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काम की बात: घर बैठे बिंदास करें ऑनलाइन शॉपिंग, 30 दिनों में दें पैसे, Flipkart की नई सुविधा

By Arpit Soni
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फ्लिपकार्ट ने भारत में Flipkart Pay Later सर्विस लॉन्च कर दी है। यह सर्विस फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर उपलब्ध होगी। इसमें ग्राहकों को रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पेमेंट करने के लिए 30 दिन तक का समय मिलता है।

flipkart pay later
Flipkart Pay Later सर्विस के तहत, ग्राहकों को पेमेंट करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं।

Flipkart Pay Later in India: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास सर्विस लॉन्च की है, जो उन्हें पेमेंट करने की नए ऑप्शन प्रदान करेगी। दरअसल, फ्लिपकार्ट ने भारत में फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च किया है। यह नई सर्विस ग्राहकों के लिए फ्लेक्सिबल क्रेडिट ऑप्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस अपडेट के साथ, ग्राहक खरीदारी पूरी कर सकते हैं और सीधे चेकआउट पर अपनी सुविधा के अनुसार रीपेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि यह सर्विस अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट ने इस सुविधा के लिए PayU फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। इस सर्विस के तहत, ग्राहकों को पेमेंट करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इस नई सर्विस के बारे में सबकुछ…

ऐसे काम करेगी फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस

गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए, फ्लिपकार्ट ग्रुप ने 'फ्लिपकार्ट पे लेटर' लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सर्विस फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर उपलब्ध होगी। इसमें पेमेंट चुकाने के तीन ऑप्शन मिलते हैं।

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पहला ऑप्शन 'पे लेटर' सर्विस है, जिसमें रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पेमेंट करने के लिए 30 दिन तक का समय मिलता है। दूसरा 'पे इन 3' ऑप्शन है, जो बिल को तीन किश्तों में बांट देता है और तीसरा ऑप्शन EMI प्लान है, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और फर्नीचर जैसे महंगे प्रोडक्ट्स के लिए 3 से 12 महीने तक की किश्तों की सुविधा देता है।

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EMI प्लान का इस्तेमाल Flipkart Minutes, फैशन, ब्यूटी, होम और जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी में बार-बार की जाने वाली कम कीमत वाली खरीदारी के लिए भी किया जा सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने Flipkart Pay Later प्रोग्राम को PayU की NBFC शाखा, PayU Finance के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था।

फ्लिपकार्ट पर पहले से मिल रहे इतने सारे ऑप्शन

फ्लिपकार्ट पर खरीदार पहले से ही UPI, वॉलेट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और EMI ऑफर का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। यह ई-कॉमर्स कंपनी कुछ खास प्रोडक्ट्स और जगहों के लिए 'कैश ऑन डिलीवरी' (COD) की सुविधा भी देती है। Flipkart के गिफ्ट कार्ड और वाउचर का इस्तेमाल चेकआउट के समय किया जा सकता है।

शुरू होने वाली है 'फ्रीडम सेल'

भारत में Flipkart की 'फ्रीडम सेल' शुरू होने से कुछ दिन पहले ही 'Flipkart Pay Later' लॉन्च किया गया है। यह सालाना सेल 8 अगस्त से शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबर्स को 7 अगस्त से ही इन ऑफर्स का फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। सेल कब खत्म होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर खरीदारी पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

Arpit Soni

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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