लॉन्च प्राइस से 24 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का बेस्ट सेलिंग 5G फोन, रिपब्लिक डे सेल में मची लूट

लॉन्च प्राइस से 24 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का बेस्ट सेलिंग 5G फोन, रिपब्लिक डे सेल में मची लूट

संक्षेप:

Samsung Galaxy S24 FE लॉन्च प्राइस से 24 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। यह डील फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में दी जा रही है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं।

Jan 19, 2026 09:12 am IST
फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में साल 2025 का बेस्ट सेलिंग ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन - Samsung Galaxy S24 FE लॉन्च प्राइस से 24 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन 35999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस डिवाइस की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

काउंटरपॉइंट डेटा के अनुसार सैमसंग का यह फोन जनवरी 2025 - फरवरी 2025 के बीच 50 हजार से 70 हजार रुपये के सेगमेंट का बेस्ट सेलिंग ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन था। आइए जानते हैं इस फोन के फीचर के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G में 6.7 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी देखने को मिलेगा। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में ऑफर किया जा रहा है।

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE

प्रोसेसर के तौर पर सैमसंग के इस स्मार्टफोन में आपको Exynos 2400e चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रही है। इसके अलावा इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर दिया गया। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 4700mAh की है।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप की बड़ी तैयारी, जून से दिखेगा बड़ा बदलाव, बंद होगी यह सर्विस

यह बैटरी 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी ऑफर करता है। दमदार साउंड के लिए फोन में आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1.1 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:8GB तक रैम वाला 5G फोन केवल 8499 रुपये में, रिपब्लिक डे सेल में तगड़ा ऑफर

(Main Image: markellisreviews)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।
