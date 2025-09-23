Flipkart या Amazon? जानिए कहां से खरीदें सबसे सस्ते में iPhones, दाम देख रह जाएंगे हैरान, 5 बेस्ट डील

Flipkart की Big Billion Days और Amazon की Great Indian Festival सेल में iPhone 14 से लेकर 16 सीरीज के फोन्स पर शानदार छूट मिल रही है। जानें कीमत, ऑफर, फीचर्स की डिटेल्स:

भारत में त्योहारों का मौसम आते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे Flipkart और Amazon की दमदार डिस्काउंट पेश करती हैं। इस वर्ष Big Billion Days और Great Indian Festival के अवसर पर Apple के iPhone 14, 15, 16 सीरीज पर बेहद तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे कोई नया iOS डिवाइस लेना चाहता हो या पुराने मॉडल को अपग्रेड करना चाहता हो, ये अवसर कभी-कभार ही आता है। इन सेल्स में बैंक ऑफ़र, एक्सचेंज बोनस और वैरिएंट-विशेष छूटों के साथ कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये ऑफर सीमित स्टॉक में मिलेंगे और कुछ मॉडल्स पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं।

1. iPhone 14 iPhone 14 इस बार सबसे आकर्षक डील्स में शामिल है। Flipkart और Amazon पर इसका 128GB वेरिएंट लगभग ₹54,999 में उपलब्ध है, जो अब तक की सबसे कम कीमतों में से एक है। इसमें A15 Bionic चिप, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले और 12MP डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा भी 12MP का है जिसमें नाइट मोड और 4K वीडियो सपोर्ट शामिल है। बैटरी बैकअप सामान्य उपयोग के लिए आराम से एक दिन का है। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो पहली बार iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं।

2. iPhone 15 iPhone 15 का 128GB मॉडल इस बार Amazon पर ₹47,999 का मिल रहा है, जबकि Flipkart पर 59,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें A16 Bionic चिप और iOS 18 सपोर्ट मिलता है, जिससे परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों बेहतर होते हैं। 48MP का प्राइमरी कैमरा अब Pro लेवल क्वालिटी देता है और साथ ही 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। फ्रंट कैमरा 12MP ट्रूडेप्थ लेंस है। डिस्प्ले 6.1-इंच सुपर रेटिना XDR है, जिसमें HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट शामिल है। iPhone 15 उन लोगों के लिए सही है जो मिड-रेंज iPhone में हाई-एंड फीचर्स चाहते हैं।

3. iPhone 16 iPhone 16 का बेस वेरिएंट Flipkart पर लगभग ₹69,900 से शुरू हो रहा है। वहीं अमेजन पर यह 69,499 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसमें Apple का नया A18 चिपसेट है, जो ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस को और स्मूथ बनाता है। 6.1-इंच का OLED डिस्प्ले, बेहतर ब्राइटनेस और कलर एक्युरेसी के साथ आता है। कैमरा सिस्टम में 48MP वाइड और 12MP अल्ट्रा-वाइड शामिल है, जबकि फ्रंट कैमरा 12MP ट्रूडेप्थ सेंसर है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इसे एक चार्ज में आराम से दिनभर चलाया जा सकता है।

4. iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro का 256GB वैरिएंट ₹1,19,999 में Flipkart पर बेचा जा रहा है। यह अमेजन पर आउट ऑफ स्टॉक है। यह मॉडल A18 Pro चिपसेट पर चलता है, जो गेमिंग और प्रो-लेवल परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है। 6.1-इंच ProMotion OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 48MP मेन लेंस, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 12MP टेलीफोटो शामिल हैं। फ्रंट कैमरा 12MP ट्रूडेप्थ है जिसमें फेसID और एडवांस्ड वीडियो फीचर्स मौजूद हैं।