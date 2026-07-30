फ्लिपकार्ट ने भारत में Flipkart Pay Later सर्विस लॉन्च कर दी है। यह सर्विस फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर उपलब्ध होगी। इसमें ग्राहकों को रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पेमेंट करने के लिए 30 दिन तक का समय मिलता है।

Flipkart Pay Later in India: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास सर्विस लॉन्च की है, जो उन्हें पेमेंट करने की नए ऑप्शन प्रदान करेगी। दरअसल, फ्लिपकार्ट ने भारत में फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च किया है। यह नई सर्विस ग्राहकों के लिए फ्लेक्सिबल क्रेडिट ऑप्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस अपडेट के साथ, ग्राहक खरीदारी पूरी कर सकते हैं और सीधे चेकआउट पर अपनी सुविधा के अनुसार रीपेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि यह सर्विस अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट ने इस सुविधा के लिए PayU फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। इस सर्विस के तहत, ग्राहकों को पेमेंट करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इस नई सर्विस के बारे में सबकुछ…

ऐसे काम करेगी फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए, फ्लिपकार्ट ग्रुप ने 'फ्लिपकार्ट पे लेटर' लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सर्विस फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर उपलब्ध होगी। इसमें पेमेंट चुकाने के तीन ऑप्शन मिलते हैं।

पहला ऑप्शन 'पे लेटर' सर्विस है, जिसमें रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पेमेंट करने के लिए 30 दिन तक का समय मिलता है। दूसरा 'पे इन 3' ऑप्शन है, जो बिल को तीन किश्तों में बांट देता है और तीसरा ऑप्शन EMI प्लान है, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और फर्नीचर जैसे महंगे प्रोडक्ट्स के लिए 3 से 12 महीने तक की किश्तों की सुविधा देता है।

EMI प्लान का इस्तेमाल Flipkart Minutes, फैशन, ब्यूटी, होम और जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी में बार-बार की जाने वाली कम कीमत वाली खरीदारी के लिए भी किया जा सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने Flipkart Pay Later प्रोग्राम को PayU की NBFC शाखा, PayU Finance के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था।

फ्लिपकार्ट पर पहले से मिल रहे इतने सारे ऑप्शन फ्लिपकार्ट पर खरीदार पहले से ही UPI, वॉलेट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और EMI ऑफर का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। यह ई-कॉमर्स कंपनी कुछ खास प्रोडक्ट्स और जगहों के लिए 'कैश ऑन डिलीवरी' (COD) की सुविधा भी देती है। Flipkart के गिफ्ट कार्ड और वाउचर का इस्तेमाल चेकआउट के समय किया जा सकता है।