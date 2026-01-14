Hindustan Hindi News
टूट पड़ेंगे ग्राहक, SALE में इतने सस्ते मिलेंगे iPhone, पिक्सेल और मोटोरोला समेत इतने सारे फोन्स, लिस्ट

टूट पड़ेंगे ग्राहक, SALE में इतने सस्ते मिलेंगे iPhone, पिक्सेल और मोटोरोला समेत इतने सारे फोन्स, लिस्ट

संक्षेप:

Flipkart Republic Day Sale 2026 भारत में 17 जनवरी से सभी ग्राहकों के लिए शुरू होने वाली है। फ्लिपकार्ट ने Apple, Pixel, Motorola, Realme और Vivo समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Jan 14, 2026 05:05 pm ISTArpit Soni
Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

Google Pixel 7 5G

Google Pixel 7 5G

  • checkObsidian
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹46999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Flipkart Republic Day Sale 2026 भारत में 17 जनवरी से सभी ग्राहकों के लिए शुरू होने वाली है। सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने Apple, Pixel, Motorola, Realme और Vivo समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

Google Pixel 7 5G

Google Pixel 7 5G

  • checkObsidian
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹46999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

सस्ते मिलेंगे iPhone और Pixel फोन

अपकमिंग Flipkart Republic Day Sale 2026 के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब अपडेट हो गई है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कई स्मार्टफोन डील्स का खुलासा कर दिया है। सेल में iPhone 16 को 56,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर मिलेगा, जो इसकी रेगुलर सेलिंग प्राइस 69,900 रुपये से कम है। पिक्सेल लवर्स के लिए भी सेल में बहुत कुछ है। सेल में Pixel 10 फोन 60,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

मोटोरोला के इन स्मार्टफोन्स पर भारी छूट

इसी तरह, Motorola Edge 60 Fusion को सेल में 19,999 रुपये में मिलेगा, जो अभी 22,999 रुपये में लिस्टेड है। मोटो के अन्य मॉडल्स भी बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। फ्लिपकार्ट के अनुसारह, सेल में Moto g57 Power मॉडल 12,999 रुपये, Moto edge 60 pro (256GB) मॉडल 25,999 रुपये, Moto g96 5G (8/128GB) मॉडल 16,999 रुपये, Moto g67 Power मॉडल 14,999 रुपये, Moto g35 5G मॉडल 10,999 रुपये, Moto g86 Power मॉडल 15,999 रुपये और Moto edge 70 मॉडल 28,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:आप मर गए क्या? पता लगाएगा यह अनोखा ऐप, लोग धड़ाधड़ कर रहे डाउनलोड, ऐसे करेगा काम

सेल में इन वीवो स्मार्टफोन्स पर भी डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट ने Vivo स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स का भी खुलासा कर दिया है। फ्लिपकार्ट के अनुसार, सेल में Vivo T4x 5G मॉडल 14,249 रुपये, Vivo T4 Lite 5G मॉडल 9,999 रुपये, Vivo T4 5G मॉडल 20,499 रुपये और Vivo T4R 5G मॉडल 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। सेल में OPPO K13X (8GB) मॉडल 12,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इतनी ही नहीं, सेल में Ai+ Pulse (6+128) मॉडल 5,999 रुपये और Ai+ Nova मॉडल 6,999 रुपये की अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिलेंगे।

नथिंद, रियलमी और CMF के इन मॉडल पर भी छूट

सेल में Nothing's Phone 3a Pro फोन 26,999 रुपये और CMF Phone 2 Pro मॉडल 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। सेल में Realme P4X 5G फोन 14,249 रुपये, Realme P3 Lite 5G मॉडल 10,749 रुपये, Realme P4 5G मॉडल 16,999 रुपये और Realme 16 Pro 5G मॉडल 28,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

ध्यान रहे कि इन कीमतों में सीधे प्राइस कट के अलावा बैंक डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी शामिल हैं। कंपनी पहले ही बता चुकी है कि Flipkart Black और Flipkart Plus सब्सक्राइबर्स को 24 घंटे पहले डील्स का एक्सेस मिलेगा। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड वाले लोग 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकेंगे।

