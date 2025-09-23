Flipkart या Amazon? जानिए कहां से खरीदें सबसे सस्ते में iPhones, दाम देख रह जाएंगे हैरान, 5 बेस्ट डील Flipkart or Amazon Find where to buy cheapest iPhone 14 iphone 15 iphone 16 iphone 16 Pro Max check 5 best iphone deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Flipkart या Amazon? जानिए कहां से खरीदें सबसे सस्ते में iPhones, दाम देख रह जाएंगे हैरान, 5 बेस्ट डील

Flipkart की Big Billion Days और Amazon की Great Indian Festival सेल में iPhone 14 से लेकर 16 सीरीज के फोन्स पर शानदार छूट मिल रही है। जानें कीमत, ऑफर, फीचर्स की डिटेल्स: 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:40 PM
Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹61490

और जाने

Apple IPhone 14 Pro Max

Apple IPhone 14 Pro Max

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹127999

और जाने

Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66999

और जाने

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

discount

24% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹53100

₹69900

खरीदिये

Flipkart या Amazon? जानिए कहां से खरीदें सबसे सस्ते में iPhones, दाम देख रह जाएंगे हैरान, 5 बेस्ट डील

भारत में त्योहारों का मौसम आते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे Flipkart और Amazon की दमदार डिस्काउंट पेश करती हैं। इस वर्ष Big Billion Days और Great Indian Festival के अवसर पर Apple के iPhone 14, 15, 16 सीरीज पर बेहद तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे कोई नया iOS डिवाइस लेना चाहता हो या पुराने मॉडल को अपग्रेड करना चाहता हो, ये अवसर कभी-कभार ही आता है। इन सेल्स में बैंक ऑफ़र, एक्सचेंज बोनस और वैरिएंट-विशेष छूटों के साथ कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये ऑफर सीमित स्टॉक में मिलेंगे और कुछ मॉडल्स पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं।

1. iPhone 14

iPhone 14 इस बार सबसे आकर्षक डील्स में शामिल है। Flipkart और Amazon पर इसका 128GB वेरिएंट लगभग ₹54,999 में उपलब्ध है, जो अब तक की सबसे कम कीमतों में से एक है। इसमें A15 Bionic चिप, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले और 12MP डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा भी 12MP का है जिसमें नाइट मोड और 4K वीडियो सपोर्ट शामिल है। बैटरी बैकअप सामान्य उपयोग के लिए आराम से एक दिन का है। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो पहली बार iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:GST 2.0 का फायदा: Amazon-Flipkart पर ₹10,000 से कम में खरीदें ये 7 धाकड़ 5G फोन

2. iPhone 15

iPhone 15 का 128GB मॉडल इस बार Amazon पर ₹47,999 का मिल रहा है, जबकि Flipkart पर 59,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें A16 Bionic चिप और iOS 18 सपोर्ट मिलता है, जिससे परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों बेहतर होते हैं। 48MP का प्राइमरी कैमरा अब Pro लेवल क्वालिटी देता है और साथ ही 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। फ्रंट कैमरा 12MP ट्रूडेप्थ लेंस है। डिस्प्ले 6.1-इंच सुपर रेटिना XDR है, जिसमें HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट शामिल है। iPhone 15 उन लोगों के लिए सही है जो मिड-रेंज iPhone में हाई-एंड फीचर्स चाहते हैं।

3. iPhone 16

iPhone 16 का बेस वेरिएंट Flipkart पर लगभग ₹69,900 से शुरू हो रहा है। वहीं अमेजन पर यह 69,499 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसमें Apple का नया A18 चिपसेट है, जो ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस को और स्मूथ बनाता है। 6.1-इंच का OLED डिस्प्ले, बेहतर ब्राइटनेस और कलर एक्युरेसी के साथ आता है। कैमरा सिस्टम में 48MP वाइड और 12MP अल्ट्रा-वाइड शामिल है, जबकि फ्रंट कैमरा 12MP ट्रूडेप्थ सेंसर है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इसे एक चार्ज में आराम से दिनभर चलाया जा सकता है।

4. iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro का 256GB वैरिएंट ₹1,19,999 में Flipkart पर बेचा जा रहा है। यह अमेजन पर आउट ऑफ स्टॉक है। यह मॉडल A18 Pro चिपसेट पर चलता है, जो गेमिंग और प्रो-लेवल परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है। 6.1-इंच ProMotion OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 48MP मेन लेंस, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 12MP टेलीफोटो शामिल हैं। फ्रंट कैमरा 12MP ट्रूडेप्थ है जिसमें फेसID और एडवांस्ड वीडियो फीचर्स मौजूद हैं।

5. iPhone 16 Pro Max

Apple का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन, iPhone 16 Pro Max, फ्लिपकार्ट पर ₹1,32,999 में और अमेजन पर 1,30,900 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें 6.9-इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट देता है। कैमरा सिस्टम में 48MP मेन, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 5x टेलीफोटो ज़ूम लेंस शामिल हैं। A18 Pro चिपसेट और बड़ी बैटरी इसे लंबे समय तक परफॉर्मेंस देने वाला डिवाइस बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:दिवाली ऑफर: कल से ₹4499 में खरीदें 50MP कैमरा, दमदार बैटरी वाले AI स्मार्टफोन
