सेल शुरू होने से पहले डील्स LIVE, मात्र ₹7499 में लें 6GB रैम वाला 5G स्मार्टफोन, लिस्ट

संक्षेप: Flipkart Republic Day Sale भारत में 17 जनवरी से शुरू हो रही है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने सेल में मिलने वाली कुछ अर्ली बर्ड डील्स को लाइव कर दिया है। यहां हमने ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट बनाई है, जो अर्ली बर्ड डील्स के तहत सस्ते मिल रहे हैं। देखें लिस्ट

Jan 11, 2026 04:35 pm IST

Flipkart Republic Day Sale भारत में 17 जनवरी से शुरू हो रही है और प्लस और ब्लैक मेंबर्स को 24 घंटे पहले सेल का अर्ली एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप खरीदारी करने के लिए इतने दिन इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट ने रिपब्लिक डेल सेल में मिलने वाली कुछ अर्ली बर्ड डील्स को लाइव कर दिया है। यहां हमने ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट बनाई है, जो अर्ली बर्ड डील्स के तहत सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है…

POCO C85 5G सेल में यह स्मार्टफोन 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 6000mAh बैटरी है।

Infinix Gt 30 5G सेल में यह स्मार्टफोन 19,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट और 5500mAh बैटरी है।

Vivo T4 Ultra 5G सेल में यह स्मार्टफोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट और 5500mAh बैटरी है।

Realme P3 Ultra सेल में यह स्मार्टफोन 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.83 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट और 6000mAh बैटरी है।

Ai+ Nova 5G (6GB) सेल में यह स्मार्टफोन 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, यूनिसॉक T8200 चिपसेट और 5000mAh बैटरी है।

Redmi Note SE 5G सेल में यह स्मार्टफोन 12,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7025 चिपसेट और 5110mAh बैटरी है।

Samsung Galaxy A35 5G सेल में यह स्मार्टफोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.6 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, एक्सीनॉस 1380 चिपसेट और 5000mAh बैटरी है।