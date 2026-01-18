7299 रुपये में मिल रहा 12GB तक की रैम वाला Motorola फोन, रिपब्लिक डे सेल में मची लूट

संक्षेप: फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए तगड़ी डील है। यह डील Motorola G05 पर दी जा रही है। डील में आप 12जीबी तक की रैम वाले इस फोन को कैशबैक और शानदार ईएमआई ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं।

कम बजट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रह हैं, तो फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए तगड़ी डील है। यह डील Motorola G05 पर दी जा रही है। फोन रैम बूस्ट फीचर से लैस है, जिससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7299 रुपये है। सेल में फोन पर 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन 257 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। साथ ही आप इसे एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 1604x720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन में 4जीबी रैम और 64जीबी का इंटरनल स्टोरेज दे रही है।

इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है।वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।