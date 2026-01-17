₹6,299 में टीवी घर लाएं! Flipkart सेल में Smart TV पर जबरदस्त डिस्काउंट, 24 से 75 इंच के टीवी कौड़ियों के भाव
Flipkart Republic Day Sale 2026 में Blaupunkt और Kodak Smart TVs पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती। 24″ से 75″ तक स्क्रीन साइज में Smart TV कीमतें 6,299 रुपए से शुरू।
अगर आप घर के लिए नई Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Flipkart Republic Day Sale 2026 आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। इस साल की रिपब्लिक डे सेल में Blaupunkt और Kodak जैसे ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती देखने को मिल रही है, जिससे आप बड़े स्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स वाले टीवी को अपने बजट में ला सकते हैं।
इस सेल में टीवी की कीमतें ₹6,299 जैसी बेहद किफायती लेवल से शुरू हो रही हैं और 75-इंच वाले प्रीमियम Mini LED स्मार्ट टीवी तक बहुत बड़े डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। 24-इंच, 32-इंच, 40-इंच, 43-इंच से लेकर 65″ और 75″ जैसे बड़े आकार के मॉडल भी शामिल हैं, जिनमें HDR सपोर्ट, Dolby Vision, उच्च ब्राइटनेस, बेहतर साउंड और OTT ऐप्स के लिए स्मार्ट इंटरफेस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Blaupunkt के नए Mini LED मॉडल्स मनोरंजन के लिए सिनेमा जैसा अनुभव देने का दावा करते हैं, जबकि Kodak Smart TV की MotionX और Matrix QLED लाइन आधुनिक कंटेंट और गेमिंग के लिए तेज़ और रंगीन प्रदर्शन देती है। इस लेख में हम इन सभी TV डील्स के फीचर्स, स्क्रीन साइज़, और Sale-time कीमतों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुन सकें।
Flipkart Sale: Blaupunkt Smart TV डील
Flipkart Republic Day Sale में Blaupunkt Smart TVs पर भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जिसके तहत 24-इंच से लेकर 75-इंच तक कई मॉडल्स कम कीमत में उपलब्ध हैं। ब्लाउपंक्ट की SonicQ सीरीज 55″, 65″ और 75″ स्क्रीन के साथ आती है जिसमें QLED 4K पैनल, 120Hz MEMC और 80W स्टीरियो स्पीकर्स जैसे फीचर्स शामिल होते हैं।
75-इंच ब्लाउपंक्ट Mini LED TV की कीमत ₹94,999 तक है, जबकि छोटे 24-इंच मॉडल सिर्फ ₹6,299 से शुरू हो रहा है, जो बजट-फ्रेंडली सेटअप के लिए बेस्ट है। बीच के साइज जैसे 40″, 50″ और 55″ भी क्रमशः ₹13,499, ₹22,499 और ₹26,999 जैसी आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध हैं।
Kodak Smart TV बेस्ट डील्स
Kodak Smart TVs भी Flipkart में एक बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, जो MotionX, Special Edition और Matrix QLED सीरीज़ में विभाजित हैं। MotionX लाइन के 55″, 65″ और 75″ मॉडल HDR10+, Dolby Vision, 1.1 बिलियन कलर्स और 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आते हैं।
Matrix QLED सीरीज़ में आपको 65″ मॉडल ₹39,999, 55″ ₹28,999, 50″ ₹24,999 और 43″ ₹19,999 जैसी कीमतों पर विकल्प मिलते हैं। Special Edition लाइन के छोटे टीवी जैसे 24″ ₹6,299, 32″ ₹8,299 जैसी कीमतों में मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
