।

Ai+ Nova 5G (6GB)

सेल में यह स्मार्टफोन 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, यूनिसॉक T8200 चिपसेट और 5000mAh बैटरी है।

Redmi Note SE 5G

सेल में यह स्मार्टफोन 12,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7025 चिपसेट और 5110mAh बैटरी है।

ये भी पढ़ें:गजब का ब्रॉडबैंड, रॉकेट जैसी 300Mbps स्पीड, 16 OTT और 1TB डेटा, FREE सर्विस भी
flipkart republic day sale early bird deals

Samsung Galaxy A35 5G

सेल में यह स्मार्टफोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.6 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, एक्सीनॉस 1380 चिपसेट और 5000mAh बैटरी है।

Ai+ Pulse (6GB)

सेल में यह स्मार्टफोन 6,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, यूनिसॉक T615 चिपसेट और 5000mAh बैटरी है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Flipkart

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।